Svæðisskrifstofur Guðmundar Inga líklega slegnar út af borðinu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 30. apríl 2026 10:32 Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Vísir/Vilhelm Inga Sæland mennta-og barnamálaráðherra segir meiri líkur en minni á að hugmyndir forvera hennar um svæðisskrifstofur framhaldsskóla verði slegnar út af borðinu. Þess í stað eigi að virkja enn frekar tengsl milli menntamálaráðuneytisins og framhaldsskólanna. Hún segist vona að kerfisbreytingar muni liggja fyrir í haust, meðal annars tilhögun á skipunum skólameistara. Þetta er meðal þess sem fram kom á fundi allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis í morgun þar sem Inga sat fyrir svörum um áform um skipulagsbreytingar á framhaldsskólastiginu. Áform um nýtt stjórnsýslustig fyrir framhaldsskólana voru kynnt í september í fyrra, í tíð Guðmundar Inga Kristinssonar sem mennta-og barnamálaráðherra og kynnti sá ráðherra áform um að opnaðar yrðu fjórar til sex svæðisskrifstofur í nærumhverfi framhaldsskóla landsins. Ekki á sömu vegferð „Er búið að slá þær alveg út að borðinu? Nei. Þetta er það sem við erum að vinna í akkúrat núna, en hinsvegar sagði ég að hugur minn hneigist meira, eftir þessar skipulagsbreytingar inni í ráðuneytinu, þar sem við erum komin með tengiliði inn í framhaldsskólanna, að þá erum við að leggja línur að öðru skipulagi. Þetta hefur ekki formlega verið slegið út af borðinu, en þetta er það sem við erum að vinna í núna,“ sagði Inga meðal annars á fundinum. Hún sagði á fundinum að brýnt væri að ná fram fyrirsjáanleika í rekstri framhaldsskólanna. Benti á að ellefu framhaldsskólar væru að skila mismiklum halla. Sagðist hún telja að það myndi efla starf skólanna ef fjárreiður þeirra yrðu færðar í frekara mæli til ráðuneytisins og sagði Inga að kortlagning á nýju kerfi væri í fullum gangi. Allir skólar ættu að fá það fjármagn sem þeir þyrftu. Sagði ráðherrann jafnframt að ekki stæði til að sameina framhaldsskóla í hennar tíð. „Ég vil vera skýr, við erum að taka á þessum rekstrarmálum framhaldsskólanna, það er ekki búið að slá þetta allt út af borðinu hvað lýtur að þessum svæðisskrifstofum en samt eru meiri líkur, og það verður sennilega ofan á: Ég vil leggja áherslu á með þessari kerfisbreytingu sem við höfum komið á inni í ráðuneytinu og tengingu við skólana, að við erum að ráðast í vegferð sem er ekki sú sama og var fyrir mína tíð. Ég myndi segja að það væri bjart framundan og hlakka til að vinna með því fólki sem hefur tekið að sér að koma börnunum okkar til manns.“ Verklag um skipanir skólastjóra liggi fyrir í haust Þá var Inga spurð á fundinum hvort það væri á stefnuskrá hennar að auglýsa allar skipaðar stöður skólameistara en í tíð forvera hennar voru tvær stöður skólameistara auglýstar, staða skólameistara Borgarholtsskóla og skólameistar Menntaskólans á Egilsstöðum. Vísaði þáverandi ráðherra í breytingar á framhaldsskólastiginu. „Það er skilyrt samkvæmt lögum að ef það kemur til breytinga þá verðum við að auglýsa stöður með sex mánaða fyrirvara,“ segir Inga á fundinum um skipanir skólameistara. Hún segir að ekki muni koma til þess að auglýsa þurfi fleiri stöður fyrr en í haust, þá verði skipunartími fleiri skólameistara kominn á tíma og segir Inga að þá ætti skipulag að liggja fyrir. „Það hafa tveir skólameistarar fengið vitneskju um það að þeirra stöður hafa verið auglýsar, það er skólinn í Borgarholti og skólinn á Egilsstöðum. Það kemur ekki til þess að það þurfi að auglýsa fleiri stöður fyrr en í haust.