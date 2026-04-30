Helmingur gæti ekki mætt 100 þúsund króna útgjöldum Árni Sæberg skrifar 30. apríl 2026 10:22 Leikskólabörn að leik. Vísir/Vilhelm Hærra hlutfall þeirra sem starfa í leikskólum býr við verri fjárhagsstöðu en annað launafólk í ASÍ og BSRB. Starfsfólk í grunnskólum býr að jafnaði einnig við verri fjárhagsstöðu en annað launafólk. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu Vörðu – Rannsóknastofnun vinnumarkaðarins um fjárhagsstöðu, stöðu á húsnæðismarkaði og heilsu starfsfólks í leik- og grunnskólum í samanburði við annað launafólk. Þriðjungjur býr við skort Þar segir að hátt hlutfall leikskólastarfsfólks, 49 prósent, gæti ekki mætt óvæntum 100 þúsund króna útgjöldum án þess að stofna til skuldar. Hið sama eigi við um tæplega fjóra af hverjum tíu þeirra sem starfa í grunnskólum, 37 prósent. Hlutfallið sé 30 prósent þegar litið er til annars launafólks innan ASÍ og BSRB. Í könnun, sem framkvæmd var fyrir skýrsluna, hafi verið spurt um þrettán þætti sem Hagstofa Evrópusambandsins notar til að mæla efnahagslega og félagslega stöðu fólks. Þættirnir sem spurt er um varði rekstur heimilis en einnig einstaklingsbundna þætti. Niðurstöðurnar sýni að umtalvert hærra hlutfall, sér í lagi þeirra sem starfa í leikskóla, búi samkvæmt skilgreiningu við félags- og efnislegan skort. Það eigi við um 34 prósent þeirra. Af þeim séu 18 prósent sem búa við verulegan skort á félags- og efnislegum gæðum. Fjórðungur þeirra sem starfa í grunnskólum falli undir sömu skilgreiningu en sama eigi við um ríflega fimmtung almennt meðal launafólks, eða 22 prósent. Fjórir af hverjum með slæma andlega heilsu Þá segir að hátt hlutfall leikskólastarfsfólks mælist með slæma andlega heilsu eða fjórir af hverjum tíu, 38 prósent, en sama eigi við mun lægra hlutfall þeirra sem starfa í grunnskólum, eða tæplega fjórðung, 23 prósent. Tæplega helmingur, 48 prósent, þeirra sem starfa í leikskóla finni meira en helming tímans eða daglega fyrir þreytu og orkuleysi. Tæplega þremur af hverjum tíu, 28 prósent, líði illa með sjálfan sig eða finnist að þeir hafi ekki staðið sig í stykkinu gagnvart sjálfum sér eða fjölskyldu sinni.