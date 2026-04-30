Dóms­mála­ráð­herra boðar herta lög­gjöf í vændismálum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um landsáætlun sem dómsmálaráðherra kynnti í morgun gegn kynbundnu ofbeldi.

Á meðal þess sem ráðherra boðar er að þyngja refsingar fyrir vændisfrumvarpinu.

Einnig fjöllum við um nýja skýrslu þar sem fram kemur að næstum helmingur starfsmanna á leikskólum glími við slæma andlega heilsu og helmingur þeirra segist ekki geta mætt óvæntum útgjöldum upp á hundrað þúsund krónur. 

Baráttudagur verkalýðsins verður haldinn hátíðlegur á morgun með kröfugöngum og baráttufundum víða um land. Formaður VR segir skipulagt niðurbrot á réttindum launafólks standa yfir víða um heim.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 30. apríl 2026
