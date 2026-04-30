Svör Kristrúnar minni meira á Keir Starmer en Mette Fredriksen Jakob Bjarnar skrifar 30. apríl 2026 11:16 Sigmundur Davíð hélt því fram að flytum sofandi að feygðarósi í innflytjendamálum en Kristrún hélt því fram á móti að aldrei hafi meira verið gert í málaflokknum en einmitt nú. vísir/vilhelm Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins beindi máli sínu til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og vildi vita hvort ríkisstjórnin væri ekkert að gera í innflytjendamálum þar sem við blasti hræðilegar afleiðingar og stjórnleysi. „Þróunin er hröð til hins verra,“ sagði Sigmundur Davíð sem hélt því fram að Íslendingar ætluðu ekkert að læra af reynslu annarra þjóða, þótt vítin væru til að vita um þau til að geta varast þau. Við værum að gera öll sömu mistökin. Og þar sé ekki bara um hælisleitendakerfið að ræða. Almenningur vogi sér ekki lengur á staði sem það fór óttalaust á áður. Ætlar ríkisstjórnin ekkert að gera í málinu? Lýsingar Sigmundar Davíðs á ástandinu voru ófagrar. Hann sagði ofbeldisgengi vaða uppi og síðustu fréttir væru hrollvekjandi; að hópar erlendra manna tæli barnungar stúlkur upp í bíla og minnti það helst á það sem Bretland gekk í gegnum en þar stungu menn hausnum í sandinn og reyndu að sópa vandamálinu undir teppi. Sigmundur Davíð hélt því fram að Ísland stefndi hraðbyri í það ástand sem er í Svíþjóð og hann spurði hvort þetta kallaði ekki á viðbrögð. „Ætlar forsætisráðherra ekki að líta til flokkssystur sinnar í Danmörku? Þurfum við ekki að ná tökum á ástandinu?“ spurði Sigmundur Davíð. Kristrún vakti athygli Sigmundar Davíðs á því að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra væri í salnum og að hún hefði staðið í ströngu. „Það var verið að kynna öruggara Ísland fyrir ekki löngu,“ sagði Kristrún og hélt því fram að allir sem starfi í málaflokknum væru ánægðir með það. Fjölgað hafi verið í lögreglunni og auknu fjármagni beint þangað. Kristrún sagði að heilmikið hafi verið gert í málaflokknum en auðvitað hugnist engum að hlusta á þá sögu. Og það væri ekki svo að allir þeir sem hingað kæmu væru glæpamenn. Það breyti ekki því að ýmislegt hafi verið gert til að taka á skipulagðri brotastarfsemi; það lægi fyrir að dómsmálaráðherra og þessi ríkisstjórn væru vakin og sofin vegna þessara mála. Gerir ráð fyrir því að Miðflokkurinn verði á grænu Sigmundur Davíð var ekki ánægður með svörin og sagði að þau minntu meira á Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands en Metta Frederiksen í Danmörku. Það væri verið að spekúlera í hlutunum. Og Sigmundur Davíð frábað sér þann málatilbúnað að hann væri að halda því fram að allir sem hingað leiti séu glæpamenn, slíkur málflutningur sé einungis til þess fallið að drepa málum á dreif. Það lægi einfaldlega fyrir að hér á landi væri fjöldi manna sem aldrei hefðu átt að fá að koma hingað. „Er ekki tímabært að vakna og bregðast við því ástandi sem við blasti?“ spurði Sigmundur Davíð. Kristrún sagðist hafa rætt þetta margoft við Mette Frederiksen og hún áttaði sig fullkomlega á því sem dómsmálaráðherra væri að gera. „Ég veit að það er vinsælt að koma hingað upp og láta sem ekkert sé gert en svo er ekki, það er fjöldinn allur af úrræðum sem þegar er kominn inn í þingið og ég býst við að Miðflokkurinn verði á grænu þegar við erum að taka til í þessum málaflokki.“ Kristrún sagði að meira hefði verið gert í þessum málaflokki en nokkru sinni og vert væri að halda því til haga. Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Miðflokkurinn Samfylkingin Innflytjendamál Lögreglan