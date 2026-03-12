Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Í kjölfarið velti heimsbyggðin fyrir sér hvort svo kæruleysislegt orðalag sæmdi orðræðu um stríð; fjöldi fólks lá í valnum, m.a. börn sem létu lífið þegar sprengja féll á stúlknaskóla á fyrsta degi aðgerðanna. Ungæðislegur talsmáti ráðherrans bliknaði hins vegar í samanburði við það sem átti eftir að koma.
Tveim dögum síðar birti bandaríska forsetaembættið á samfélagsmiðlum stríðsmyndband sem líktist auglýsingastiklu úr Hollywood hasarmynd. Undir kraftmikilli raftónlist mátti líta upptökur af sprengjuárásum í Íran sem skeytt hafði verið saman við myndskeið úr vinsælum kvikmyndum á borð við Top Gun og Braveheart. Ef marka mátti myndbandið var stríð stuð; það þyrfti ekki annað en að poppa svo úr yrði hin mesta hversdagsskemmtun.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL
Ein stærsta ráðgáta veraldar nú um stundir er framganga Bandaríkjaforseta, Donalds Trump, í Íran. Hvað drífur hann áfram?
Auglýsingastiklan kann að varpa ljósi á mögulega skýringu á óskiljanlegum athöfnum.
Í febrúar voru þrjátíu ár liðin frá lokum umsátursins um Sarajevó, lengstu herkvíar í sögu nútíma hernaðar.
Í næstum fjögur ár umkringdu stjórnarher Júgóslavíu og serbneskar vígasveitir höfuðborg Bosníu-Hersegóvínu. Þann tíma bjuggu íbúar borgarinnar við sprengjuregn og kúlnahríð leyniskytta sem földu sig í hæðunum umhverfis borgina svo að meira en ellefu þúsund borgarbúar létu lífið.
Tíu árum eftir að umsátrinu um Sarajevó lauk heimsótti ég borgina.
Á kaffihúsi hitti ég fyrir ungan heimamann og jafnaldra. Hann hafði verið þrettán ára þegar umsátrið hófst. Var hann ekki reiður yfir að stríðið hefði svipt hann unglingsárunum?
Hann brosti: „Það voru alveg partí.“
Á tímum umsátursins í Sarajevó viðhéldu íbúar daglegu lífi af ótrúlegri þrautseigju. Fólk fór til vinnu þótt engin laun væru greidd og ferðalagið gæti kostað það lífið. Reynt var að halda uppi skólastarfi í rústum bygginga.
Í ljós kom að seint á kvöldin þutu krakkar milli húsa til að heimsækja vini og fara í partí. „Leyniskytturnar áttu erfiðar með að koma auga á okkur í skjóli myrkurs,“ sagði hinn nýi félagi minn á kaffihúsinu.
Nú, þremur áratugum síðar, eru uppi vísbendingar um að ekki hafi verið hernaðarmarkmið að baki öllum byssukúlunum sem dundu á almennum borgurum í Sarajevó.
Gögn benda til þess að auðugir útlendingar hafi á tímum Bosníustríðsins greitt fúlgur fjár fyrir svo kallaðar „safarí ferðir til Sarajevó“. Voru „veiðimenn“ ferjaðir upp í hæðirnar kringum borgina með aðstoð hersetuliðsins þar sem þeir munduðu riffla og skutu almenna borgara sér til skemmtunar.
Kostaði það aukalega að skjóta börn og óléttar konur.
Orðrómur um athæfið hefur verið uppi allt frá stríðslokum. Í kjölfar þess að ríkissaksóknari í Mílanó hóf nýverið rannsókn á þátt Ítala í slíkum mannaveiðiferðum hafa vitni stigið fram.
Lýsti fyrrverandi hermaður fyrir blaðamanni The Times villtum partíum sem haldin voru á nærliggjandi kaffihúsum fyrir túristana að veiðidegi loknum. „Þeir mættu milli sex og sjö um kvöldið og skemmtu sér fram til fimm um morguninn, syngjandi og hlæjandi.“
Sagði hann túristana gæða sér á heilum ósköpum af grilluðu kjöti, svíni og lambi, sem þeir skoluðu niður með bjór, viskí og koníaki. „Þarna fögnuðu þeir drápi á fólki,“ sagði hermaðurinn fyrrverandi. „Ég skil ekki hvernig hægt er að lifa með því að hafa drepið barn.“
Hversdagurinn getur verið andskoti grár. Léttúðin sem bandarísk stjórnvöld sýna af sér, er þau miðla veröldinni uppátækjum sínum í Íran, virðist gefa til kynna að þau líti stríð sem hverja aðra dægrastyttingu. Sumir horfa á bíó, aðrir spila golf. Sumir fara í safarí, aðrir stunda ljónaveiðar. Sumir stunda mannaveiðar, aðrir hefja stríð.
Bandarískum hernaðaryfirvöldum virðist ganga ágætlega að lifa með því að drepa börn.
Freistandi er að kalla framgöngu þeirra grimmd. Hætt er þó við að eitthvað annað og óhugnanlegra búi að baki.
Hvað er óhugnanlegra en mannleg grimmd? Dýrslegt skeytingarleysi.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.
Þegar þetta er skrifað stend ég frammi fyrir félagslega flóknu úrlausnarefni.
Í fyrra fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Við upphaf talningar blasti við að Íhaldsflokkurinn hafði beðið afhroð. Það aftraði þó ekki flokksjálkum frá því að halda öðru fram í kosningasjónvarpinu.
„Allar konur breytast að endingu í móður sína – það er þeirra harmleikur,“ ritaði Oscar Wilde.
Djúpvitur kona gaf mér eftirfarandi heilræði í kjölfar þess að ég greindi henni frá tilvistarlegri áskorun sem ég stend frammi fyrir: „Þú átt ekki að vera að elta lítil typpi,“ sagði hún.