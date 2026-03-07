Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Freyja Þórisdóttir skrifar 7. mars 2026 19:22 Nokkrar litlar stjörnur fengu tækifæri til að stíga framar á sviðið og taka einsöng. Aðsend/Valgarður Gíslason Skólakór Kársnesskóla fagnar fimmtíu ára starfsafmæli á því skólaári sem nú er að líða. Þess til heiðurs voru haldnir þrennir tónleikar í dag en alls sungu um þrjú hundruð börn á tónleikunum en einnig mátti sjá gömlum kórbörnum bregða við. Salurinn í Kópavogi hýsti þrjá kórtónleika í dag, laugardaginn 7. mars, en Skólakór Kársness hefur lengi þótt vera einn farsælasti barnakór landsins. Öll kórbörn skólans komu fram á tónleikunum en salurinn þrífylltist í dag af aðdáendum kórsins. Fyrrverandi kórbörn voru boðuð með í gleðina en í þeim mátti heyra meðal annars í bakröddum þegar Emilíana Torrini steig á stokk. Hún er ein þeirra sem sungu með kórnum alla sína grunnskólagöngu en það sama má segja um Höllu Tómasdóttur, Erp og Gissur Pál Gissurarson. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri ávarpaði samkomuna og þakkaði stofnanda kórsins, Þórunni Björnsdóttir, fyrir ómetanlegt starf og framlag sitt til menningar. Þær Álfheiður Björgvinsdóttir og Þóra Marteinsdóttir tóku við stjórn kórsins. Gleðin var svo sannarlega við völd á öllum þremur tónleikum dagsins eins og sjá má á myndum. Það var svo sannarlega margt um manninn í Hamraborginni í dag. Aðsend/Valgarður Gíslason Mikið líf og fjör var baksviðs en skólakórinn hefur í mörg ár klæðst bláum og hvítum kórbúningum.Aðsend/Valgarður Gíslason Salurinn fylltist í þrígang en foreldrar, aðstandendur og aðrir aðdáendur flykktust inn í salinn.Aðsend/Valgarður Gíslason Þau allra yngstu opnuðu hátíðina með glæsibrag.Aðsend/Valgarður Gíslason Tóta tók á móti blómum frá Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs.Aðsend/Valgarður Gíslason Yngstu deildirnar sungu fyrst en hinn svokallaði „Minnsti kór“ söng á tónleikum klukkan eitt.Aðsend/Valgarður Gíslason Kórar Kópavogur Tónleikar á Íslandi Tímamót Menning Mest lesið „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Lífið Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin Lífið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Lífið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Lífið Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Lífið Frekari skakkaföll í leikhúsunum Lífið Gimpið í Pulp Fiction er látið Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Fleiri fréttir Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Sjá meira