Salurinn fylltist í þrí­gang á fimm­tíu ára afmælistónleikum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Nokkrar litlar stjörnur fengu tækifæri til að stíga framar á sviðið og taka einsöng.
Skólakór Kársnesskóla fagnar fimmtíu ára starfsafmæli á því skólaári sem nú er að líða. Þess til heiðurs voru haldnir þrennir tónleikar í dag en alls sungu um þrjú hundruð börn á tónleikunum en einnig mátti sjá gömlum kórbörnum bregða við.

Salurinn í Kópavogi hýsti þrjá kórtónleika í dag, laugardaginn 7. mars, en Skólakór Kársness hefur lengi þótt vera einn farsælasti barnakór landsins. Öll kórbörn skólans komu fram á tónleikunum en salurinn þrífylltist í dag af aðdáendum kórsins.

Fyrrverandi kórbörn voru boðuð með í gleðina en í þeim mátti heyra meðal annars í bakröddum þegar Emilíana Torrini steig á stokk. Hún er ein þeirra sem sungu með kórnum alla sína grunnskólagöngu en það sama má segja um Höllu Tómasdóttur, Erp og Gissur Pál Gissurarson.

Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri ávarpaði samkomuna og þakkaði stofnanda kórsins, Þórunni Björnsdóttir, fyrir ómetanlegt starf og framlag sitt til menningar. Þær Álfheiður Björgvinsdóttir og Þóra Marteinsdóttir tóku við stjórn kórsins.

Gleðin var svo sannarlega við völd á öllum þremur tónleikum dagsins eins og sjá má á myndum.

Það var svo sannarlega margt um manninn í Hamraborginni í dag. Aðsend/Valgarður Gíslason
Mikið líf og fjör var baksviðs en skólakórinn hefur í mörg ár klæðst bláum og hvítum kórbúningum.Aðsend/Valgarður Gíslason
Salurinn fylltist í þrígang en foreldrar, aðstandendur og aðrir aðdáendur flykktust inn í salinn.Aðsend/Valgarður Gíslason
Þau allra yngstu opnuðu hátíðina með glæsibrag.Aðsend/Valgarður Gíslason
Tóta tók á móti blómum frá Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs.Aðsend/Valgarður Gíslason
Yngstu deildirnar sungu fyrst en hinn svokallaði „Minnsti kór“ söng á tónleikum klukkan eitt.Aðsend/Valgarður Gíslason
