Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstu­dag

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var mikil stemning á Auto á föstudag.
Það var líf og fjör á skemmtistaðnum Auto á Lækjargötu á föstudagskvöld þegar ungir athafnaprinsar fögnuðu nýjum drykk. Áhrifavaldar og ofurskvísur komu saman og dönsuðu fram á nótt.

Drykkurinn ber heitið Fizzy og er nýr íslenskur seltzer

„Fizzy er gerður fyrir þá sem vilja hollari valkost á djamminu. Fyrsta tegundin er með lemon/lime bragði og inniheldur íslenskt vatn, vodka og náttúruleg bragðefni. 

4.5% áfegnismagn og 25 kaloríur í 100 ml,“ segir meðstofnandinn Jason Daði Guðjónsson en ásamt honum reka Dagur Andrason og Egill Orri Árnason Fizzy. 

Logi Þorvaldsson súperstjarna kíkti frá LA hér með Guggu glæsilegu.Embla Óðins
Sigurður Stefán og Mikki Harðar í fíling með Fizzy. Embla Óðins
Djammdrottningar!Embla Wigum
Fyrirsætan Alísa Svansdóttir lengst til vinstri kíkti á klúbbinn frá Mílanó með góðum vinkonum.Embla Óðins
Theodóra Gyrðis og Rósa Sig tískudrottningar í góðum félagsskap.Embla Óðins
Glæsileg fjögur.Embla Óðins
Flottur með Fizzy.Embla Óðins
Mestu pæjurnar á klúbbnum, Stella Michiko, Nadía Áróra, Anna María og Selma. Embla Óðins
Páll Orri og Jason Daði í fíling.Embla Óðins
Guðrún Kara og einn með geggjað bindi.Embla Óðins
Embla Óðins og Fizzi skvísan.Aðsend
Tvö flott í fíling.Embla Óðins
Góðir og glæsilegir. Styr Orrason, Dagur Andrason og Pétur Matthías SæmundssonEmbla Óðins
Arnór Snær og Jason Daði æðislega sprækir.Embla Óðins
DJ Bro, Bjarki Heiðars. Embla Óðins
Hiti á klúbbnum.Embla Óðins
Stemningsmenn og lifa eftir því.Embla Óðins
Stæll á þessum.Embla Óðins
Jakob og Styr tveir sterkir.Embla Óðins
Gugga Kara í góðumn félagsskap.Embla Óðins
Skvísulæti.Embla Óðins
Skvísur með Fizzi.Embla Óðins
Tveir jakkafatastrákar á klúbbnum.Embla Óðins
Jakob og Vala Karítas skáluðu.Embla Óðins
Pæjur!Embla Óðins
Skála!Embla Óðins
Vúhú!Embla Óðins
Skvísur!Embla Óðins
