Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. mars 2026 20:01 Það var mikil stemning á Auto á föstudag. Embla Óðins Það var líf og fjör á skemmtistaðnum Auto á Lækjargötu á föstudagskvöld þegar ungir athafnaprinsar fögnuðu nýjum drykk. Áhrifavaldar og ofurskvísur komu saman og dönsuðu fram á nótt. Drykkurinn ber heitið Fizzy og er nýr íslenskur seltzer. „Fizzy er gerður fyrir þá sem vilja hollari valkost á djamminu. Fyrsta tegundin er með lemon/lime bragði og inniheldur íslenskt vatn, vodka og náttúruleg bragðefni. 4.5% áfegnismagn og 25 kaloríur í 100 ml," segir meðstofnandinn Jason Daði Guðjónsson en ásamt honum reka Dagur Andrason og Egill Orri Árnason Fizzy. Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: Logi Þorvaldsson súperstjarna kíkti frá LA hér með Guggu glæsilegu.Embla Óðins Sigurður Stefán og Mikki Harðar í fíling með Fizzy. Embla Óðins Djammdrottningar!Embla Wigum Fyrirsætan Alísa Svansdóttir lengst til vinstri kíkti á klúbbinn frá Mílanó með góðum vinkonum.Embla Óðins Theodóra Gyrðis og Rósa Sig tískudrottningar í góðum félagsskap.Embla Óðins Glæsileg fjögur.Embla Óðins Flottur með Fizzy.Embla Óðins Mestu pæjurnar á klúbbnum, Stella Michiko, Nadía Áróra, Anna María og Selma. Embla Óðins Páll Orri og Jason Daði í fíling.Embla Óðins Guðrún Kara og einn með geggjað bindi.Embla Óðins Embla Óðins og Fizzi skvísan.Aðsend Tvö flott í fíling.Embla Óðins Góðir og glæsilegir. Styr Orrason, Dagur Andrason og Pétur Matthías SæmundssonEmbla Óðins Arnór Snær og Jason Daði æðislega sprækir.Embla Óðins DJ Bro, Bjarki Heiðars. Embla Óðins Hiti á klúbbnum.Embla Óðins Stemningsmenn og lifa eftir því.Embla Óðins Stæll á þessum.Embla Óðins Jakob og Styr tveir sterkir.Embla Óðins Gugga Kara í góðumn félagsskap.Embla Óðins Skvísulæti.Embla Óðins Skvísur með Fizzi.Embla Óðins Tveir jakkafatastrákar á klúbbnum.Embla Óðins Jakob og Vala Karítas skáluðu.Embla Óðins Pæjur!Embla Óðins Skála!Embla Óðins Vúhú!Embla Óðins Skvísur!Embla Óðins Samkvæmislífið Reykjavík