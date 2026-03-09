Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. mars 2026 14:03 Deilur Bríetar og Pálma Ragnars birtust óbeint á Instagram-færslu Zöru Larsson þegar Ásgeir Orri, bróðir Pálma, eignaði Pálma tónlist Bríetar og Íris Lóa, hárstílisti Bríetar, svaraði honum. Vísir/Vilhelm/Instagram/Spotify Deilur milli tónlistarkonunnar Bríetar Isis Elfars og framleiðandans Pálma Ragnars Ásgeirssonar, sem fara bráðum fyrir dómara, hafa smitast yfir á netið og eru óvænt hluti af kommentakerfi Instagram-færslu sænsku poppstjörnunnar Zöru Larsson. Eftir að hafa horfið í nokkur ár er Zara Larsson snúin aftur á vinsældarlista með lagið „Midnight Sun“ af samnefndri plötu og hefur hún fylgt henni eftir með tónleikaferðalagi um heiminn. Á föstudaginn birti hún færslu á Instagram af litríkum þúsaldarskotnum farða sínum af ferðalaginu og undir myndaröðinni ómaði lagið „Draumalandið“ eftir Bríeti af plötunni Kveðja, Bríet. „Gella! Þú ert að nota mitt lag! Litla Bríet er að öskra núna,“ skrifaði Bríet í athugasemd við myndina og uppskar fjölda læka frá fólki á borð við Áslaugu Örnu, Magnúsi Jóhanni, Gugusar og Zöru Larsson sjálfri. View this post on Instagram A post shared by Zara Larsson (@zaralarsson) Ekki nóg með það heldur svaraði Zara henni líka: „Ég er búin að vera að hlusta svo mikið á þig!!!!! Mikill aðdáandi!!!“ Bríet deildi mynd af svari Zöru í hringrás sinni í morgun og öðru skjáskoti af því að Zara væri byrjuð að fylgja henni á gramminu. Tagg, komment og follow. Annað sem vekur athygli á færslunni er að pródúsentinn Ásgeir Orri Ásgeirsson, sem er þekktastur sem einn þriggja meðlima StopWaitGo, skrifar ummæli við færslu Zöru. „Þetta lag er skrifað og framleitt af @palmiragnar ✍🏻💪🏼 Þú ættir að heyra í honum! 🎉,“skrifar hann og taggar bróður sinn, Pálma Ragnar Ásgeirsson, sem starfaði náið með Bríeti um árabil og hefur jafnframt unnið mikið með Friðriki Dór, Glowie og Diljá Pétursdóttir. Hársnyrtirinn Íris Lóa Eskin, sem hefur séð um hárið á Bríeti frá því hún byrjaði á bransanum, sá sér skylt að svara Ásgeiri og leiðrétta hann örlítið: „@asgeirorri, þú meinar skrifað af Bríeti og framleitt af honum ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️“ Bríet og Pálmi unnu náið saman frá 2018 til 2022 og gáfu á því tímabili út hátt í tuttugu lög sem þau sömdu í sameiningu. Þar á meðal eru öll lögin nema eitt af plötunni Kveðja, Bríet, öll lögin af stuttskífunni 22.03.99 og nokkrar smáskífur. Þar eru Bríet og Pálmi bæði skráð sem textahöfundar og Pálmi skráður sem framleiðandi. Heimildir Vísis herma að þau hafi nú stefnt hvort öðru fyrir dómstólum vegna ósættis um höfundarrétt áðurnefndra laga. Málið hefur verið tekið fyrir þrisvar í Héraðsdómi Reykjavíkur og verður næst tekið fyrir miðvikudaginn 11. mars. Ekki liggur fyrir hvenær aðalmeðferð málsins hefst. Tónlist Samfélagsmiðlar Dómsmál Mest lesið Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Lífið Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Lífið Stjörnulífið: Á rassinum með ref Lífið Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Lífið „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Lífið Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Lífið Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar Lífið Hver er maðurinn? Lífið Tískan vopnið í keppni gegn krabbameini Tíska og hönnun Þriggja daga leikhús fáránleikans Lífið Fleiri fréttir Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Sjá meira