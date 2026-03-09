Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. mars 2026 11:47 Ingibjörg Sólrún var í stuði í hádegisdansi. UN Women Mikill fjöldi fólks sótti hádegisviðburð UN Women á Íslandi í Iðnó, fimmtudaginn 5. mars. UN Women á Íslandi, í samstarfi við plötusnúðinn Benna Bruff, buðu í hádegisdans í anda „Milljarður rís“ í tilefni FO-herferðar UN Women á Íslandi og alþjóðlegs baráttudags kvenna, 8. mars. Plötusnúðarnir DJ Bellamix69 og DJ Anna Markar sáu um að halda gestum á dansgólfinu með dúndrandi takti, en um 250 einstaklingar sóttu viðburðinn. Ný FO-húfa fór einnig í sölu sama dag. FO-átakið 2026 styður við verkefni UN Women í Palestínu, bæði á Gaza og á Vesturbakkanum. FO-herferðin er flaggskip UN Women á Íslandi og hafa yfir hundrað milljónir safnast frá árinu 2015, sem runnið hafa í að uppræta kynbundið ofbeldi á heimsvísu. Herferðin er styrkt af Verði tryggingum, sem stendur straum af öllum framleiðslukostnaði FO-vörunnar og gerir UN Women á Íslandi kleift að senda allar tekjur af sölunni út til verkefna UN Women í Palestínu. „Ykkar framlag skiptir máli. Það er vatnsglas fyrir konu sem hefur ekkert. Það er næring fyrir barnshafandi móður. Það er pakki af dömubindum fyrir unglingsstúlku. Það er sálrænn stuðningur fyrir fólk sem hefur lifað hræðileg áföll dag eftir dag í meira en tvö ár,“ sagði Anna Steinsen, stjórnarformaður UN Women á Íslandi, sem setti viðburðinn. Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: Það var sturlað stuð í hádeginu á fimmtudag í Iðnó.UN WOmen Varningur til sölu.UN Women 250 manns sóttu þetta stuð.UN Women Skvísur í stuði.UN Women Glimmer og gleði!UN Women DJ Bellamix69 og Anna Markar.UN Women Rebekka Sól Þórarinsdóttir og Olga Maggý Winther eru með danshópinn dans-í-space og stýrðu skemmtilegum sporum.UN Women Gleðin var við völd.UN Women Glimmer og mannréttindi.UN Women Glæsilegir gestir.UN Women Mikið fjör!UN Women Plötusnúðarnir slóu í gegn.UN Women Elva Hrönn Hjartardóttir og Benedikt Freyr Jónsson.UN Women Gaman!UN Women Rebekka og Olga miklir stemningsstjórar.UN Women Flottar á vaktinni.UN WOmen Innlifun og fjör.UN Women Nína Dögg Filippusdóttir var í frábærum fíling.UN Women Sveitt og skemmtilegt.UN Women Anna Steinsen stjórnarformaður UN Women á Íslandi setur viðburðinn.UN Women Flottir snúðar.UN Women Mannréttindi Dans Samkvæmislífið Mest lesið Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Lífið Stjörnulífið: Á rassinum með ref Lífið „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Lífið Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Lífið Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Lífið Hver er maðurinn? Lífið Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar Lífið Tískan vopnið í keppni gegn krabbameini Tíska og hönnun „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Lífið „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Lífið Fleiri fréttir Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Sjá meira