Lífið

Ingi­björg Sól­rún steig trylltan dans

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ingibjörg Sólrún var í stuði í hádegisdansi.
Ingibjörg Sólrún var í stuði í hádegisdansi. UN Women

Mikill fjöldi fólks sótti hádegisviðburð UN Women á Íslandi í Iðnó, fimmtudaginn 5. mars. UN Women á Íslandi, í samstarfi við plötusnúðinn Benna Bruff, buðu í hádegisdans í anda „Milljarður rís“ í tilefni FO-herferðar UN Women á Íslandi og alþjóðlegs baráttudags kvenna, 8. mars.

Plötusnúðarnir DJ Bellamix69 og DJ Anna Markar sáu um að halda gestum á dansgólfinu með dúndrandi takti, en um 250 einstaklingar sóttu viðburðinn.

Ný FO-húfa fór einnig í sölu sama dag. FO-átakið 2026 styður við verkefni UN Women í Palestínu, bæði á Gaza og á Vesturbakkanum. FO-herferðin er flaggskip UN Women á Íslandi og hafa yfir hundrað milljónir safnast frá árinu 2015, sem runnið hafa í að uppræta kynbundið ofbeldi á heimsvísu.

Herferðin er styrkt af Verði tryggingum, sem stendur straum af öllum framleiðslukostnaði FO-vörunnar og gerir UN Women á Íslandi kleift að senda allar tekjur af sölunni út til verkefna UN Women í Palestínu.

„Ykkar framlag skiptir máli. Það er vatnsglas fyrir konu sem hefur ekkert. Það er næring fyrir barnshafandi móður. Það er pakki af dömubindum fyrir unglingsstúlku. Það er sálrænn stuðningur fyrir fólk sem hefur lifað hræðileg áföll dag eftir dag í meira en tvö ár,“ sagði Anna Steinsen, stjórnarformaður UN Women á Íslandi, sem setti viðburðinn.

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: 

Það var sturlað stuð í hádeginu á fimmtudag í Iðnó.UN WOmen
Varningur til sölu.UN Women
250 manns sóttu þetta stuð.UN Women
Skvísur í stuði.UN Women
Glimmer og gleði!UN Women
DJ Bellamix69 og Anna Markar.UN Women
Rebekka Sól Þórarinsdóttir og Olga Maggý Winther eru með danshópinn dans-í-space og stýrðu skemmtilegum sporum.UN Women
Gleðin var við völd.UN Women
Glimmer og mannréttindi.UN Women
Glæsilegir gestir.UN Women
Mikið fjör!UN Women
Plötusnúðarnir slóu í gegn.UN Women
Elva Hrönn Hjartardóttir og Benedikt Freyr Jónsson.UN Women
Gaman!UN Women
Rebekka og Olga miklir stemningsstjórar.UN Women
Flottar á vaktinni.UN WOmen
Innlifun og fjör.UN Women
Nína Dögg Filippusdóttir var í frábærum fíling.UN Women
Sveitt og skemmtilegt.UN Women
Anna Steinsen stjórnarformaður UN Women á Íslandi setur viðburðinn.UN Women
Flottir snúðar.UN Women
Mannréttindi Dans Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.