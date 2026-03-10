Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. mars 2026 12:53 Teitur Guðmundar og Júlía Margrét Einarsdóttir fagna árs sambandsafmæli í dag. Instagram Rithöfundurinn Júlía Margrét Einarsdóttir og ástmaður hennar Teitur Guðmundsson fagna árs sambandsafmæli í dag. Hjúin ætla að skella sér til London í tilefni af tímamótunum. Júlía Margrét hefur vakið athygli innan bókmenntasenunnar á undanförnum árum og náði nýjasta verk hennar Dúkkuverksmiðjan miklum vinsældum. Hún birti einlæga ástarfærslu af sér og Teiti fyrr í dag. „Í dag er afmæli! Því það er akkúrat eitt ár síðan ég kynntist þessum sæta gaur á Kalda bar og var spurð hvort ég væri að kyssa bróður minn,“ skrifar Júlía Margrét meðal annars á Instagram en þau voru fljót að komast að því að þau væru ekki mjög skyld. „Við erum blessunarlega bara skyld í sjöunda ættlið, en í akkúrat eitt ár hefur hann gert lífið þrjú hundruð milljón sinnum fallegra og betra.Við ætlum að halda upp á hvort annað með því að skella okkur í helgarferð til London,“ bætir Júlía við á gramminu undir sætri paramynd. View this post on Instagram A post shared by Júlía Margrét Einarsdóttir (@julimargret) Ástin og lífið Tímamót Bretland Mest lesið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Lífið Hvað eiga frægasti djasstónlistarmaður heims og íslensk kráka í Feneyjum sameiginlegt? Gagnrýni Heitasti keramiker landsins í fíling Tíska og hönnun „Fjárhagslega stór biti“ Lífið Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Lífið Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Lífið Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn Lífið Stjörnulífið: Á rassinum með ref Lífið Chappell Roan elskar Fischersund Tíska og hönnun Fleiri fréttir Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Sjá meira