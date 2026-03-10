Lífið

Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Teitur Guðmundar og Júlía Margrét Einarsdóttir fagna árs sambandsafmæli í dag.
Teitur Guðmundar og Júlía Margrét Einarsdóttir fagna árs sambandsafmæli í dag.

Rithöfundurinn Júlía Margrét Einarsdóttir og ástmaður hennar Teitur Guðmundsson fagna árs sambandsafmæli í dag. Hjúin ætla að skella sér til London í tilefni af tímamótunum. 

Júlía Margrét hefur vakið athygli innan bókmenntasenunnar á undanförnum árum og náði nýjasta verk hennar Dúkkuverksmiðjan miklum vinsældum. 

Hún birti einlæga ástarfærslu af sér og Teiti fyrr í dag. 

„Í dag er afmæli! Því það er akkúrat eitt ár síðan ég kynntist þessum sæta gaur á Kalda bar og var spurð hvort ég væri að kyssa bróður minn,“ skrifar Júlía Margrét meðal annars á Instagram en þau voru fljót að komast að því að þau væru ekki mjög skyld.  

„Við erum blessunarlega bara skyld í sjöunda ættlið, en í akkúrat eitt ár hefur hann gert lífið þrjú hundruð milljón sinnum fallegra og betra.

Við ætlum að halda upp á hvort annað með því að skella okkur í helgarferð til London,“ bætir Júlía við á gramminu undir sætri paramynd. 

Ástin og lífið Tímamót Bretland


