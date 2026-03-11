Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Lovísa Arnardóttir skrifar 11. mars 2026 21:51 Eddie Vedder er söngvari Pearl Jam. Vísir/Getty Hljómsveitin Pearl Jam segist standa með íslensku þjóðinni í baráttunni fyrir því að binda enda á laxeldi í opnum sjókvíum. Í færslu á Instagram hvetur hljómsveitin aðdáendur til að skrifa undir undirskriftalista þess efnis. Pearl Jam er amerísk rokkhljómsveit sem hefur verið starfandi frá því á tíunda áratugnum. Hljómsveitin er þekkt fyrir lögin Alive, Black og ábreiðu sína af laginu Last Kiss. Í myndbandi sem birt var á Instagram-reikningi hljómsveitarinnar í kvöld segir að frumvarp um fiskeldi á Íslandi heimili enn frekari stækkun á laxeldi í sjókvíum. Því hvetji þau fólk til að fara inn á LetsUndoThis.com og skrifa þar undir ályktun þar sem stjórnvöld eru hvött til að gera breytingar á frumvarpinu. View this post on Instagram A post shared by Pearl Jam (@pearljam) Breytingarnar sem lagðar eru til er að sjókvíeldi verði fasað út, að ekki verði gefin út ný leyfi til sjókvíeldis og að allt eldi verði fært yfir í lokað kerfi eða landeldi. „Allar undirskriftir og deilingar hjálpa til við að tryggja sterkari framtíð fyrir Ísland og villta Atlantshafslaxinn,“ segir að lokum. Fiskeldi Bandaríkin Tónlist Sjókvíaeldi Tengdar fréttir Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Tónlistarkonurnar Björk Guðmundsdóttir og Rosalía ætla í hart við íslenska ríkið vegna sjókvía í Ísafjarðardjúpi. Náttúruverndarsamtök Bjarkar standa að stefnu landeiganda við Snæfjallaströnd sem vill meina að sjókvíum hafi verið komið upp innan lóðarmarka hans, eða eins og samtökin orða það „hreinlega upp í fjöru til sín. 22. nóvember 2025 12:18 Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Mikill meirihluti aðspurðra hefur horn í síðu sjókvíaeldis við Íslandsstrendur. Þá kemur meðal annars fram í nýrri könnun Gallup að tæp sextíu prósent aðspurðra vilja hreinlega banna þessa starfsemi. 25. febrúar 2026 13:44 Mest lesið Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Hvetur karlmenn til að leggja sig meira fram Tíska og hönnun Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Lífið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Hollt að sinna húsverkum og fá engin hrós Tónlist Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Stikla úr Jóhönnu af Örk Bíó og sjónvarp Djammið lifir á Prikinu Lífið Fleiri fréttir Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Djammið lifir á Prikinu Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Sjá meira