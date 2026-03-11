Lífið

Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Ís­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Eddie Vedder er söngvari Pearl Jam.
Hljómsveitin Pearl Jam segist standa með íslensku þjóðinni í baráttunni fyrir því að binda enda á laxeldi í opnum sjókvíum. Í færslu á Instagram hvetur hljómsveitin aðdáendur til að skrifa undir undirskriftalista þess efnis.

Pearl Jam er amerísk rokkhljómsveit sem hefur verið starfandi frá því á tíunda áratugnum. Hljómsveitin er þekkt fyrir lögin Alive, Black og ábreiðu sína af laginu Last Kiss.

Í myndbandi sem birt var á Instagram-reikningi hljómsveitarinnar í kvöld segir að frumvarp um fiskeldi á Íslandi heimili enn frekari stækkun á laxeldi í sjókvíum. Því hvetji þau fólk til að fara inn á LetsUndoThis.com og skrifa þar undir ályktun þar sem stjórnvöld eru hvött til að gera breytingar á frumvarpinu. 

Breytingarnar sem lagðar eru til er að sjókvíeldi verði fasað út, að ekki verði gefin út ný leyfi til sjókvíeldis og að allt eldi verði fært yfir í lokað kerfi eða landeldi.

„Allar undirskriftir og deilingar hjálpa til við að tryggja sterkari framtíð fyrir Ísland og villta Atlantshafslaxinn,“ segir að lokum.

