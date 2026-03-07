„Eru þær í alvöru tvíburar?“ Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 7. mars 2026 08:30 Aþena og Anita fögnuðu þriggja ára afmæli sínu í seinasta mánuði. Samsett Aþena Mist og Anita Rós eru þriggja ára tvíburasystur úr Njarðvík sem vekja athygli hvar sem þær koma, og það er af góðri ástæðu. Þær eru nefnilega með sitthvorn húðlitinn. Aþena erfði ljósa húðlitinn frá pabba sinni sínum, Jóel Smára Halldórssyni og Anita Rós erfði dökka húðlitinn frá mömmu sinni, Maríu Ashley Marteinsdóttur. „Ég svara stundum bara: Já, þær eru bókstaflega eins og svart og hvítt,“ segir María í samtali við Vísi. Það er nefnilega ekki aðeins húðliturinn sem greinir þær systur að. „Þær eru jafn ólíkar í persónuleika og í útliti.“ Rætur í tveimur löndum María er fædd og uppalin á Íslandi, í Keflavík, en á sterkar rætur í Bandaríkjunum. Pabbi hennar er bandarískur og býr í Fíladelfíu. Foreldrar Maríu skildu þegar hún var lítil og faðir hennar býr enn í Bandaríkjunum ásamt stórum hluta fjölskyldunnar. „Þegar ég var lítil fór mamma mín mjög reglulega með mig þangað í heimsókn. Ég var eiginlega svo lítil þegar ég fór í fyrsta skipti að ég man ekki einu sinni eftir því fyrsta skipti sem ég fór til Ameríku.“ Ferðirnar vestur um haf voru þó fastur liður í uppvextinum og María er enn í góðu sambandi við föðurfjölskyldu sína þar. Kynntust í vinnunni Ástarsaga Maríu og Jóels hófst árið 2019. Þau kynntust á veitingastað í Keflavík þar sem María vann ásamt vinkonu sinni og kærasta hennar. Hópurinn þekktist vel og stemningin í vinnunni var oft afslöppuð. „Einn daginn var rosalega rólegt á staðnum og við sátum öll saman inni fyrir aftan. Þá kemur inn strákur sem mér fannst alveg hrikalega sætur,“ segir María og hlær. Samstarfsmaður hennar, sem sat með þeim, tilkynnti þá að þessi nýi gestur væri bróðir hans. „Strákurinn sem ég vann með, Ísak, segir þá eitthvað á borð við: „Já, þetta er bróðir minn.“ Ég varð alveg hissa og spurði: „Ha?“ Þá segir hann: „Já, þetta er tvíburabróðir minn.“ María hélt fyrst að verið væri að gera grín að henni. „Ég hélt fyrst bara að hann væri að grínast eða ljúga.“ En þetta reyndist vera satt.“ Það er ákveðin kaldhæðni í því að Jóel sjálfur er tvíburi. Bræðurnir eru þó ekki eins líkir og margir halda. „Hann og tvíburabróðir hans eru samt mjög ólíkir. En þeir eru samt ekki nærri því eins ólíkir og stelpurnar okkar eru.“ María og Jóel voru rétt svo búin að meðtaka þær fréttir að þau ættu von á barni, þegar það kom í ljós að börnin voru tvö.Aðsend Uppgötvaði meðgönguna á bráðamóttöku Þegar María varð ólétt var hún aðeins tvítug og parið hafði verið saman í þrjú ár. Fréttirnar komu þó á óvenjulegan hátt. María er með bráðaofnæmi fyrir hnetum og fékk ofnæmiskast í vinnunni. „Ég fór því upp á bráðamóttöku. Þar er víst venjan að taka þvagprufu áður en fólk fær stera, adrenalín og önnur lyf.“ Hún var ekki sérstaklega stressuð yfir þessu. En svo kom hjúkrunarfræðingur inn í herbergið og lokaði hurðinni. „Þá hugsaði ég strax að eitthvað væri í gangi.“ Svarið kom skömmu síðar. „Hún segir mér þá að ég sé ólétt, og að prófið sé mjög jákvætt.“ Aðstæðurnar voru líka dálítið sérstakar á þessum tíma. „Jóel var úti á sjó með nánast ekkert netsamband, stjúppabbi minn var í vinnuferð erlendis og mamma mín var í óvissuferð með vinkonuhópnum sínum.“ María var því nánast ein þegar hún fékk fréttirnar. „Ég þurfti svo að hringja í mömmu mína og segja henni að ég, tuttugu ára gömul, væri ólétt, á meðan hún var í óvissuferð.“ Það var auðvitað talsvert sjokk. Enn meira sjokk í snemmsónar Skömmu síðar fóru þau í snemmsónar. Þar beið þeirra önnur óvænt frétt. „Læknirinn var lengi að skoða skjáinn og mér fannst hann vera óvenju lengi að pæla,“ segir María. Hugsunin sem fór fyrst í gegnum huga hennar var sú sem margir kannast við. „Fyrsta sem manni dettur í hug þegar læknirinn horfir svona lengi á skjáinn er að eitthvað sé að. En svo sagði hann einfaldlega: „Já, þetta eru tvíburar.“ María hélt fyrst að verið væri að grínast. „Við vorum algjörlega í sjokki. Ég hélt fyrst að hann væri að grínast og sagði: „Nei, ha?“ En læknirinn svaraði rólega: „Já, þetta eru tvíburar.“ Það tók tíma að átta sig á því hvað var í vændum. Ég held að ég hafi eiginlega verið alla meðgönguna að reyna að jafna mig á þessari hugmynd. Bara að hugsa: það eru ekki að koma eitt barn, heldur tvö. Að eignast barn er stórt skref, en að eignast tvö í einu breytir ýmsu. Praktísku hlutirnir komu fljótt upp í hugann. „Þetta er ekki bara einn bílstóll og ein kerra. Það þarf tvíburakerru, tvo bílstóla og allt mögulegt.“ Systurnar eru bæði ólíkar í útliti og eins þegar kemur að persónuleika.Aðsend Á meðgöngunni var þó einn brandari sem kom sífellt upp. „Aðaldjókið á meðgöngunni var alltaf: „Pæliði samt í því ef önnur verður ljós og hin brún.“ Fjölskyldan grínaðist mikið með þetta, og þá sérstaklega móðir Maríu. „Mamma mín er nefnilega mest týpíski Íslendingur sem þú getur séð, rauðhærð, með freknur. Hún bætti stundum við: „Pæliði í því ef önnur er rauðhærð og hin brún!“ Erfiður endir á fæðingunni Meðgangan gekk að mestu leyti vel og María gekk fulla meðgöngu. Fæðingin hófst með gangsetningu. „Það gekk bara ágætlega, en undir lokin missti ég frekar mikið blóð og Aþena þurfti að fara á vökudeild.“ Vegna þess man hún ekki alveg eftir fyrstu stundunum eftir fæðinguna. „Ég man eiginlega ekki eftir því að hafa fengið þær í fangið fyrst.“ Einhverjar minningar eru þó til staðar. „Mig rámar þó í að ég hafi spurt Jóel þegar Aþena kom hvort Anita væri eins og hann, hvort hún væri ljós.“ En María var mjög veik eftir fæðinguna og rankaði ekki almennilega við sér fyrr en síðar. „Ég rankaði eiginlega ekki almennilega við mér fyrr en nokkrum tímum seinna á sængurlegunni.“ Þá tók hún eftir því sem fjölskyldan hafði grínast með í marga mánuði. „Þá tók ég allt í einu eftir því: „Ókei, ein þeirra er bara alveg eins og ég og hin bara alveg eins og Jóel!“ Spurningarnar hætta aldrei Í dag eru stelpurnar orðnar þriggja ára. Og nánast hvert sem fjölskyldan fer vekja þær athygli. „Ég er fyrir löngu orðin vön að fá allskonar spurningar frá fólki.“ Algengustu spurningarnar eru oft svipaðar. „Áttu þær báðar?“„Eru þær í alvöru tvíburar?“„Eru þær jafnólíkar í útliti og persónleika?“„Hvor er eldri?“ Stundum koma líka athugasemdir sem Maríu finnst dálítið fyndnar, eins og: „Pælið í því ef næstu börn yrðu tvíburar, eða þríburar!“ Aþena kom í heiminn, tuttugu mínútum á undan. „Það er spurning sem fólk spyr mjög oft: „Hvor fæddist á undan?“ Fólk hefur mjög mikinn áhuga á því af einhverri ástæðu.“ Systurnar eru yfirleitt alltaf í eins fötum.Aðsend Ein minning stendur sérstaklega upp úr. „Einu sinni vorum við í sturtuklefanum í sundi þegar kona kom upp að mér og spurði: „Bíddu, átt þú þær báðar?“ Konan átti erfitt með að trúa því sem hún sá. Hún var í hálfgerðu sjokki, ætlaði ekki að trúa því að ég ætti þennan litla brúna krullubolta.“ Ótrúlegt í augum margra Þegar fólk sér stelpurnar saman í fyrsta sinn tekur það stundum smá stund að átta sig á því sem það er að horfa á. „Ég sé oft bara svipinn á fólki þegar það áttar sig á því að þær eru tvíburar,“ segir María og brosir. „Fólk stoppar stundum alveg og segir: „Bíddu… eru þær systur? “ eða „Eru þær í alvöru tvíburar?’“ Hún segir viðbrögðin yfirleitt vera jákvæð og skemmtileg. „Flestir eru bara hissa og finnst þetta rosalega merkilegt. Það er eiginlega alltaf sagt það sama: að fólk hafi aldrei séð svona áður.“ Viðbrögðin koma líka oft frá heilbrigðisstarfsfólki. „Stundum hittum við lækna, ljósmæður, hjúkrunarfræðinga og tannlækna, í raun bara fólk alls staðar, og þau segja öll það sama: „Ég hef ekki séð svona áður.“ Í ungbarnavernd hefur meira að segja gerst að fólk vilji sýna öðrum. Það hefur gerst að einhver spyr: “Má ég ná í eina í viðbót svo hún geti séð þetta?“ Sjaldgæft en alveg mögulegt Aþena Mist og Anita Rós eru svokallaðir tvíeggja tvíburar. Slíkir tvíburar verða til þegar tvö egg frjóvgast á sama tíma og þroskast samhliða í móðurkviði. Þar sem þau eru ekki erfðafræðilega eins geta þau erft mismunandi samsetningu gena frá foreldrum sínum, rétt eins og venjuleg systkini.Það er því alveg mögulegt að tvíburar séu ólíkir í útliti. Í sumum tilvikum getur munurinn verið svo mikill að annað barnið erfir ljósari húðlit á meðan hitt erfir dekkri húðlit. Slík dæmi eru þó talin fremur sjaldgæf og vekja því oft athygli. „Auðvitað geta tvíburar oft verið mjög ólíkir, það er ekkert óvenjulegt. En í okkar tilfelli er munurinn svo mikill, það er einfaldlega húðliturinn sem er svo ólíkur.“ Samrýmdar systur.Aðsend Persónuleikarnir líka ólíkir Þrátt fyrir alla athyglina segir María að stelpurnar sjálfar velti útlitsmuninum lítið fyrir sér. „Þær vita alveg að þær eru tvíburar og eru mjög stoltar af því,“ segir hún. Hún segir að í augum stelpnanna sé þetta einfaldlega hluti af því hverjar þær eru. „Fyrir þeim er þetta ekkert skrýtið. Þær eru bara systur sem fæddust á sama degi. Það er eiginlega frekar við hin sem finnst þetta svona merkilegt.“ Þó stelpurnar séu tvíburar eru þær ekki aðeins ólíkar í útliti. „Anita er rosalega mikill „gaur“ í sér, svona aðeins meiri villingur. En á sama tíma er hún algjör gella. Hún vill helst alltaf vera í kjól og elskar búninga. Aþena er er hins vegar mjög róleg. Hún er meira svona lítil í sér og vill helst bara vera að dúlla sér, perla og gera svona rólega hluti. Hún getur þó verið ákveðin og svolítið skapstór.“ Og hvað með fleiri börn? Eftir fæðinguna hefur María oft fengið allskyns athugasemdir frá vinum. „Ég held í alvörunni að allir vinir okkar og vinkonur hafi sagt við okkur: „Pælið samt í því næst, hvort þetta verða tvíburar eða þríburar!“ Henni fannst það stundum minna fyndið. Hún veit þó að líkurnar gætu verið til staðar. „Mér skilst að það séu auknar líkur á að eignast tvíbura ef maður hefur átt tvíbura áður. Þannig að möguleikinn er alltaf til staðar. 