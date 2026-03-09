Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. mars 2026 10:07 Hugi og Simmi hafa sett hlaðvarp sitt í pásu. Hlaðvarpið 70 mínútur í umsjón Sigmars Vilhjálmssonar og Huga Halldórssonar er komið í hlé eftir fjögurra ára göngu. Þeir félagar séu báðir uppteknir en Simmi er jafnframt kominn í nýtt starf sem feli í sér hagsmunaárekstur við hlaðvarpsútgáfu. „70 mínútur podcast er komið í hlé eftir 4 skemmtileg ár. Hver veit hvað framtíðin ber i skauti sér. Við Hugi Halldórsson þökkum fyrir hlustunina sem var langt yfir því sem við áttum von á,“ skrifaði Sigmar Vilhjálms, betur þekktur sem Simmi Vill, í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum skömmu fyrir miðnætti í gær. Blaðamaður bjallaði í Simma núna í morgun til að forvitnast hvað kæmi til. „Bæði erum við frekar uppteknir menn, þetta var hugsað sem skemmtilegt miðvikudagskvölds hobbí, en síðan er ég farinn að vinna hér hjá Sýn, á miðlum. Það væri mjög skrítið að vera að selja kostun í podcast til hliðar við það að vinna hér að tekjuöflun hjá Sýn - það er hagsmunaárekstur,“ segir Simmi um ákvörðunina. „En þar fyrir utan þá er verkefnið hér ærið og ég hef ekki tíma. Það eru bara 24 stundir í sólarhringnum. Það er meginástæðan. Þetta var hugsað til þess að hafa gaman að því og vissulega var það það en það þarf að vera tími til þess,“ bætir hann við og segir fjögur ár vera góðan tíma. Hlaðvarpið 70 mínútur hefur notið mikilla vinsælda á síðustu árum og ræddu þeir félagar þar um allt milli himins og jarðar. Oft komu þeir líka inn á sitt persónulega líf, hræringar í ástarmálum og aðrar vendingar. Fyrir tveimur árum vakti mikla athygli þegar Simmi ræddi opinskátt í hlaðvarpinu um vinslit sem hann hafði gengið í gegnum og reyndu mikið á hann. Vísir er í eigu Sýnar. Fjölmiðlar Tímamót Vistaskipti Hlaðvörp Mest lesið Stjörnulífið: Á rassinum með ref Lífið Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Lífið „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Lífið Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Lífið Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar Lífið Hver er maðurinn? Lífið Tískan vopnið í keppni gegn krabbameini Tíska og hönnun „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Lífið „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Lífið Þriggja daga leikhús fáránleikans Lífið Fleiri fréttir Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp.“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu Sjá meira