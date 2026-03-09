Lífið

Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hugi og Simmi hafa sett hlaðvarp sitt í pásu.

Hlaðvarpið 70 mínútur í umsjón Sigmars Vilhjálmssonar og Huga Halldórssonar er komið í hlé eftir fjögurra ára göngu. Þeir félagar séu báðir uppteknir en Simmi er jafnframt kominn í nýtt starf sem feli í sér hagsmunaárekstur við hlaðvarpsútgáfu.

„70 mínútur podcast er komið í hlé eftir 4 skemmtileg ár. Hver veit hvað framtíðin ber i skauti sér. Við Hugi Halldórsson þökkum fyrir hlustunina sem var langt yfir því sem við áttum von á,“ skrifaði Sigmar Vilhjálms, betur þekktur sem Simmi Vill, í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum skömmu fyrir miðnætti í gær.

Blaðamaður bjallaði í Simma núna í morgun til að forvitnast hvað kæmi til.

„Bæði erum við frekar uppteknir menn, þetta var hugsað sem skemmtilegt miðvikudagskvölds hobbí, en síðan er ég farinn að vinna hér hjá Sýn, á miðlum. Það væri mjög skrítið að vera að selja kostun í podcast til hliðar við það að vinna hér að tekjuöflun hjá Sýn - það er hagsmunaárekstur,“ segir Simmi um ákvörðunina.

„En þar fyrir utan þá er verkefnið hér ærið og ég hef ekki tíma. Það eru bara 24 stundir í sólarhringnum. Það er meginástæðan. Þetta var hugsað til þess að hafa gaman að því og vissulega var það það en það þarf að vera tími til þess,“ bætir hann við og segir fjögur ár vera góðan tíma.

Hlaðvarpið 70 mínútur hefur notið mikilla vinsælda á síðustu árum og ræddu þeir félagar þar um allt milli himins og jarðar. Oft komu þeir líka inn á sitt persónulega líf, hræringar í ástarmálum og aðrar vendingar. Fyrir tveimur árum vakti mikla athygli þegar Simmi ræddi opinskátt í hlaðvarpinu um vinslit sem hann hafði gengið í gegnum og reyndu mikið á hann. 

Vísir er í eigu Sýnar.

