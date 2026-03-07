Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 13:38 Laufey fékk sér sopa og hélt svo tónleikunum áfram. Instagram Söngkonan Laufey Lín heldur áfram að skemmta aðdáendum um allan heim á heimsferðalagi sínu. Laufey var nýlega í Dublin á Írlandi þar sem hún „klauf G-ið“ í fyrsta sinn. „Að splitta G-inu“ er vinsæl írsk drykkjuhefð þar sem þú tekur einn stóran fyrsta sopa af nýjum Guinness-bjór þannig að dökki bjórinn sem eftir er sé nákvæmlega í miðju „G-sins“ í merkinu á glasinu. Mikill fjöldi hefur tekið þátt í leiknum á samfélagsmiðlum og deilt af sér myndböndum við það að gera það. Leikurinn snýst um ákveðna færni sem miðar að því að skipta bjórnum og froðunni. Í myndbandi sem deilt var á reikningnum Laufeyland á Instagram má sjá myndband tekið á tónleikum hennar í Dublin þar sem hún bregst við skilti þar sem á stendur „Bla, bla, bla, farðu nú loks að kljúfa G-ið“. Laufey segist aldrei hafa gert það áður og tekur svo við drykk og hefur leikinn. Sjón er sögu ríkari. Hægt er að horfa á myndbandið að neðan. @laufeyland partaking in the local culture 🍻☘️ ♬ original sound - laufeyland Tónlist Írland Áfengi Tengdar fréttir Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana Á þriðjudaginn mun Sena opna sérstaka Laufeyjarverslun í Smáralindinni í tilefni af stórtónleikum Laufeyjar í Kórnum 14. og 15. mars. Þar verður boðið upp á lifandi tónlist, gjafaleiki og Laufeyjarvarning vikuna fyrir tónleikana. 6. mars 2026 14:33 „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Hollywood-leikarinn Jeff Goldblum var óvæntur gestur á tónleikum Laufeyjar Línar í Manchester í gærkvöldi. Laufey söng djazzklassíkina „Misty“ meðan Goldblum spilaði undir og að því loknu lýsti Goldblum henni sem stærstu súperstjörnu jarðarinnar. 6. mars 2026 10:43 Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Söngkonan og tónskáldið Laufey Lín er ein þeirra sem prýða lista yfir þá sem hlutu tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Alls er tilnefnt í níu mismunandi flokkum en meðal þeirra eru flokkarnir plata ársins, upptökustjórn ársins og texti ársins. 6. mars 2026 09:37 Mest lesið „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Lífið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Lífið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Lífið Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Lífið Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin Lífið Frekari skakkaföll í leikhúsunum Lífið Gimpið í Pulp Fiction er látið Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Fleiri fréttir Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Sjá meira