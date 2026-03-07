Lífið

Laufey „splittaði G-inu“ á tón­leikum í Dublin

Lovísa Arnardóttir skrifar
Laufey fékk sér sopa og hélt svo tónleikunum áfram.
Laufey fékk sér sopa og hélt svo tónleikunum áfram.

Söngkonan Laufey Lín heldur áfram að skemmta aðdáendum um allan heim á heimsferðalagi sínu. Laufey var nýlega í Dublin á Írlandi þar sem hún „klauf G-ið“ í fyrsta sinn.

„Að splitta G-inu“ er vinsæl írsk drykkjuhefð þar sem þú tekur einn stóran fyrsta sopa af nýjum Guinness-bjór þannig að dökki bjórinn sem eftir er sé nákvæmlega í miðju „G-sins“ í merkinu á glasinu. Mikill fjöldi hefur tekið þátt í leiknum á samfélagsmiðlum og deilt af sér myndböndum við það að gera það. Leikurinn snýst um ákveðna færni sem miðar að því að skipta bjórnum og froðunni.

Í myndbandi sem deilt var á reikningnum Laufeyland á Instagram má sjá myndband tekið á tónleikum hennar í Dublin þar sem hún bregst við skilti þar sem á stendur „Bla, bla, bla, farðu nú loks að kljúfa G-ið“.

Laufey segist aldrei hafa gert það áður og tekur svo við drykk og hefur leikinn. Sjón er sögu ríkari. Hægt er að horfa á myndbandið að neðan.

