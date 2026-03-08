Lífið

Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar

Eiður Þór Árnason skrifar
Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum. Grafík/Sara Rut

Hversu vel fylgdist þú með fréttum í vikunni sem líður? Spreyttu þig á Krakkatíunni! Í Krakkatíunni beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist síðustu daga og öðrum spurningum úr ýmsum áttum.

Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Sem fyrr er einungis montrétturinn í verðlaun. (Og að sjálfsögðu er bannað að svindla.)

Krakkatían


