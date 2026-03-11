Slóvenska körfuboltastjarnan Luka Dončić, sem spilar fyrir Los Angeles Lakers í NBA, og slóvenska fyrirsætan Anamaria Goltes hafa slitið trúlofun sinni eftir tíu ára samband. Þau eru sögð deila um forræði yfir dætrum sínum tveimur sem Dončić hefur ekki séð síðan í desember.
Dončić greindi íþróttafréttamiðlinum ESPN frá ákvörðun sinni um að slíta trúlofuninni í gær. Heimildarmenn ESPN herma að hörð forræðisdeila sé hafin og má ætla að þær upplýsingar komi frá körfuboltamanninum sjálfum.
„Ég elska dætur mínar meira en nokkuð annað og ég hef gert allt sem ég get svo þær geti verið hjá mér í Bandaríkjunum yfir tímabilið en það hefur ekki verið mögulegt. Svo nýlega tók ég þá erfiðu ákvörðun að slíta trúlofun minni,“ sagði Dončić í yfirlýsingu til ESPN.
„Allt sem ég geri er fyrir hamingju dætra minna og ég mun alltaf berjast fyrir því að vera með þeim og gefa þeim besta mögulega lífið sem ég get,“ sagði hann um dæturnar Gabríelu (fædd í nóvember 2023) og Oliviu (fædd í desember 2025).
TMZ greindi frá því fyrr í gær að Goltes hefði sóst eftir meðlagi frá Dončić í Kaliforníu-ríki. Í skjölum sem TMZ hefur undir höndunum kemur fram að Anamaria hafi flutt aftur til Slóveníu í maí 2025 og þau verið hjá henni síðan.
Dončić fór á skeljarnar í júlí 2023 og bað Goltes að giftast sér en þau höfðu þá verið saman síðan 2016 og þekkst frá því þau voru börn. Fyrsta dóttir þeirra, Gabríela, fæddist í nóvember 2023 í Bandaríkjunum meðan Dončić spilaði fyrir Dallas Mavericks og önnur dóttir þeirra, Olivia, fæddist svo í desember 2025 í Slóveníu.
Dončić var í burtu frá Lakers-liðinu í byrjun desember meðan hann ferðaðist til Slóveníu til að vera viðstaddur fæðingu dóttur sinnar. Þar hafi Dončić beðið barnsmóður sína um að fá að taka Gabríelu með sér til Bandaríkjanna. ESPN hefur eftir heimildarmönnum úr búðum Dončić að parið hafi rifist í kjölfarið, Goltes hringt á lögregluna og Dončić yfirgefið spítalann.
Í umfjöllun ESPN kemur fram að lögregluþjónar hafi rætt við Goltes á fæðingardeildinni og Dončić á heimili hans. Samkvæmt lögregluskýrslu urðu lögregluþjónarnir „ekki varir við nein ummerki um lögbrot“ Dončić. Hann hafi flogið aftur til Bandaríkjanna síðar sama dag og ekki séð dætur sínar síðan.
„Ég veit ekki einu sinni hvernig á að lýsa því,“ sagði Doncic aðspurður út í ferðalag sitt til Slóveníu. „Ég var þarna vegna fæðingar dóttur minnar, svo það er mjög dýrmætt. En það var vissulega rússíbani.“
Goltes eyddi öllum myndum af sér með Dončić af Instagram-síðu sinni í síðustu viku sem hefur ýtt undir sögusagnir um samband og sambandsslit parsins. Hvorki Dončić né Goltes hafa tjáð sig um málið opinberlega.