„Fjárhagslega stór biti" Stefán Árni Pálsson skrifar 10. mars 2026 12:03 Hjónin Bragi og Helga hafa verið í sjö ár að undirbúa kvikmyndina Röskun. Röskun er komin í bíó. Kvikmynd sem hjónin Bragi Þór Hinriksson og Helga Arnardóttir framleiða, en myndin er byggð á fyrstu bók Írisar Aspar Ingjaldsdóttur. Sindri Sindrason leit við í morgunkaffi hjá þeim hjónum í Ísland í dag á Sýn í gærkvöldi. „Ég skrifaði þessa mynd hérna uppi á háalofti bara með smjör í hárinu í sjö ár, að skrifa einhvern þriller," segir Helga Arnardóttir þegar Sindri Sindrason leit við í morgunkaffi hjá þeim hjónum. Undanfarið hefur Bragi meira einbeitt sér að barnamyndum eins og til að mynda myndirnar um Sveppa „Ég hef áhuga á öllu sem tengist kvikmyndum og sérstaklega þrillerum eða sem sagt þessu sálfræðielementi. Vegna þess að áhorfandinn er svo mikið með af því að við svona sáum fræjum, þannig að áhorfandinn skynjar einhverja ógn og það er eitthvað á leiðinni og það er eitthvað hræðilegt, en það er ekkert sýnt sem er hræðilegt," segir Bragi. „Mér finnst þetta bara eitthvað spennandi og mér hefur alltaf þótt glæpir spennandi. Það bara keyrir mig áfram," segir Helga. Sindri skellti sér sjálfur í bíó og sá myndina. Það sem heillaði hann var myndatakan, tónlistin og íbúðin sem er eitt af sögusviðum myndarinnar. Reistu íbúð fyrir tökurnar „Þetta er bara byggt í stúdíói og líka bara af því þetta eru tvö tímabil. Þetta er sama íbúðin á tveggja ára tímabili. Þannig að við þurftum að byggja hana og dressa hana tvisvar fyrir báðar sögurnar. Það gaf okkur tækifæri til þess að nostra í tökunum," segir Bragi. Það tók þau hjónin sjö ár að koma þessari mynd á koppinn. „Við fengum góðan tíma til að þróa verkefnið og það er held ég lykilatriðið. Að vera með svolítið skothelt handrit til að fara af stað með. Það er líka ákveðið frelsi í því að framleiða sjálfur þó að það sé fjárhagslega stór biti. Þú hefur bara tekið þá ákvörðun að gefa þér tíma í að leikstýra og taka þinn tíma í það," segir Helga. „Myndin var þrjú, fjögur ár í undirbúningi og svo þurfti að rjúka í gegnum tökur. Við tókum upp tíu blaðsíður á dag af handriti. Við vorum búin að setja á þá reglu. Við ætluðum bara að gefa þessu tíma, að hver sena fengi að njóta sín og okkur tókst það," segir Bragi. En tók þetta verkefni á hjónabandið? „Við erum hér enn og ekki skilin og erum enn með sama lögheimili þannig að þetta gekk vel fyrir sig," segir Helga á léttum nótum. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.