Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Stefán Árni Pálsson skrifar 11. mars 2026 12:32 Jason og Hrafnkatla opna sig um vandamál ungmenna þegar kemur að ofbeldi í lífi þeirra margra. „Mér persónulega bara finnst klám, að nota það sem hugmyndabanka, vera hræðileg hugmynd. Klám er bara ofbeldi. Það er mjög létt að sjá þetta, krakkarnir fá síma og það er mjög létt að fá aðgang að þessu. Og það ætti að útskýra fyrir krökkum að þetta sé ekki raunveruleikinn. Þetta er bara ofbeldi gegn konunni, að konan sé að gera hluti sem hún vill ekki gera. Vanalega er þetta mansal og svoleiðis,“ segir Jason Singh Sandhu, 14 ára nemandi í Lækjaskóla. Jason var einn af sjötíu unglingum á aldrinum 14-16 ára sem sóttu ungmennaþing Barnaheilla í Hafnarfirði á dögunum um kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga. Fleiri slík þing verða haldin nú í mars, á Akureyri, Selfossi, Egilsstöðum og Ísafirði. Verkefnastýra hjá Barnaheillum segir brýna þörf fyrir samtal um málefnið. Berghildur Erla kynnti skellti sér á ungmennaþing í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. „Vegna þess að kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum er of mikið. Það er bara staðreynd. Við sjáum til dæmis hjá Stígamótum að yfir helmingur allra sem leita þangað voru beitt ofbeldi fyrir 18 ára aldur og mjög oft er það innan náinna sambanda. En þessi málaflokkur fær mjög lítinn fókus. Það er lítill fókus á þessu í fræðslu, það er lítið fjármagn sett í forvarnir og við finnum bara að ungt fólk er leitandi. Það vill fá leiðbeiningar, það vill fá aðstoð, en hún er ekki nægilega góð. Þannig að við vildum heyra raddir ungs fólks,“ segir Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra ofbeldis- og kynheilbrigðismála hjá Barnaheillum. Dreifa og hóta „Þetta er mjög stórt vandamál og mjög algengt og ég held að fólk geri sér ekki alveg grein fyrir því hvað þetta er stórt. Ég myndi bara segja að andlegt ofbeldi sé það stærsta og svo er líka stafrænt og kynferðislegt. Það er mjög mikið af því og mjög alvarlegt. Það er mjög mikið verið að dreifa myndum og hóta,“ segir Hrafnkatla Ösp Gunnarsdóttir, fimmtán ára nemandi í Öldutúnsskóla. „Það er bara verið að sýna krökkum og unglingum bara mjög óraunverulega mynd. Þegar fólk er að missa sveindóminn eða meydóminn, þá fer það kannski að gera hluti sem það er búið að sjá á netinu, sem er kannski ekkert eðlilegt og ekki samþykki á milli manneskjanna. Þau fara kannski að meiða eða gera óþægilega hluti sem er ekkert mjög eðlilegt.“ Hrafnkatla Ösp er í tíunda bekk. Í íslensku æskulýðsrannsókninni frá síðasta ári kemur fram að nær önnur hver stelpa á sama skólastigi hefur verið beðin um nektarmyndir og jafnmargar hafa fengið klámfengin skilaboð send til sín. Fer um allan heim „Þetta er yfirleitt í samböndum eða kannski ekki, bara þú veist, að það er verið að biðja um myndir. Og þá eru oft sendar einhvers konar kynferðislegar myndir og ef það endar illa í sambandinu þá er kannski bara í hefnd farið að dreifa þeim. Fólk kannski er að fá myndir og veit ekkert hver þetta er og er að senda þetta á aðra í djóki. Manneskjan vill örugglega ekki að þetta fari út um allt landið og allan heim.“ Jason segist hafa fengið sendar nektarmyndir af strákum og stelpum sendar til sín og þá er það gert í hendarskyni. „Ég ætla ekki að nefna nein nöfn. Þetta er alveg allt brot að hafa svona í símanum sínum. Og þetta getur gjörsamlega skemmt líf hvers og eins. Mér finnst bara hræðilegt að það sé verið að dreifa svona myndum af bara stelpum og strákum,“ segir Jason. Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem farið er nánar í málaflokkinn. 