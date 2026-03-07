Hver er maðurinn? Freyja Þórisdóttir skrifar 7. mars 2026 23:14 Redditgifts.com var lénið þar sem leynivinaleikurinn fór fram en síðan er ekki lengur til. Samsett mynd/Getty Bandarískur maður hefur hafið leit að afar rausnarlegum Íslendingi. Málið varðar gjafaleik sem þeir tóku saman þátt í fyrir rúmum áratug. Þetta skrifar Reddit-notandinn „Gumburcules“ í færslu á miðlinum í gær, föstudaginn 6. mars. Þar segir hann frá því að fyrir rúmum tíu árum hafi hann verið paraður við íslenskan Reddit-notanda og þeir tekið saman þátt í jólaleynivinaleik sem er í færslunni kallaður „secret santa“. Hann greinir frá því að íslenski leynivinurinn hafi sýnt af sér gríðarlega gjafmildi og líklega greitt afar háa upphæð fyrir sendingarkostnað en það kemur ekki fram hver gjöfin var nákvæmlega. „Gumburcules“ og eiginkona hans verða á Íslandi seinna í vor eða í maí. Því birti hann færsluna í veikri von um að komast aftur í samband við leynivin sinn og geta boðið honum að hitta sig svo hann geti þakkað honum almennilega fyrir, þó ekki væri nema bara til að bjóða honum einn bjór með sér. Lok færslunnar hljóðar á þennan veg: „Svo, ef þú þekkir notandanafnið mitt eða ef þú manst eftir að hafa sent ótrúlega gjöf til manns í Bandaríkjunum fyrir mörgum árum, endilega sendu mér skilaboð.“ Veistu meira um málið eða hefur fréttnæma ábendingu? Sendu okkur fréttaskot hér. Jól Bandaríkin Mest lesið „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Lífið Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin Lífið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Lífið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Lífið Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Lífið Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Lífið Hver er maðurinn? Lífið Frekari skakkaföll í leikhúsunum Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Fleiri fréttir Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Sjá meira