Lífið

Hver er maðurinn?

Freyja Þórisdóttir skrifar
Redditgifts.com var lénið þar sem leynivinaleikurinn fór fram en síðan er ekki lengur til.
Redditgifts.com var lénið þar sem leynivinaleikurinn fór fram en síðan er ekki lengur til. Samsett mynd/Getty

Bandarískur maður hefur hafið leit að afar rausnarlegum Íslendingi. Málið varðar gjafaleik sem þeir tóku saman þátt í fyrir rúmum áratug.

Þetta skrifar Reddit-notandinn „Gumburcules“ í færslu á miðlinum í gær, föstudaginn 6. mars. Þar segir hann frá því að fyrir rúmum tíu árum hafi hann verið paraður við íslenskan Reddit-notanda og þeir tekið saman þátt í jólaleynivinaleik sem er í færslunni kallaður „secret santa“.

Hann greinir frá því að íslenski leynivinurinn hafi sýnt af sér gríðarlega gjafmildi og líklega greitt afar háa upphæð fyrir sendingarkostnað en það kemur ekki fram hver gjöfin var nákvæmlega. 

„Gumburcules“ og eiginkona hans verða á Íslandi seinna í vor eða í maí. Því birti hann færsluna í veikri von um að komast aftur í samband við leynivin sinn og geta boðið honum að hitta sig svo hann geti þakkað honum almennilega fyrir, þó ekki væri nema bara til að bjóða honum einn bjór með sér.

Lok færslunnar hljóðar á þennan veg:

„Svo, ef þú þekkir notandanafnið mitt eða ef þú manst eftir að hafa sent ótrúlega gjöf til manns í Bandaríkjunum fyrir mörgum árum, endilega sendu mér skilaboð.“

