Lífið

Stjörnulífið: Á rassinum með ref

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Skvísulætin voru allsráðandi á Instagram í liðinni viku.
Mars mánuður fer mjúklega af stað og vetur og vor etja kappi hvert við annað þar sem lengri dagar og snjóstormar blandast skemmtilega saman. Stjörnur lífsins eru stöðugt á spennandi flakki og halda áfram að veita innsýn í tilveru þeirra.

LXS skvísurnar skelltu sér norður í alvöru pæjuferð og nutu þess flottasta sem Akureyri hefur upp á að bjóða. Bríet kom fram á tónleikum í New York um helgina en hún er nýkomin heim úr ævintýraferð í Sri Lanka. 

Sylvía Melsteð skellti sér í tryllt flotta meðgöngumyndatöku til Sögu Sig og Birta Abiba pósaði með matcha latte í Los Angeles eins og alvöru Hollywood stelpa. 

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Refur sem brjóstahaldari

Tískupæjan og lífskúnstnerinn Unnur Borg birti myndir af sér þar sem hún klæddist ref sem brjóstahaldara í g-streng við og uppháum stígvélum.

Fyrr á árinu ræddi hún við blaðamann um tískuna:

Heit á hálendinu

Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir birti skemmtilega myndasyrpu af sér á fjöllum, í gusu og fleira skemmtilegt. Hún er nýflutt aftur til Íslands frá London og nýtur lífsins.

Trúlofaður

Tónlistarmaðurinn og pródúserinn Arnar Ingi, jafnan þekktur sem Young Nazareth, birti myndasyrpu á Instagram og þar mátti meðal annars sjá að hann og hans heittelskaða Sólveig María eru trúlofuð.

Pelsapæjur

Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir fór í skíðaferð með vinkonunum og þær rokkuðu allar eins rauðan pels. 

Matcha fyrir myndina

Birta Abiba fyrirsæta er búsett í Bandaríkjunum þar sem hún er í ýmsum spennandi verkefnum. Hún fékk matcha-teið lánað hjá vinkonu sinni fyrir Instagram myndina. 

Bríet í Sri Lanka

Tónlistarkonan Bríet fór með hóp af fólki í rosalega ævintýraferð til Sri Lanka. Hún stoppaði stutt heima og skellti sér til New York þar sem hún tróð upp.

Meðgangan mikil gjöf

Sylvía Erla á von á sínu fyrsta barni og fór í glæsilega myndatöku hjá drottningunni Sögu Sig.

Aníta í París

Fyrirsætan Aníta Ósk er að læra skartgripahönnun í Mílanó en skaust til Parísar í liðinni viku til að ganga tískupallinn fyrir tískuhúsið NEKI.

Kalt en kúl

Tónlistarkonunni Siggu Ózk var kalt í bleiku fitti. 

Vor í Svíþjóð

Áhrifavaldurinn og athafnakonan Elísabet Gunnars flutti með fjölskyldu sinni til Svíþjóðar í fyrra og elskar snemmbúið vorið þar.

Tilnefnd og í skýjunum

Tónlistarkonan Gugusar er í skýjunum með tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna.

Pæjuplötusnúður

Plötusnúðurinn Rakel María Gísladóttir fór yfir margar góðar stundir á Instagram um helgina.

Fyrir jól skellti hún sér í lýðháskóla til Zanzibar og ræddi við blaðamann um það ævintýri:

Þá og nú

Heildsalinn og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen birti krúttlegar myndir úr samtíð og fortíð. 

Bleikur foli

AUTO-kóngurinn Ólafur Alexander hnyklaði vöðvana í þröngum bleikum bol. 

LXS á Akureyri

LXS skvísurnar fóru í pæjuferð norður. Birgitta Líf bauð fylgjendum upp á tíu myndir af sér.

Og Sunneva Einars var í alvöru pæjusnjógalla frá Goldbergh. 

Dýramynstur og derhúfa

Útvarpskonan Jóna Margrét fer alltaf eigin leiðir í tískunni.

