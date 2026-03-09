Stjörnulífið: Á rassinum með ref

Mars mánuður fer mjúklega af stað og vetur og vor etja kappi hvert við annað þar sem lengri dagar og snjóstormar blandast skemmtilega saman. Stjörnur lífsins eru stöðugt á spennandi flakki og halda áfram að veita innsýn í tilveru þeirra.
LXS skvísurnar skelltu sér norður í alvöru pæjuferð og nutu þess flottasta sem Akureyri hefur upp á að bjóða. Bríet kom fram á tónleikum í New York um helgina en hún er nýkomin heim úr ævintýraferð í Sri Lanka.
Sylvía Melsteð skellti sér í tryllt flotta meðgöngumyndatöku til Sögu Sig og Birta Abiba pósaði með matcha latte í Los Angeles eins og alvöru Hollywood stelpa.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Tískupæjan og lífskúnstnerinn Unnur Borg birti myndir af sér þar sem hún klæddist ref sem brjóstahaldara í g-streng við og uppháum stígvélum.
View this post on Instagram A post shared by UB (@ubpshit)
Fyrr á árinu ræddi hún við blaðamann um tískuna:
Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir birti skemmtilega myndasyrpu af sér á fjöllum, í gusu og fleira skemmtilegt. Hún er nýflutt aftur til Íslands frá London og nýtur lífsins.
View this post on Instagram A post shared by Helen Málfríður Óttarsdóttir (@helenottars)
Tónlistarmaðurinn og pródúserinn Arnar Ingi, jafnan þekktur sem Young Nazareth, birti myndasyrpu á Instagram og þar mátti meðal annars sjá að hann og hans heittelskaða Sólveig María eru trúlofuð.
View this post on Instagram A post shared by @youngnazareth
Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir fór í skíðaferð með vinkonunum og þær rokkuðu allar eins rauðan pels.
View this post on Instagram A post shared by AndreA Magnúsdóttir (@andreamagnus)
Birta Abiba fyrirsæta er búsett í Bandaríkjunum þar sem hún er í ýmsum spennandi verkefnum. Hún fékk matcha-teið lánað hjá vinkonu sinni fyrir Instagram myndina.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
Tónlistarkonan Bríet fór með hóp af fólki í rosalega ævintýraferð til Sri Lanka. Hún stoppaði stutt heima og skellti sér til New York þar sem hún tróð upp.
View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar)
Sylvía Erla á von á sínu fyrsta barni og fór í glæsilega myndatöku hjá drottningunni Sögu Sig.
View this post on Instagram A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla)
Fyrirsætan Aníta Ósk er að læra skartgripahönnun í Mílanó en skaust til Parísar í liðinni viku til að ganga tískupallinn fyrir tískuhúsið NEKI.
View this post on Instagram A post shared by Aníta Ósk ♏︎ (@anita.osk)
Tónlistarkonunni Siggu Ózk var kalt í bleiku fitti.
View this post on Instagram A post shared by 🎀 SIGGA ÓZK 🎀 (@siggaozk)
Áhrifavaldurinn og athafnakonan Elísabet Gunnars flutti með fjölskyldu sinni til Svíþjóðar í fyrra og elskar snemmbúið vorið þar.
View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars)
Tónlistarkonan Gugusar er í skýjunum með tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna.
View this post on Instagram A post shared by gugusar (@gugusar_)
Plötusnúðurinn Rakel María Gísladóttir fór yfir margar góðar stundir á Instagram um helgina.
View this post on Instagram A post shared by Rakel María Gísladóttir (@rakel.mariaa)
Fyrir jól skellti hún sér í lýðháskóla til Zanzibar og ræddi við blaðamann um það ævintýri:
Heildsalinn og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen birti krúttlegar myndir úr samtíð og fortíð.
View this post on Instagram A post shared by Sofia Elsie Nielsen (@sofiaelsie)
AUTO-kóngurinn Ólafur Alexander hnyklaði vöðvana í þröngum bleikum bol.
View this post on Instagram A post shared by Ólafur Alexander Ólafsson (@olafuralexander)
LXS skvísurnar fóru í pæjuferð norður. Birgitta Líf bauð fylgjendum upp á tíu myndir af sér.
View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
Og Sunneva Einars var í alvöru pæjusnjógalla frá Goldbergh.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Útvarpskonan Jóna Margrét fer alltaf eigin leiðir í tískunni.
View this post on Instagram A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
