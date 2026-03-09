Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón

Benedikt Grétarsson, fyrrum íþróttafréttamaður á RÚV og handboltalýsir, mætti í síðasta þátt af Spurningaspretti á Sýn+.
Benedikt gekk mjög vel til að byrja með í þættinum og það kom því mörgum á óvart þegar hann ákvað að læsa fjögur hundruð þúsund krónum þegar hann átti allar líflínurnar eftir.
Undir lok þáttarins kom spurning um sjónvarpsþátt. Hann varð að ná að svara henni til að tryggja sér eina milljón króna. Svona hljómaði spurningin: „Hvað heitir persónan sem John McGinley leikur í Scrubs?
Benedikt var ekki viss með svarið en ákvað að lokum að giska á einn svarmöguleika. Hér að neðan má sjá hvernig til tókst. Þættirnir eru allir aðgengilegir á Sýn+.