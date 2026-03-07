Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Freyja Þórisdóttir skrifar 7. mars 2026 21:58 Helga Signý hefur starfað sem barþjónn í rúm þrjú ár, þar af lengst á kokteilabarnum Tipsý. Skjáskot/Facebook Alþjóðlega keppnin Barlady fór af stað í gær með pompi og prakt á grísku eyjunni Korfú sem liggur í Jónahafi. Helga Signý Sveinsdóttir fór út fyrir hönd Íslands en hún er reynslumikill barþjónn og er þetta í annað skipti sem hún tekur þátt í keppninni. Keppnin er einungis fyrir konur og kvár í barþjónaheiminum og hefur verið haldin árlega síðan hún hóf göngu sína árið 2023. Í keppninni eru þátttakendur frá fjölda landa á borð við Pólland, Austurríki og Brasilíu en hún hefur farið stækkandi ár frá ári en í dag eru keppnislöndin fimmtán talsins. Helga keppir í flokknum „mediterranean“ en keppendur draga flokka og þeir eru alls fimm.Aðsend „Þetta er búið að vera alveg brjálað prógramm, svakaleg keyrsla,“ segir Helga í samtali við blaðamann Vísis. Fjölmargir viðburðir fylgja keppninni en Helga var nýkomin af svokölluðum „masterclass“ þegar að náðist af henni tali. „Þetta byrjaði klukkan níu í gærmorgun með svona stuttri kynningu á öllu ferlinu. Svo var bara fyrsta keppni klukkan ellefu og þá var keppt í tveimur flokkum, „national“ og klassískum.“ Barþjónaklúbbur Íslands stendur fyrir undankeppni hérna heima en hún er haldin í samstarfi við Samtök íslenskra eimingahúsa. Fyrir undankeppnina draga keppendur sitt eimingahús og vinna svo keppnisdrykk út frá spíra sem þeir velja ásamt fulltrúa frá því eimingahúsi. Helgi Signý Sveinsdóttir bar sigur úr býtum í undankeppninni hérna heima með drykknum sínum „Ratatouille“.Aðsend Keppendur eiga að vera tilbúnir að mestu leyti með tvo kokteila við mætingu til Grikklands og Helga keppti með drykknum sínum „Ratatouille“ í öðrum flokknum. Í honum er meðal annars íslenskt brennivín sem hefur verið látið liggja með Camembert-oststykki svo að það safni í sig ákveðnu bragði. Ansi strangar reglur eru til staðar í keppnum sem þessum en það er til dæmis nauðsynlegt að vera með réttan fjölda hráefna og rétt magn af hverju og einu. Einnig þarf að sjá til þess að hægt sé að endurgera drykkinn þegar út er komið. Sum hráefni sem eru fáanleg í næstu búð hér heima er nefnilega ekki hægt að nálgast í Grikklandi. „Ég mátti taka samtals þrjú heimatilbúin hráefni með mér út, svo ég tók brennivínið, sultaðan lauksafa og appelsínusafa sem ég var búin að verka svo að hann væri alveg tær og bragðbættur með svörtum pipar,“ segir Helga. Ashley ásamt David Hood, yfirbarþjón á Amma Don/ÓX og kærastanum sínum,í lok keppniskvölds.Aðsend Í dag var svo dregið í keppnisflokka en Helga endaði á því að keppa í Miðjarðarhafsflokknum en það þýddi að hún gat unnið með ákveðin svæðisbundin hráefni. Það var bara stórt borð þar sem voru alls konar ávextir og krydd og svo gat ég valið mér hráefni þaðan en ég þurfti að para það með gini og öðrum spírum.“ Helga hóf barþjónaferilinn á því að dvelja í Grikklandi í barþjónaskóla á vegum EBS í Kos en aðspurð segir hún að það hafi aðstoðað að einhverju leyti við gerð Miðjarðarhafs-drykkjarins. „Það hjálpaði klárlega aðeins að hafa verið hérna úti í þenna tíma, en svo held ég að nánast allir sem hafi ferðast til Grikklands séu með svipað góða þekkingu á grískri menningu og ég,“ segir Helga. Elna María Tómassdóttir er með IBA dómararéttindi og dæmir reglulega í kokteilakeppnum.Aðsend Ashley Marriot, barþjónn á Amma Don og Michelin-stjörnustaðnum ÓX, var fulltrúi Íslands á Kúbu í fyrra þar sem hún gerði sér lítið fyrir og hreppti fyrsta sætið. Þá var keppnin haldin á hinu sögufræga hóteli „Hotel Nacional de Cuba“ í Havana, höfuðborg Kúbu. Elna María Tómasdóttir, varaforseti Barþjónaklúbbs Íslands, fylgdi Ashley til Kúbu í fyrra og Helgu til Grikklands í ár en hún hefur einnig sinnt dómgæslu fyrir hluta keppenda. Elna segir frá því að gríska ríkissjónvarpið hafi verið á vappi um keppnissvæðið í dag að taka upp efni. Lokakeppnin er svo haldin á morgun, sunnudaginn 8. mars, en rétt í þessu voru þau fimm lönd sem komust áfram tilkynnt. „Ég komst því miður ekki áfram í neinum flokki í þetta skiptið," segir Helga. „En þó að ég sé auðvitað svekkt þá hlakka ég líka til að hvetja þær sem komust í lokaumferðina áfram og styðja þær á morgun." Löndin sem eiga fulltrúa í lokakeppni Barlady eru Þýskaland, Armenía, Lettland, Tékkland og Slóvakía. 