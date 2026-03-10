Djammið lifir á Prikinu

Það var svokölluð „Rauð viðvörun“ á Prikinu á föstudagskvöld þegar hljómsveitin Geisha Cartel hélt risapartý og Miðflokksmaður tróð upp.
Markaði kvöldið ákveðna endurkomu á tónlistarsviðið en sveitin var að fagna útgáfu á nýrri útgáfu sinni, 1000 Hestöfl.
Var margt um manninn og algerlega stappað á „minnsta stærsta stað“ landsins að sögn forsvarsmanna Priksins.
Einn aðalsöngvari Geisha Cartel er Jón Múli, sonur Sólveigar Önnu Jónsdóttur og nýlegur frambjóðandi hjá Miðflokknum. Hann var í miklum gír.
Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: