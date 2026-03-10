Lífið

Djammið lifir á Prikinu og dansinn dundi á rauðri viðvörun klúbbsins um helgina.
Djammið lifir á Prikinu og dansinn dundi á rauðri viðvörun klúbbsins um helgina. Róbert Arnar

Það var svokölluð „Rauð viðvörun“ á Prikinu á föstudagskvöld þegar hljómsveitin Geisha Cartel hélt risapartý og Miðflokksmaður tróð upp. 

Markaði kvöldið ákveðna endurkomu á tónlistarsviðið en sveitin var að fagna útgáfu á nýrri útgáfu sinni, 1000 Hestöfl. 

Var margt um manninn og algerlega stappað á „minnsta stærsta stað“ landsins að sögn forsvarsmanna Priksins.

Einn aðalsöngvari Geisha Cartel er Jón Múli, sonur Sólveigar Önnu Jónsdóttur og nýlegur frambjóðandi hjá Miðflokknum. Hann var í miklum gír. 

Jón Múli er í framboði fyrir Miðflokkinn.Róbert Arnar

Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: 

Menn í fíling.Róbert Arnar
Margt um manninn.Róbert Arnar
Glæsilegir gestir.Róbert Arnar
Jón Múli í gír.Róbert Arnar
Þessi hnyklaði vöðvana. Róbert Arnar
Glæsilegir gestir.Róbert Arnar
Jón Múli í gír.Róbert Arnar
Þessi hnyklaði vöðvana. Róbert Arnar
Rósa Sigmars og Theodóra Gyrðis í pæjufélagsskap.Róbert Arnar
Ljósin fóru á flug.Róbert Arnar
Flottu við barinn.Róbert Arnar
Rósa tískuskvís mætti í flottum leðurjakka.Róbert Arnar
Stemningsmenn.Róbert Arnar
Víbrurnar voru góðar.Róbert Arnar
Rósa Sigmars Reykjavíkurpæja.Róbert Arnar
Þessi skemmtu sér vel.Róbert Arnar
Glæsilegir.Róbert Arnar
Haki og Elísabet Krista í góðum félagsskap í portinu.Róbert Arnar
Julia Olason og Laura Telati létu sig ekki vanta.Róbert Arnar
Jón Múli með snellu.Róbert Arnar
Geisha Cartel var í gír.Róbert Arnar
Gellur og gleði.Róbert Arnar
Víbrandi víbrur.Róbert Arnar
Flott í fjöri.Róbert Arnar
Rósa skvís.Róbert Arnar
Eyþór með micinn.Róbert Arnar
Elvar Alberts og Guðrún Kara.Róbert Arnar
Ást í loftinu.Róbert Arnar
Brosmild fjögur.Róbert Arnar
Myndataka á barnum.Róbert Arnar
Fjör í gluggakistunni.Róbert Arnar
