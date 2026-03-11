Finnbogi Pétursson hlaut í kvöld Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir sýninguna Skjálfta í Listasafni Árnesinga. Sýningarstjóri var Paulina Brzuskiewicz-Kuhn. Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, afhendi Finnboga verðlaunin í Austurbæjarbíói í kvöld. Verðlaunahafi hlýtur 1,5 milljónir í verðlaun.
Í umsögn um sýninguna segir að sýningin hafi verið: „Látlaus og umlukti skilningarvit áhorfenda, innsetning í rökkvuðu rými sem var samsett af spegildúk á vegg, ljósi úr lofti, duftkeri á stöpli og skjálftabylgjum. Hún vakti óvæntar tilfinningar. Speglunin og taktfast alltumvefjandi hljóðið laðaði áhorfandann að sér, kveikti hugleiðingar um kraft náttúrunnar, ódauðleika, hverfulleika og hvað tekur við þegar dauðinn knýr dyra.“
Í umsögninni kemur jafnframt fram að Finnbogi vann hugmyndina að verkinu með tengdaföður sínum, jarðskjálftafræðingnum Ragnari Stefánssyni, sem jafnan var kallaður skjálfti.
Þeir hafi ætlað að vinna með jarðfræðilega virkni Hveragerðis, meðal annars með tæki sem Ragnar hafði þróað en áður en hugmyndin að sýningunni var fullunnin lést Ragnar en til að heiðra minningu hans kom Finnbogi eldrauðu duftkeri fyrir í rýminu og vísaði þannig í nærveru ástvinar. Við legstein Ragnars í Svarfaðardal var jarðskjálftamæli komið fyrir og þaðan raungerði Finnbogi bylgjur í Listasafninu í Hveragerði og tengdi þessa fjarlægu staði.
„Það er mat dómnefndar að Skjálfti kjarni leiðarstef annarra verka Finnboga, sem hafa verið innblástur listamanna, vakið áhuga fræðimanna og sýningargesta.“
Aðrir tilnefndir sem voru tilnefndir til verðlaunanna eru Claudia Hausfeld, Kristín Gunnlaugsdóttir og Sigurður Ámundason.
Hildur Elísa Jónsdóttir fékk hvatningarverðlaun Íslensku myndlistarverðlaunanna. Aðrir sem voru tilnefndir eru Hrafnkell Tumi Georgsson og Julie Sjöfn Gasiglia.
Steina varð verðlaunuð fyrir áhugaverðasta endurlitið í sýningu sinni Tímaflakk og Hamraborg Festival var á sýningunni viðurkennt sem áhugaverðasta samsýningin. Þá fengu þau Arndís S. Árnadóttir og Davíð Ólafsson viðurkenningu fyrir útgáfu sína Skólasaga 1939–1999.
Finnbogi Pétursson myndlistarmaður opnar sýningu í Hillebrandtshúsinu í gamla bænum á Blönduósi á morgun klukkan 16:00. Um er að ræða nýtt verk eftir listamanninn sem fengið hefur nafnið FLÓI. Hjónin Finnur Arnar og Áslaug Thorlacius standa fyrir sýningunni en blaðamaður tók púlsinn á Finni.