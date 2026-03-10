Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Lovísa Arnardóttir skrifar 10. mars 2026 21:56 Bjarni með gifs, spelku og hækju við fjallið í Davos. Aðsend Á fyrsta degi í skíðaferð í Sviss með vini sínum datt Bjarni Magnússon og slasaði sig á bæði hendi og fæti. Hann segir fjölda hafa dottið á sama stað. Eiginkonan sótti hann til Davos og nú bíður hann þess að komast í síðustu aðgerðina og endurhæfingu. „Í lok febrúar skellti ég mér á skíði með þýskum vini mínum í Davos og St. Anton. Sú gleði tók skjótt enda fyrsta daginn í Davos þegar ég dett illa á klaka,“ segir Bjarni í færslu sem hann birti um málið á Instagram. „Ég var bara óheppinn, ég veit ekki hvort þetta var klaki eða eitthvað annað. Þetta var stutt og brött brekka á mjög langri leið,“ segir Bjarni í samtali við fréttastofu og að leiðin sé í heild um korter til tuttugu mínútur. „Við vorum fjórir saman í herbergi þegar ég mætti og þrír okkar lentu í vandræðum í brekkunni og tveir á sama stað, ég og einn annar,“ segir Bjarni og að brekkan hafi augljóslega ekki verið undirbúin nægilega vel. Bjarni í fjallinu með vini sínum áður en hann datt. Aðsend Fjöldi datt á sama stað Hann segir sér strax hafa verið ljóst eftir fallið að vinstri höndin væri brotin en hann hafi einnig verið með verk í öðru hné. „Á meðan ég beið eftir aðstoð horfði ég á fjölda manns fljúga á hausinn á sama stað, þar með talið ein skíðastúlka sem skíðaði beint á mig þar sem ég sat úti í kanti. Alls ekki góðar aðstæður á þessum stað í brekkunni,“ segir Bjarni. Hann segir ekki algengt að upplifa þetta á stærri svæðum og það sé ljóst að skíðahaldarar á svæðinu þurfi að undirbúa brekkuna betur. „Þýski vinur minn sem ég fór með er lögfræðingur og hann spurði bara hvort ég ætlaði ekki í mál, en ég veit ekki hvort ég nenni því,“ segir hann og að læknarnir hans séu bjartsýnir á að hann nái bata. Útsýnið var í það minnsta gott á spítalanum. Aðsend Vel tekið á spítalanum Vinur hans fylgdi honum svo á spítala þar sem hann segir sér hafa verið afar vel tekið. Hann hafi legið á spítalanum í fjórar nætur þar til eiginkona hans, Helga, kom að sækja hann og fylgdi honum heim. „Það var rosalega góð þjónusta og þú sérð útsýnið á myndinni úr rúminu. Þessu fylgdist ég með á spítalanum,“ segir Bjarni og að á spítalanum hafi starfað færir bæklunarsérfræðingar. Hann segir að í gegnum tryggingar hafi hann fengið skutl í plássmeiri bíl frá Davos og til Zurich þar sem hann gat tekið flug með Icelandair heim. „Strákurinn sem aðstoðaði mig með hjólastólinn á flugvellinum í Zurich byrjaði á því að tala við mig á þýsku en skipti svo bara allt í einu í íslensku. Þá bjó hann á Skeljagranda þar til hann varð ellefu ára,“ segir Bjarni hlæjandi en sjálfur býr hann í Vesturbænum. „Hér heima fór ég svo í segulómmyndatöku og þar kom í ljós að fremra krossband á hægra hné er slitið sem kallar væntanlega á aðgerð í framhaldinu,“ segir Bjarni og að hann bíði rólegur eftir aðgerðinni. Bjarni viðrar sig með dóttur sinni. Aðsend Spenntur að hefja endurhæfingu eftir aðgerð Í færslu sinni segist Bjarni því sjá fyrir sér næstu daga og vikur heima, með stelpunum sínum, en hann ætli sér að hefja endurhæfingu sem fyrst. „Þið sjáið mig nú samt sem áður viðra mig, með gifs og fatla á vinstri hendi og spelku og hækju hægra megin, það gerist ekki betra,“ segir hann léttur í færslunni. Í samtali við fréttastofu segist Bjarni ekki endilega bjartsýnn á að komast á skíði aftur næsta vetur en hann ætli sér að reyna og vona. „Ég er ekkert rosalega bjartsýnn á að komast á skíði næsta vetur, en það má vona. En ég fer aftur á hreyfingu, það er alveg á hreinu,“ segir hann og að hann byrji sjúkraþjálfun áður en hann fer í næstu aðgerð, á slitna krossbandinu. „Nú fer ég bara að koma mér í ræktina á innihjóli og í sjúkraþjálfun. Það er bara næst.“ Skíðasvæði Sviss Íslendingar erlendis Heilbrigðismál Mest lesið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið „Fjárhagslega stór biti“ Lífið Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Lífið Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn Lífið Gagnrýndi Tarantino fyrir n-orðið og fékk gusuna yfir sig Bíó og sjónvarp Hvað eiga frægasti djasstónlistarmaður heims og íslensk kráka í Feneyjum sameiginlegt? Gagnrýni Heitasti keramiker landsins í fíling Tíska og hönnun Fleiri fréttir Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Djammið lifir á Prikinu Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin „Eru þær í alvöru tvíburar?“ Kórstjórinn sem ól upp kynslóðir Kársnesbúa: „Sönglaus skóli er hjartalaus skóli“ Fréttatía vikunnar: Bíll, belja og Bandaríkjaforseti Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Sjá meira