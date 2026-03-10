Lífið

Skíða­ferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Bjarni með gifs, spelku og hækju við fjallið í Davos.
Bjarni með gifs, spelku og hækju við fjallið í Davos. Aðsend

Á fyrsta degi í skíðaferð í Sviss með vini sínum datt Bjarni Magnússon og slasaði sig á bæði hendi og fæti. Hann segir fjölda hafa dottið á sama stað. Eiginkonan sótti hann til Davos og nú bíður hann þess að komast í síðustu aðgerðina og endurhæfingu.

„Í lok febrúar skellti ég mér á skíði með þýskum vini mínum í Davos og St. Anton. Sú gleði tók skjótt enda fyrsta daginn í Davos þegar ég dett illa á klaka,“ segir Bjarni í færslu sem hann birti um málið á Instagram.

„Ég var bara óheppinn, ég veit ekki hvort þetta var klaki eða eitthvað annað. Þetta var stutt og brött brekka á mjög langri leið,“ segir Bjarni í samtali við fréttastofu og að leiðin sé í heild um korter til tuttugu mínútur.

„Við vorum fjórir saman í herbergi þegar ég mætti og þrír okkar lentu í vandræðum í brekkunni og tveir á sama stað, ég og einn annar,“ segir Bjarni og að brekkan hafi augljóslega ekki verið undirbúin nægilega vel.

Bjarni í fjallinu með vini sínum áður en hann datt. Aðsend

Fjöldi datt á sama stað 

Hann segir sér strax hafa verið ljóst eftir fallið að vinstri höndin væri brotin en hann hafi einnig verið með verk í öðru hné.

„Á meðan ég beið eftir aðstoð horfði ég á fjölda manns fljúga á hausinn á sama stað, þar með talið ein skíðastúlka sem skíðaði beint á mig þar sem ég sat úti í kanti. Alls ekki góðar aðstæður á þessum stað í brekkunni,“ segir Bjarni.

Hann segir ekki algengt að upplifa þetta á stærri svæðum og það sé ljóst að skíðahaldarar á svæðinu þurfi að undirbúa brekkuna betur.

„Þýski vinur minn sem ég fór með er lögfræðingur og hann spurði bara hvort ég ætlaði ekki í mál, en ég veit ekki hvort ég nenni því,“ segir hann og að læknarnir hans séu bjartsýnir á að hann nái bata.

Útsýnið var í það minnsta gott á spítalanum. Aðsend

Vel tekið á spítalanum

Vinur hans fylgdi honum svo á spítala þar sem hann segir sér hafa verið afar vel tekið. Hann hafi legið á spítalanum í fjórar nætur þar til eiginkona hans, Helga, kom að sækja hann og fylgdi honum heim.

„Það var rosalega góð þjónusta og þú sérð útsýnið á myndinni úr rúminu. Þessu fylgdist ég með á spítalanum,“ segir Bjarni og að á spítalanum hafi starfað færir bæklunarsérfræðingar.

Hann segir að í gegnum tryggingar hafi hann fengið skutl í plássmeiri bíl frá Davos og til Zurich þar sem hann gat tekið flug með Icelandair heim.

„Strákurinn sem aðstoðaði mig með hjólastólinn á flugvellinum í Zurich byrjaði á því að tala við mig á þýsku en skipti svo bara allt í einu í íslensku. Þá bjó hann á Skeljagranda þar til hann varð ellefu ára,“ segir Bjarni hlæjandi en sjálfur býr hann í Vesturbænum.

„Hér heima fór ég svo í segulómmyndatöku og þar kom í ljós að fremra krossband á hægra hné er slitið sem kallar væntanlega á aðgerð í framhaldinu,“ segir Bjarni og að hann bíði rólegur eftir aðgerðinni.

Bjarni viðrar sig með dóttur sinni. Aðsend

Spenntur að hefja endurhæfingu eftir aðgerð

Í færslu sinni segist Bjarni því sjá fyrir sér næstu daga og vikur heima, með stelpunum sínum, en hann ætli sér að hefja endurhæfingu sem fyrst.

„Þið sjáið mig nú samt sem áður viðra mig, með gifs og fatla á vinstri hendi og spelku og hækju hægra megin, það gerist ekki betra,“ segir hann léttur í færslunni.

Í samtali við fréttastofu segist Bjarni ekki endilega bjartsýnn á að komast á skíði aftur næsta vetur en hann ætli sér að reyna og vona.

„Ég er ekkert rosalega bjartsýnn á að komast á skíði næsta vetur, en það má vona. En ég fer aftur á hreyfingu, það er alveg á hreinu,“ segir hann og að hann byrji sjúkraþjálfun áður en hann fer í næstu aðgerð, á slitna krossbandinu.

„Nú fer ég bara að koma mér í ræktina á innihjóli og í sjúkraþjálfun. Það er bara næst.“

Skíðasvæði Sviss Íslendingar erlendis Heilbrigðismál


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.