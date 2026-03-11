Bjargað af þakinu eftir að bílinn fór í kaf

Björgunarsveitin Berserkir var kölluð út í hádeginu í dag vegna ferðafólks sem hafði lent utan vegar á Snæfellsnesi, rétt austan Stykkishólms. Bíll þeirra fór hálfur í kaf og sat fólkið á þakinu þegar björgunarsveit náði til þeirra. Fólkið var flutt í Stykkishólm.
Í tilkynningu segir að björgunarsveitin hafi bjargað fólkinu af þakinu yfir í bíl sveitarinnar. Ekki urðu slys á fólkinu en það blotnaði eitthvað við þetta og farangur þeirra, sem var bjargað úr bílnum, var orðinn ansi blautur.
„Aðstæður voru þannig að mikið vatn hafði safnast við veginn svo rann inn á hann að stórum hluta. Þegar fólkið kom aðvífandi virðist sem bíll þeirra hafi flotið upp þegar þau keyrðu í vatnið á veginum og ökumaðurinn misst stjórn á bílnum í kjölfarið,“ segir í tilkynningunni.
Eftir að hafa bjargað fólkinu flutti björgunarsveitin fólkið í Stykkishólm þar sem lögreglan á Vesturlandi tók við því. Fram kemur í tilkynningu að bílaleigan hafi fengið það verkefni að ná bílnum úr vatninu og færa ferðalöngunum annan bíl.