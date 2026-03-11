Skoðun

Það er gott að vera Hall­dór Benja­mín í Kópa­vogi: Hluti 1 af 4

Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hafa nú samþykkt að Kópavogsbær taki að sér að reka Vetrargarðinn í Smáralind. Fyrir það er áætlað að bærinn greiði um 1,5 milljarð króna á samningstímanum. Um er að ræða tíu ára óuppsegjanlegan samning.

Áformað er að rýmið verði menningarkjarni sem meðal annars hýsir bókasafn. Markmiðin eru að efla læsi og að auka áhuga barna og ungmenna á lestir. Efla félagslega velferð, auka menningarþátttöku, bæta aðgengi að menningu og styðja við geðheilsu og forvarnir fyrir börn og ungmenni.

Einnig á þetta að vera staður til að „bara vera“, eða „chillout“, eins og það var útskýrt. Rýmið á að geta tekið við „open mic“ pop-up viðburðum, smiðjum, tónleikum og óhefðbundnum uppákomum.

Bæjarfulltrúar tókust á um þetta mál í bæjarstjórn í gær. Hugmyndin kom inn og samþykkt á slíkum hraða að nú hlýtur Halldór Benjamín í Smáralind að skrifa aðra grein þar sem hann þakkar bæjarstjóranum í Kópavogi fyrir frábært samstarf, engar hindranir, skilvirkni og fagmennsku. Það hefur komið fram í fjölmiðlum að hann vill hafa meirihluta sem skilur að hlutverk þeirra er að hlúa að atvinnuuppbyggingu. Eftirfarandi kom fram í Pinterest-glærunum við kynningu þessarar ákvörðunar: „Verkefnið er þróað af Heimum í samstarfi við Kópavogsbæ og styrkir Smáralind sem áfangastað verslunar og þjónustu þar sem matur og menning fléttast saman í heildstæða upplifun“

Fjárhagsstaðan er ekki frábær

En aðeins um fjármálin, því það hefur alls ekki verið gert ráð fyrir þessu Smáralindarævintýri í neinum fjárhagsáætlunum. Það var reyndar ekki vinsælt að fjalla um fjármálin í bæjarstjórn. Við þóttum púkaleg að skemma stemninguna fyrir þessari flippuðu hugmynd, eins og þau orðuðu hana sjálf.

Samkvæmt áætlun á Kópavogsbær að skila 180 milljónum “í afgang” í ár og svipað næstu þrjú árin. Til þess að svo megi vera þarf árlegar lántökur upp á að jafnaði 3 milljarða. Veltuféð frá rekstri dugar ekki fyrir afborgunum lána og fjárfestingum. Það er því ekki um neinn raunverulegan afgang að ræða. Við erum rekin á um 5 milljarða yfirdrætti á 10% vöxtum og lausafé er af skornum skammti. Það er nú þegar búið að veita heimild til hækkunar á yfirdrættinum um 1 milljarð og enn frekari lántökum á þessu ári.

Bæjarstjórinn hefur farið mikinn í að kynna hagræðingartillögur sínar í fjölmiðlum. Við höfum ekki enn séð neitt uppgjör á því hvernig til hefur tekist, nema að hún gleymdi reyndar að lækka laun kjörinna fulltrúa í tæpt ár, en það var einmitt aðalfréttin í hagræðingunni til að eiga fyrir bættum launakjörum kennara. Hún lagði m.a til að lækka akstursgreiðslur til þeirra sem sinna velferðarþjónustu en hafnaði tillögu okkar um að lækka hennar eigin akstursgreiðslur. Bæjarstjórinn þiggur fastan aksturstyrk upp á 1250 kílómetra á mánuði og hefur nú hafið framleiðslu á nýrri þáttaröð „Á rúntinum - Á trúnó með bæjó“

Staða fjármála í Kópavogi er langt frá því að vera frábær og það er lítið svigrúm fyrir gæluverkefni . Þvert á móti þá þyrfti að fara í verulega fjárhagslega tiltekt. Það verður verkefni nýrrar bæjarstjórnar í vor.

Það sem mátti ekki spyrja um

Okkur var auðvitað hafnað um frest, en mig langaði t.d að spyrja skólasamfélagið í Kópavogi, stjórnendur og kennara, hvort þetta væri skynsamlegasta forgangsröðunin á fjármagni að opna bókasafn í Smáralind til þess að styðja við læsisáætlanir? Mig langaði að taka opna umræðu um það hvort það væri hlutverk Kópavogsbæjar að reka Vetrargarðinn í Smáralind fyrir Heima og borga fyrir það á annað hundrað milljónir á ári? Öllum athugasemdum fulltrúa utan meirihlutans var mætt með skætingi.

Ég er kannski ekki nógu flippuð fyrir pop-up og chillout á kostnað skattgreiðenda á sama tíma og við getum ekki sinnt velferðarþjónustunni og styrkt skólana til að hlúa að börnum með fjölþættan vanda.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Kópavogi.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Kópavogi.

