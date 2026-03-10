Innlent

Á­fram skúrir í dag

Samúel Karl Ólason skrifar
Hált er víða á höfuðborgarsvæðinu.
Útlit er fyrir áframhaldandi skúri eða slydduél í dag með suðvestanátt, víða 8-13 m/s. Að mestu á að vera þurrt norðaustantil. Seinni partinn gengur þó í norðaustan, 10-18 m/s, með snjókomu eða slyddu á norðanverðum Vestfjörðum. Hiti í dag verður frá núll til sex gráður en kólna á í kvöld.

Á morgun er svo útlit fyrir slyddu og snjókomu víðsvegar um norðanvert landið en á að vera þurrt að mestu á Suðurlandi.

Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að sums staðar verði strekkingur eða allhvasst á norðanverðu landinu á morgun en hægari sunnantil.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag:

Norðan og norðvestan 8-15 m/s, en hægari sunnanlands. Snjókoma eða slydda, en styttir upp sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki.

Á fimmtudag:

Norðvestan 13-20. Snjókoma norðanlands og él suðvestantil, en þurrt á Suðausturlandi. Hiti um eða undir frostmarki.

Á föstudag:

Norðvestan 10-18 og snjókoma norðantil, en þurrt syðra. Dregur úr vindi og ofankomu síðdegis, hiti breytist lítið.

Á laugardag:

Snýst í austanátt með skúrum eða éljum við suðurströndina, annars úrkomulítið. Frost 0 til 8 stig, en hiti kringum frostmark sunnanlands. Norðaustlægari um kvöldið og snjókoma eða rigning á Suðaustur- og Austurlandi.

Á sunnudag:

Norðanátt og snjókoma og él, en þurrt sunnantil á landinu. Hiti um eða undir frostmarki.

Á mánudag:

Norðlæg eða breytileg átt og dálítil él.

