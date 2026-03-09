Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Sunna Sæmundsdóttir skrifar 9. mars 2026 18:05 Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir Hitastigið var hátt á Alþingi í dag þegar utanríkisráðherra mælti fyrir þingsályktunartillögu sinni um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þingmenn sökuðu ráðherra meðal annars um að hafa brotið lög og um samráð við embættismenn í Brussel. Evrópumálið er komið á dagskrá og við gerum upp viðburðaríkan dag á Alþingi í kvöldfréttum. Vinna er hafin við niðurrif húsa sem skemmdust í jarðhræringum í Grindavík. Við sjáum frá því og förum einnig í matvöruverslun sem verið er að opna í bænum. Ríkisstjórnin hefur boðað aðgerðir gegn verðbólgu og fundarhöld með aðilum vinnumarkaðarins standa yfir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, mætir í myndver og fer yfir málið í beinni útsendingu. Þá heyrum við í hagfræðingi um hækkanir á olíuverði, skoðum bílastæðamál við flugvöllinn í Keflavík og hittum bardagakappann Gunnar Nelson, sem segir galið að ekki sé lagaumgjörð um baradagaíþróttir hér á landi. Í Íslandi í dag hittir Sindri Sindrason íslensk hjón sem hafa framleitt alvöru skandinavíska hrollvekju. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30. Kvöldfréttir Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Innlent Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Innlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Innlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Innlent Fleiri fréttir Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Sjá meira