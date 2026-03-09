Innlent

Evrópuhiti, Bjarni Ben og bíla­stæði

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.

Hitastigið var hátt á Alþingi í dag þegar utanríkisráðherra mælti fyrir þingsályktunartillögu sinni um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þingmenn sökuðu ráðherra meðal annars um að hafa brotið lög og um samráð við embættismenn í Brussel. Evrópumálið er komið á dagskrá og við gerum upp viðburðaríkan dag á Alþingi í kvöldfréttum.

Vinna er hafin við niðurrif húsa sem skemmdust í jarðhræringum í Grindavík. Við sjáum frá því og förum einnig í matvöruverslun sem verið er að opna í bænum.

Ríkisstjórnin hefur boðað aðgerðir gegn verðbólgu og fundarhöld með aðilum vinnumarkaðarins standa yfir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, mætir í myndver og fer yfir málið í beinni útsendingu.

Þá heyrum við í hagfræðingi um hækkanir á olíuverði, skoðum bílastæðamál við flugvöllinn í Keflavík og hittum bardagakappann Gunnar Nelson, sem segir galið að ekki sé lagaumgjörð um baradagaíþróttir hér á landi.

Í Íslandi í dag hittir Sindri Sindrason íslensk hjón sem hafa framleitt alvöru skandinavíska hrollvekju.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

