Gæslu­varð­hald meints barnaníðings fram­lengt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir kynferðisbrot í Hafnarfirði.
Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir kynferðisbrot í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm

Gæsluvarðhald yfir Helga Bjarti Þorvarðssyni, sem hefur verið ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði, hefur verið framlengt til 3. apríl. Aðalmeðferð í málinu hefst eftir tvær vikur.

Í janúar var Helgi Bjartur ákærður fyrir nauðgun og síðar meir var hann einnig ákærður fyrir vændiskaup. Héraðsdómur Reykjaness féllst ekki á gæsluvarðhaldskröfu yfir honum og var úrskurðurinn kærður til Landsréttar. Landsréttur sneri við úrskurðinum og var Helgi úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald þann 14. janúar.

Gæsluvarðhaldið var endurnýjað í lok febrúar og hefur nú aftur verið endurnýjað fram til 3. apríl. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, varahéraðssaksóknari, í samtali við fréttastofu en mbl greindi fyrst frá.

Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir að nauðga drengnum með því að hafa önnur kynferðismök en samræði og að reyna hafa við hann samræði. Hann sendi yfirlýsingu til fjölmiðla í janúar þar sem hann sagðist hafa fallið á bindindi sínu umrætt kvöld í september 2025 en hafi það ekki í sér um að vera fær um að gera það sem hann er sakaður um.

Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá

Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gegn tíu ára dreng á heimili þess síðarnefnda í Hafnarfirði hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. Landsréttur sneri við úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem hafði áður hafnað kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald.

