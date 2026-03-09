Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. mars 2026 10:34 Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir kynferðisbrot í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm Gæsluvarðhald yfir Helga Bjarti Þorvarðssyni, sem hefur verið ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði, hefur verið framlengt til 3. apríl. Aðalmeðferð í málinu hefst eftir tvær vikur. Í janúar var Helgi Bjartur ákærður fyrir nauðgun og síðar meir var hann einnig ákærður fyrir vændiskaup. Héraðsdómur Reykjaness féllst ekki á gæsluvarðhaldskröfu yfir honum og var úrskurðurinn kærður til Landsréttar. Landsréttur sneri við úrskurðinum og var Helgi úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald þann 14. janúar. Gæsluvarðhaldið var endurnýjað í lok febrúar og hefur nú aftur verið endurnýjað fram til 3. apríl. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, varahéraðssaksóknari, í samtali við fréttastofu en mbl greindi fyrst frá. Helgi Bjartur sætir ákæru fyrir að nauðga drengnum með því að hafa önnur kynferðismök en samræði og að reyna hafa við hann samræði. Hann sendi yfirlýsingu til fjölmiðla í janúar þar sem hann sagðist hafa fallið á bindindi sínu umrætt kvöld í september 2025 en hafi það ekki í sér um að vera fær um að gera það sem hann er sakaður um. Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Hafnarfjörður Tengdar fréttir Helgi Bjartur einnig ákærður fyrir vændiskaup Helgi Bjartur Þorvarðarson, sem sætir ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði, er einnig ákærður fyrir að hafa greitt fyrir vændi sama kvöld. 28. janúar 2026 12:54 Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gegn tíu ára dreng á heimili þess síðarnefnda í Hafnarfirði hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. Landsréttur sneri við úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem hafði áður hafnað kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald. 14. janúar 2026 22:56 Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Erlent Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Innlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent Fleiri fréttir Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætli ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn Sjá meira