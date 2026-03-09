Helgi Áss Grétarssson, varaborgarfulltrúi, hefur tekið sæti Sjálfstæðisflokksins á tveimur af þremur fundum borgarstjórnar frá því að hann skipti yfir í Miðflokkinn í síðasta mánuði. Oddviti Sjálfstæðisflokksins sagðist ekki sjá fram á að Helgi yrði kallaður inn í borgarstjórn á þeim tíma.
Ákvæði sveitarstjórnarlaga þýða að þrátt fyrir að Helgi Áss hafi skipt um flokk í byrjun febrúar þá verði að kalla hann inn sem varamann í borgarstjórn ef einhver borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins forfallast.
Staða Helga Áss sem fyrsta varaborgarfulltrúa gefur honum einnig að minnsta kosti tæpa hálfa milljón króna í laun frá borginni þrátt fyrir að hann gegni ekki lengur neinum nefndarstörfum eða trúnaðarstörfum fyrir flokkinn sem hann bauð sig fram fyrir.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, sagðist ekki gera ráð fyrir að það kæmi til þess að Helgi Áss yrði kallaður inn í borgarstjórn í síðasta mánuði.
„Við erum öll frísk og í fullu stuði í Sjálfstæðisflokknum og sjáum ekki fram á mikil forföll fram á vorið þannig að það er engin ástæða til að skattgreiðendur séu að greiða mönnum laun fyrir þetta,“ sagði hún við Vísi 5. febrúar.
Helgi Áss svaraði ekki ítrekuðum spurningum um hvort hann hygðist taka sæti í borgarstjórn ef einhver sjálfstæðismanna forfallaðist. Vísaði hann aðeins til sveitarstjórnarlaga um að fyrsti varaborgarfulltrúi flokks skuli kallaður inn.
Frískleiki borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins virðist þó hafa breyst frá því að Hildur lét þessi orð falla.
Frá því að Helgi Áss sagði skilið við Sjálfstæðisflokkinn hafa þrír borgarstjórnarfundir farið fram en þær eru haldnir hálfsmánaðarlega. Hann fylgdist með sem áhorfandi á þeim fyrsta 3. febrúar. Hann tók síðan sæti í borgarstjórn bæði 17. febrúar og 3. mars.
Helgi Áss tók sæti Friðjóns Friðjónssonar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hvorki náðist í Hildi né Friðjón strax við vinnslu þessarar fréttar. Af samfélagsmiðlafærslum Friðjóns að ráða virðist hann meðal annars hafa verið í langferð erlendis í febrúar.
Friðjóni var boðið sæti neðarlega á lista Sjálfstæðisflokksins. Hann sagði Vísi í síðasta mánuði að hann væri sáttur við þau örlög.
Á fundinum 17. febrúar sat Helgi Áss hjá við afgreiðslu á tillögum stýrihóps um umbætur á leikskólum ásamt fyrrum félögum hans í Sjálfstæðisflokknum.
Marta Guðjónsdóttir og Kjartan Magnússon tilkynntu um fyrir helgi að þau hefðu einnig sagt skilið við Sjálfstæðisflokkinn og gengið til liðs við Miðflokkinn. Hvorugt þeirra hlaut brautargengi hjá Sjálfstæðisflokknum þegar raðað var á framboðslistann fyrir kosningarnar í maí.
Þau þrjú sátu hjá þegar fulltrúar meirihlutans vísuðu frá tillögu sjálfstæðismanna um að teknar yrðu upp viðræður um endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins á fundi borgarstjórnr 3. mars, þremur dögum áður en Kjartan og Marta yfirgáfu Sjálfstæðisflokkinn.
Eftir vistaskiptin á Miðflokkurinn nú skyndilega tvo borgarfulltrúa auk fyrsta varaborgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn fékk 2,4 prósent atkvæða í borgarstjórnarkosningunum 2022.
Sjálfstæðisflokkurinn, sem hóf kjörtímabilið með sex borgarfulltrúa, stendur eftir með fjóra fulltrúa í borgarstjórn. Borgarstjórnarflokkur hans minnkar niður í þrjá ef eitthvert þeirra Hildar, Friðjóns, Björns Gíslasonar eða Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur forfallast því þá verður að kalla Helga Áss inn í staðinn.
Helgi Áss er í fimmta sæti framboðslista Miðflokksins í borginni.
