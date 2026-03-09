Innlent

Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, Kristinn Jón Ólafsson og Alexandra Briem skipa efstu þrjú sæti listans. 
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, Kristinn Jón Ólafsson og Alexandra Briem skipa efstu þrjú sæti listans.  Sunna Ben

Allir tíu frambjóðendurnir í prófkjöri Pírata um helgina hafa þegið það sæti á lista flokksins í Reykjavík sem kom upp úr kjörkassanum. Flokkurinn kynnir fullskipaðan framboðslista í Reykjavík á næstu vikum. 

Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá flokknum. Kristinn Jón Ólafsson hafði betur gegn Alexöndru Briem, sitjandi oddvita flokksins í Reykjavík, í prófkjörinu um helgina. Alexandra hefur ákveðið að þiggja annað sætið en hún sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að hún tæki úrslitunum ekki sem höfnun

Tíu efstu sæti lista Pírata í Reykjavík eru eftirfarandi.

  1. Kristinn Jón Ólafsson
  2. Alexandra Briem
  3. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns
  4. Unnar Þór Sæmundsson
  5. Olga Margrét Cilia
  6. Hans Alexander Margrétarson Hansen
  7. Tinna Helgadóttir
  8. Oddur Björn Jónsson
  9. Jökull L. Veigarsson
  10. Guðni Freyr

Fjallað er um framvindu sveitarstjórnarkosninganna í Kosningavaktinni á Vísi.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Píratar Reykjavík

Tengdar fréttir

Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun

Alexandra Briem, oddviti Pírata í Reykjavík, telur flokkinn ekki hafa hafnað sér eftir að hafa lotið í lægra haldi í oddvitaprófkjöri Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún ætlar að þiggja annað sætið.

„Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“

Efstu tíu sæti lista Pírata í Reykjavík verða staðfest í dag og listinn kynntur eftir helgi. Prófkjöri lauk í gær. Kristinn Jón Ólafsson, nýr oddviti flokksins, segir spennandi tíma framundan. Ekki liggur fyrir hvort Alexandra Briem þiggi eða hafni öðru sæti listans en Kristinn segir að þó svo að niðurstaða sé bindandi geti fólk beðið um að vera fært neðar eða hafnað sæti.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið