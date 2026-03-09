Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata

Allir tíu frambjóðendurnir í prófkjöri Pírata um helgina hafa þegið það sæti á lista flokksins í Reykjavík sem kom upp úr kjörkassanum. Flokkurinn kynnir fullskipaðan framboðslista í Reykjavík á næstu vikum.
Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá flokknum. Kristinn Jón Ólafsson hafði betur gegn Alexöndru Briem, sitjandi oddvita flokksins í Reykjavík, í prófkjörinu um helgina. Alexandra hefur ákveðið að þiggja annað sætið en hún sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að hún tæki úrslitunum ekki sem höfnun.
Tíu efstu sæti lista Pírata í Reykjavík eru eftirfarandi.
Fjallað er um framvindu sveitarstjórnarkosninganna í Kosningavaktinni á Vísi.
Alexandra Briem, oddviti Pírata í Reykjavík, telur flokkinn ekki hafa hafnað sér eftir að hafa lotið í lægra haldi í oddvitaprófkjöri Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún ætlar að þiggja annað sætið.
Efstu tíu sæti lista Pírata í Reykjavík verða staðfest í dag og listinn kynntur eftir helgi. Prófkjöri lauk í gær. Kristinn Jón Ólafsson, nýr oddviti flokksins, segir spennandi tíma framundan. Ekki liggur fyrir hvort Alexandra Briem þiggi eða hafni öðru sæti listans en Kristinn segir að þó svo að niðurstaða sé bindandi geti fólk beðið um að vera fært neðar eða hafnað sæti.