Innlent

Tekist á um þjóðar­at­kvæði á þingi í dag og olíu­verð í hæstu hæðum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um þingsályktunartillöguna sem verður tekin fyrir á Alþingi í dag. 

Þá hefst umræðan um hvort halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda skuli aðildarviðræðum við Evrópusambandi áfram eður ei. 

 Þá heyrum við í sérfræðingi um hækkun olíuverðs en það fór í morgun yfir hundrað dali á tunnuna í fyrsta sinn í fjögur ár. 

Þá kíkjum við til Grindavíkur en þar hófst í morgun  niðurrif á þeim húsum í bænum sem dæmd voru altjónuð. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið