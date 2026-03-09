Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 9. mars 2026 11:42 Í hádegisfréttum fjöllum við um þingsályktunartillöguna sem verður tekin fyrir á Alþingi í dag. Þá hefst umræðan um hvort halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort halda skuli aðildarviðræðum við Evrópusambandi áfram eður ei. Þá heyrum við í sérfræðingi um hækkun olíuverðs en það fór í morgun yfir hundrað dali á tunnuna í fyrsta sinn í fjögur ár. Þá kíkjum við til Grindavíkur en þar hófst í morgun niðurrif á þeim húsum í bænum sem dæmd voru altjónuð. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Erlent Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Innlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Sjá meira