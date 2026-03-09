Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Árni Sæberg skrifar 9. mars 2026 14:48 Þorgerður Katrín er flutningsmaður þingsályktunartillögunnar. Vísir/Ívar Fannar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu á þingfundi dagsins, sem hefst klukkan 15. Ætla má að hart verið tekist á um málið og fylgjast má með fundinum í beinni á Vísi. Þingsályktunartillögunni var dreift á föstudag. Hún er nokkuð skorinorð og hljóðar svo: Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 um hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli fram haldið. Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni: „Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?❏ Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.❏ Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.“ Greinargerð með þingsályktunartillögunni má lesa hér og blaðamannafund þar sem formenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu hana hér. Áður en Þorgerður Katrín mælir fyrir tillögunni fer fram óundirbúinn fyrirspurnartími og fastlega má gera ráð fyrir því að þingmenn stjórnarandstöðunnar muni nýta hann til þess að sauma að ráðherrum ríkisstjórnarinnar vegna málsins. Beina útsendingu frá Alþingi má sjá í spilaranum hér að neðan: Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Innlent Felldu sex í árás á enn einn bátinn Erlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Fleiri fréttir Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sjá meira