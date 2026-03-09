Innlent

Bein út­sending: ESB-ballið byrjar á Al­þingi

Árni Sæberg skrifar
Þorgerður Katrín er flutningsmaður þingsályktunartillögunnar.
Vísir/Ívar Fannar

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mælir fyrir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópu­sambandinu á þingfundi dagsins, sem hefst klukkan 15. Ætla má að hart verið tekist á um málið og fylgjast má með fundinum í beinni á Vísi.

Þingsályktunartillögunni var dreift á föstudag. Hún er nokkuð skorinorð og hljóðar svo:

Alþingi ályktar að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026 um hvort aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið skuli fram haldið.

Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni:

„Á að halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu?

❏ Já, halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.

❏ Nei, ekki halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu.“

Greinargerð með þingsályktunartillögunni má lesa hér og blaðamannafund þar sem formenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu hana hér.

Áður en Þorgerður Katrín mælir fyrir tillögunni fer fram óundirbúinn fyrirspurnartími og fastlega má gera ráð fyrir því að þingmenn stjórnarandstöðunnar muni nýta hann til þess að sauma að ráðherrum ríkisstjórnarinnar vegna málsins.

Beina útsendingu frá Alþingi má sjá í spilaranum hér að neðan:

Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið

