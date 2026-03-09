Innlent

Odd­vitinn lætur gott heita í Mos­fells­bæ

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Listi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ var samþykktur síðdegis. 
Framboðslisti Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi síðdegis. Nýr oddviti flokksins í bænum er Ólafur Ingi Óskarsson, netkerfisfræðingur og varabæjarfulltrúi.

Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá flokknum. Anna Sigríður Guðnadóttir, sem var oddviti flokksins í síðustu kosningum og sitjandi bæjarfulltrúi á líðandi kjörtímabili, lætur gott heita að sinni og situr í heiðurssæti listans. Hún er eini bæjarfulltrúi flokksins í Mosfellsbæ á líðandi kjörtímabili. 

„Þessi glæsilegi listi fléttar saman reynslu og ferskum vindum. Það er mér heiður að vera fyrirliði í svo flottu liði. En það er líka eins gott að Samfylkingin mæti sterk til leiks, því það er mikið undir. Við höfum verið í meirihluta á liðnu kjörtímabili og náð miklum árangri sem við erum afar stolt af. Verkefnið framundan er að kynna þann árangur, stefnuna áfram vegin, og afla okkur trausts kjósenda til að við getum haldið áfram á þeirri braut.“ er haft eftir Ólafi Inga oddvita listans í fréttatilkynningu.

Listinn í heild sinni:

  1. Ólafur Ingi Óskarsson, netkerfisfræðingur og formaður velferðanefndar
  2. Guðný Maja Riba, kennari og fráfarandi borgarfulltrúi
  3. Ómar Ingþórsson, landslagsarkitekt og náttúrufræðingur
  4. Auður Einarsdóttir, laganemi
  5. Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson, verkfræðingur
  6. Elín Eiríksdóttir, sérkennari í FMOS
  7. Sigurður Óli Karlsson, stjórnmálafræðinemi
  8. Viktoría Magnúsdóttir, háskólanemi
  9. Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, skrifstofustjóri Þroskahjálpar
  10. Þóra Sigrún Kjartansdóttir, hársnyrtir
  11. Magnús Hlynur Haraldsson, framhaldsskólakennari
  12. Kristín María Ingimarsdóttir, kennari og hönnuður
  13. Kári Freyr Kane, stjórnmálafræðinemi
  14. Halla Halldórsdóttir, öryggis- og gæðastjóri Sjúkratrygginga
  15. Þyrnir Hálfdán Þyrnisson, nemi
  16. Þóra Hermannsdóttir Passauer, tækniteiknari
  17. Guðbjörn Sigvaldason, verslunarmaður
  18. Þórunn Ísfeld, eftirlaunakona
  19. Ragnar Gunnar Þórhallsson, baráttumaður fyrir réttindum fatlaðs fólks
  20. Kristín Sæunnar Sigurðardóttir, eftirlaunakona
  21. Jónas Sigurðsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi og fyrrverandi formaður FAMOS
  22. Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi
