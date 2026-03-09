Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 9. mars 2026 19:48 Listi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ var samþykktur síðdegis. Samfylkingin Framboðslisti Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi síðdegis. Nýr oddviti flokksins í bænum er Ólafur Ingi Óskarsson, netkerfisfræðingur og varabæjarfulltrúi. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá flokknum. Anna Sigríður Guðnadóttir, sem var oddviti flokksins í síðustu kosningum og sitjandi bæjarfulltrúi á líðandi kjörtímabili, lætur gott heita að sinni og situr í heiðurssæti listans. Hún er eini bæjarfulltrúi flokksins í Mosfellsbæ á líðandi kjörtímabili. „Þessi glæsilegi listi fléttar saman reynslu og ferskum vindum. Það er mér heiður að vera fyrirliði í svo flottu liði. En það er líka eins gott að Samfylkingin mæti sterk til leiks, því það er mikið undir. Við höfum verið í meirihluta á liðnu kjörtímabili og náð miklum árangri sem við erum afar stolt af. Verkefnið framundan er að kynna þann árangur, stefnuna áfram vegin, og afla okkur trausts kjósenda til að við getum haldið áfram á þeirri braut.“ er haft eftir Ólafi Inga oddvita listans í fréttatilkynningu. Listinn í heild sinni: Ólafur Ingi Óskarsson, netkerfisfræðingur og formaður velferðanefndar Guðný Maja Riba, kennari og fráfarandi borgarfulltrúi Ómar Ingþórsson, landslagsarkitekt og náttúrufræðingur Auður Einarsdóttir, laganemi Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson, verkfræðingur Elín Eiríksdóttir, sérkennari í FMOS Sigurður Óli Karlsson, stjórnmálafræðinemi Viktoría Magnúsdóttir, háskólanemi Þórarinn Snorri Sigurgeirsson, skrifstofustjóri Þroskahjálpar Þóra Sigrún Kjartansdóttir, hársnyrtir Magnús Hlynur Haraldsson, framhaldsskólakennari Kristín María Ingimarsdóttir, kennari og hönnuður Kári Freyr Kane, stjórnmálafræðinemi Halla Halldórsdóttir, öryggis- og gæðastjóri Sjúkratrygginga Þyrnir Hálfdán Þyrnisson, nemi Þóra Hermannsdóttir Passauer, tækniteiknari Guðbjörn Sigvaldason, verslunarmaður Þórunn Ísfeld, eftirlaunakona Ragnar Gunnar Þórhallsson, baráttumaður fyrir réttindum fatlaðs fólks Kristín Sæunnar Sigurðardóttir, eftirlaunakona Jónas Sigurðsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi og fyrrverandi formaður FAMOS Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mosfellsbær Samfylkingin Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Innlent Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Innlent Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Innlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Innlent Eldhaf í Glasgow Erlent Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Innlent Fleiri fréttir „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Sjá meira