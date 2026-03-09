Innlent

Árni Sæberg skrifar
Fyrsti opinberi viðburður Bjarna í starfi framkvæmdastjóra SA er hádegisfundur um almannatryggingafrumvarpið.
Samtök atvinnulífsins standa fyrir hádegisfundi um áhrif tengingar bóta við launavísitölu á vinnumarkað og ríkisútgjöld. Fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu hér á Vísi.

Yfirskrift fundarins er Til hvers er unnið? og honum stýrir Jón Ólafur Halldórsson, formaður SA. Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri SA, flytur erindið Ríkisfjármál á sjálfstýringu og Oddur Ingimarsson, geðlæknir, flytur erindið Samspil atvinnu og bóta. 

Lilja Hrund Lúðvíksdóttir, lögfræðingur á málefnasviði SA, stjórnar pallborði þar sem eftirfarandi ræða almannatryggingafrumvarpið:

Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, Gylfi Zoëga, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, Konráð Guðjónsson, hagfræðingur hjá Kontext, Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir og formaður Læknafélags Íslands, og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins.

Beina útsendingu frá fundinum, sem hefst klukkan 11:30, má sjá í spilaranum hér að neðan:

