Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Árni Sæberg skrifar 9. mars 2026 11:02 Fyrsti opinberi viðburður Bjarna í starfi framkvæmdastjóra SA er hádegisfundur um almannatryggingafrumvarpið. Vísir/Vilhelm Samtök atvinnulífsins standa fyrir hádegisfundi um áhrif tengingar bóta við launavísitölu á vinnumarkað og ríkisútgjöld. Fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu hér á Vísi. Yfirskrift fundarins er Til hvers er unnið? og honum stýrir Jón Ólafur Halldórsson, formaður SA. Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri SA, flytur erindið Ríkisfjármál á sjálfstýringu og Oddur Ingimarsson, geðlæknir, flytur erindið Samspil atvinnu og bóta. Lilja Hrund Lúðvíksdóttir, lögfræðingur á málefnasviði SA, stjórnar pallborði þar sem eftirfarandi ræða almannatryggingafrumvarpið: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, Gylfi Zoëga, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, Konráð Guðjónsson, hagfræðingur hjá Kontext, Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir og formaður Læknafélags Íslands, og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins. Beina útsendingu frá fundinum, sem hefst klukkan 11:30, má sjá í spilaranum hér að neðan: Atvinnurekendur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tenging almannatrygginga við launavísitölu Mest lesið Kveikt í púðurtunnu í Mið-Austurlöndum Erlent Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Innlent „Ég var ekki að deyja, en ég þurfti hjálp“ Fréttir Eldhaf í Glasgow Erlent Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Innlent Stefnir í norðanhríð í vikunni Innlent Segir sig og Netanyahu munu ákveða hvenær þeir hætta Erlent Sonur Khamenei nýr leiðtogi Írans Erlent Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Innlent Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Stefnir í norðanhríð í vikunni Bíll hafnaði í Kópavogstjörn Grimmdarlegu ofbeldi lýst í ákærunni Vilja launað leyfi fyrir þolendur ofbeldis og vernd gegn uppsögn Faldi sig inni í fataskáp þegar lögregluna bar að garði Gildandi kjarasamningar ávísun á áframhaldandi verðbólgu Loks komnar af átakasvæðinu: „Átján tímar af þroti“ Þau skipa lista Samfylkingarinnar, Viðreisnar og óháðra Fyrirhugaðar aðgerðir gegn offitu harðlega gagnrýndar Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir slys á Vesturlandsvegi Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Sjá meira