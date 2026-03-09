Alexandra Briem, oddviti Pírata í Reykjavík, telur flokkinn ekki hafa hafnað sér eftir að hafa lotið í lægra haldi í oddvitaprófkjöri Pírata fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún ætlar að þiggja annað sætið.
„Auðvitað langaði mig að vinna og ég hefði ekki farið fram nema að ég teldi að ég væri manneskjan í það,“ segir Alexandra í samtali við fréttastofu.
Úrslit úr prófkjöri Pírata var um helgina og er Kristinn Jón Ólafsson nýr oddviti flokksins í Reykjavík. Alexandra hafnaði í öðru sæti og ætlar hún að þiggja sætið. Til stendur að kynna efstu sæti listans í dag.
„Satt að segja er pólitík oft ákall um breytingar. Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru en ég skil að í hreyfingu sem er flöt að mörgu leyti hvernig hún útfærir hlutina þá eru þessi augnablik sem við förum í stigveldið alltaf pínu áskorun, því það þarf alltaf einhver að vera í fyrsta sæti,“ sagði Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, í viðtali um helgina.
„Ég ætla ekki að taka þessu sem einhverri brjálæðislegri höfnun,“ segir Alexandra.
„Mér finnst samt gaman að prófkjörið hjá okkur fór ofboðslega vel fram og maður upplifir ekki sams konar átök eins og virðist vera í öðrum flokkum.“
Alexandra bauð sig einnig fram til formanns flokksins gegn Oktavíu Hrund sem hlaut kjör.
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns hefur verið kjörið fyrsti formaður Pírata. Hán er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins.
Nýr og fyrsti formaður Pírata segir að taka þurfi samtal um sameiningu flokka á vinstri væng stjórnmálanna. Borgarfulltrúi flokksins sem laut í lægra haldi í formannskjörinu íhugar sína stöðu.