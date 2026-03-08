Rósa Björk Brynjólfsdóttir er nýr formaður Vinstri grænna. Rósa Björk var kjörin með 95 prósent atkvæða samkvæmt tilkynningu.
Hlynur Már Ragnheiðarson var einn á móti Rósu Björk í framboði. Ekki kemur fram í tilkynningu hversu mörg atkvæði hann hlaut.
Rósa Björk sagði í tilkynningu um framboð sitt í febrúar að flokkurinn stæði á tímamótum. Rósa Björk var kjörin þingmaður flokksins árið 2016 en gekk úr honum og í Samfylkinguna eftir að VG fór í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsókn árið 2017. Hún gekk svo aftur til liðs við VG árið 2024. Rósa var varaþingmaður flokksins fyrir það og varaþingmaður Samfylkingarinnar 2022 og 2023.
Rósa Björk starfaði í fjölmiðlum um árabil en tók við starfi fjölmiðlafulltrúa fjármálaráðherra og fjármálaráðuneytisins 2010 til 2014. Þá starfaði hún sem framkvæmdastjóri þingflokks VG 2015 til 2016.
Svandís Svavarsdóttir hélt sína síðustu ræðu sem formaður í gær og sagði þar Samfylkinguna vera að vinna mót í „vondri pólitík“.
„Miðjan færist til hægri. Hægrið færist enn lengra í sömu átt,“ sagði Svandís Svavarsdóttir í síðustu ræðu sinni sem formaður Vinstri grænna. Svandís hefur verið formaður frá því í október 2024. Hún fór yfir víðan völl í síðustu ræðu sinni sem formaður en versnandi stöðu heimsins og mikilvægi þess að standa upp fyrir lýðræðinu.
Landsfundur Vinstri grænna fer nú fram á Selfossi en þar var í dag kjörin ný stjórn. Nýtt flokksráð verður svo kjörið og teknar fyrir lagabreytingar eftir hádegi.
Sanna Magdalena Mörtudóttir skipar fyrsta sæti lista Vors til vinstri í Reykjavík og þar með efsta sæti sameiginlegs lista þeirra með Vinstri grænum sem ber heitið Vinstrið. Með henni á lista eru Ásta Þórdís Skjalddal og Arna Magnea Danks.
Bjarki Hjörleifsson hefur ákveðið að gefa kost á sér í embætti varaformanns Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs á landsfundi hreyfingarinnar sem fram fer á Selfossi 7. til 8. mars næstkomandi.