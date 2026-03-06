Lífið

Lík­lega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ágúst er ekki byrjaður að sprauta kúnna með bótóxið í punginn en hann sér fyrir sér að sú bylgja mæti hingað til lands eins og allt annað.
Ágúst Birgisson lýtalæknir hefur læknað margan manninn og hjálpar líka skjólstæðingum sínum að líta betur út. En hvað er það nákvæmlega sem menn vilja láta laga þegar þeir koma til hans? Eru það augnlokin, maginn eða eitthvað aðeins meira viðkvæmt?

Hödd Vilhjálmsdóttir leit við hjá honum og fékk að kynnast heimi lýtalækninga karlmanna í Íslandi í dag í gærkvöldi.

„Algengustu aðgerðirnar fyrir utan bótox eru augnloksaðgerðir, það eru langalgengustu aðgerðirnar hjá karlmönnum,“ segir Ágúst.

Stærri aðgerðir eins og andlitslyfting og fitusog á brjóstum eru líka algengar

„Svo er það náttúrulega miðjufitan hérna, björgunarhringurinn hjá karlmönnum sem menn vilja gjarnan losna við. Og síðan eftir að fólk grennist mjög mikið og karlmennirnir líka, þá gerum við svuntuaðgerð. Það eru ekki bara konurnar sem fara í svuntuaðgerðir, það eru karlarnir líka sem gera það.“

Húðmeðferðin Propfhilo og örnálameðferðin Skinpen eru vinsælar hjá herrunum. En bótoxið er þó líklega vinsælast. Eða öllu heldur brótoxið.

„Karlmennirnir eru miklu erfiðari í fegrunaraðgerðum heilt yfir. Við erum með þykkari húð sem grær verr, skilar verri örum og verður ljótari. Við erum með þykkari vöðva og þeir þurfa miklu meira bótóx. Svo bótóxið jafnvel endist styttra hjá karlmönnum. Þannig að karlmennirnir eru ekki eins og konurnar, langt í frá. Og bótóxið er verið að nota ekki bara í ennið eða í línurnar.“

Eistun fara ekki upp

Veraldarvanari menn heimsins eru svo farnir að láta sprauta bótoxi í sig miðja, eitthvað sem kallast scrotox.

„Ég er búinn að lesa aðeins um þetta líka. Þetta kemur örugglega hingað líka. Scrotox, það er þá sem sagt vöðvinn í kringum eistun sem getur dregist saman og tekur þá eistun upp þegar það er kalt úti og þess háttar. Þá fara eistun upp sjálfkrafa. Ef þú setur bótóx í vöðvann eða sem sagt í punginn, þá slaknar á þessum vöðva og eistun síga niður og eru þá meira sýnileg og pungurinn þá stærri. Þannig að það nú virkar ekki eins lítill þegar hann skreppur saman,“ segir Ágúst. Það er greinilega til mikils að vinna og líklega ekki langt í fyrstu scrotoxsprautuna á stofunni hjá Ágústi.

Hér að ofan má sjá innslagið í heild sinni.

