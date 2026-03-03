Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ Stefán Árni Pálsson skrifar 3. mars 2026 14:01 Dæmi er um að aldrað fólk bíði mánuðum saman á spítalanum eftir hjúkrunarrými og staðan sé óboðleg fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur. Mikið hefur verið rætt um bágt ástand bráðamóttökunnar undanfarið og ekki langt síðan heilbrigðisstarfsfólk sendi frá sér neyðarkall. Mætti því færa rök fyrir því að ástandið hafi aldrei verið verra. Dæmi er um að aldrað fólk bíði mánuðum saman á spítalanum eftir hjúkrunarrými og staðan er óboðleg fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur. Eitt af því sem skortir eru legurými, en í Klíníkinni í Ármúla standa tólf legurými auð fyrir Landspítalann að nýta. Rýmin eru tilbúin og það eina sem þarf er að landa samningum við Landspítala. Í Íslandi í dag í gærkvöldi var kíkti Lilja Katrín Gunnarsdóttir í heimsókn í nýtt húsnæði Klíníkurinnar og fengum að kynnast starfseminni. Þar hitti hún Kristján Jón Jónatansson, framkvæmdastjóra Klíníkurinnar, og Önnu Maríu Ómarsdóttur, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Klíníkinni, sem lóðsuðu okkur um húsnæðið. Klíníkin flutti nýverið í nýtt húsnæði, fór úr 2400 fermetrum í 7600. Auk þess að kynna sér ný húsakynni Klíníkurinnar í Ármúla ræddi Lilja einnig við þau um togstreituna á milli opinbera kerfisins og einkageirans og fengum að fylgjast með undirbúningi fyrir liðskiptiaðgerð. Ekki láta þennan þátt af Íslandi í dag fram hjá þér fara en sjá má hann hér að neðan. Ísland í dag Heilbrigðismál Mest lesið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Bíó og sjónvarp Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Lífið Laufey og Collab í eina sæng Lífið Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Lífið Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Lífið Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Lífið Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Lífið Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Lífið Fleiri fréttir „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Guðni og gellurnar mættu í kokteilboð Er Rothschild-ættin að sölsa undir sig allan heiminn? Ólga vegna brotthvarfs Sölku Sólar: „Þetta er vond ákvörðun“ Truflað hádegisdjamm í nafni mannréttinda Ástrós Trausta og Adam kveðja Fossvoginn Minnast Davíðs: Hugrakkur, hnyttinn og stór í sniðum Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni Fór alla leið inn í hausinn á konu sem treystir ekki eigin skynjun Stjörnulífið: Hilmir Snær og Vala Kristín kósí í Laugum Salka Sól látin fara „Hvernig er hægt að deyja áður en maður fæðist?“ Var rænd af barnahópi á Filippseyjum Vinslit, ofbeldi, líkamssmánun og niðurlæging í ANTM Krakkatía vikunnar: Api, fjall og Barbie Jóhanna Vigdís greindist með MS „Kalli“ setti Höllu í óþægilega stöðu með óvæntri gjöf Fréttatía vikunnar: Harmleikur, þorrablót og körfubolti „Sannkölluð rokk og ról goðsögn“ fallin frá „Valsreiturinn... í Pyongyang“ Trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli vegna meintrar sprengju „Það veit enginn af þessu, ég er að opna mig núna“ Subterranean kemur saman í fyrsta sinn í áratugi Jólakortið barst fimm árum of seint Missti tökin og hengdur á loft í beinni Mun aldrei flytja aftur heim Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Sjá meira