Inn­lit í Klínikina: „Það er sam­fé­lags­lega dýrt að gera ekkert“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Dæmi er um að aldrað fólk bíði mánuðum saman á spítalanum eftir hjúkrunarrými og staðan sé óboðleg fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur.
Mikið hefur verið rætt um bágt ástand bráðamóttökunnar undanfarið og ekki langt síðan heilbrigðisstarfsfólk sendi frá sér neyðarkall. Mætti því færa rök fyrir því að ástandið hafi aldrei verið verra. Dæmi er um að aldrað fólk bíði mánuðum saman á spítalanum eftir hjúkrunarrými og staðan er óboðleg fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur.

Eitt af því sem skortir eru legurými, en í Klíníkinni í Ármúla standa tólf legurými auð fyrir Landspítalann að nýta. Rýmin eru tilbúin og það eina sem þarf er að landa samningum við Landspítala.

Í Íslandi í dag í gærkvöldi var kíkti Lilja Katrín Gunnarsdóttir í heimsókn í nýtt húsnæði Klíníkurinnar og fengum að kynnast starfseminni. Þar hitti hún Kristján Jón Jónatansson, framkvæmdastjóra Klíníkurinnar, og Önnu Maríu Ómarsdóttur, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Klíníkinni, sem lóðsuðu okkur um húsnæðið.

Klíníkin flutti nýverið í nýtt húsnæði, fór úr 2400 fermetrum í 7600. Auk þess að kynna sér ný húsakynni Klíníkurinnar í Ármúla ræddi Lilja einnig við þau um togstreituna á milli opinbera kerfisins og einkageirans og fengum að fylgjast með undirbúningi fyrir liðskiptiaðgerð.

Ekki láta þennan þátt af Íslandi í dag fram hjá þér fara en sjá má hann hér að neðan. 

