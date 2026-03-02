Lífið

Guðni og gellurnar mættu í kok­teil­boð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemminging í kokteilboði Einars og Millu var ansi góð og sennilega margir Framsóknargrænir af öfund að hafa ekki fengið boð.
Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík og fyrrverandi borgarstjóri, og Milla Ósk Magnúsdóttir, yfirframleiðandi hjá Act 4, buðu til kokteilboðs á 101 Hóteli á föstudagskvöld.

Fullt var út úr húsi og stemmingin töluverð. Hjónin buðu vinum, fjölskyldu og samferðafólki og mætti fólk úr ýmsum áttum.

Meðal gesta voru Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins; Guðni Ágústsson, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins; Einar Bárðarson, umboðsmaður Íslands; Brynja Dan, bæjarfulltrúi og áhrifavaldur; Trend-Pattra og Alþingiskonurnar Halla Hrund Logadóttir og Diljá Mist Einarsdóttir.

Birna Rún Eiríksdóttir uppistandari var með leyniatriði og setti allt á hliðina af hlátri með broti úr uppistandi sínu Bremsulaus sem sýnt er í Bæjarbíói

Einar hélt ræðu fyrir gestina.Eygló Gísladóttir

Einar Bárðason var auðvitað mættur.Eygló Gísladóttir

Hulda Halldóra Tryggvadóttir ægilega smart.Eygló Gísladóttir

Ingunn Kara Gunnarsdóttir fékk sér kokteil.Eygló Gísladóttir

Hörður Gunnarsson, Guðni Ágústsson og Bragi IngólfssonEygló Gísladóttir

Milla, Erla Ósk Ásgeirsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir. Eygló Gísladóttir

Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir og Lilja Dögg Alfreðsdóttir.Eygló Gísladóttir

Tinna Hemstock og Elín Björg Björnsdóttir.Eygló Gísladóttir

Milla og Lára Zulima Ómarsdóttir.Eygló Gísladóttir.

Eggert Benedikt Guðmundsson og Unnur Eggertsdóttir.Eygló Gísladóttir

Pattra Sriyanonge, Brynja Dan og Birna Rún Eiríksdóttir.Eygló Gísladóttir

Einar í hörkusamræðum við Birnu Rún og Unni Eggerts.Eygló Gísladóttir

Milla, Halla Hrund og Diljá Mist.Eygló Gísladóttir

Eiríkur Ingi Böðvarsson skálar í kokteil.Eygló Gísladóttir

Begga Rist skemmti sér greinilega vel. Eygló Gísladóttir

Glatt var á hjalla.Eygló Gísladóttir

Erla Ragnarsdóttir í hrókasamræðum. Eygló Gísladóttir

Ingibjörg Pálmadóttir, Teitur Magnússon, Begga Rist og Sveinn Atli Gunnarsson. Eygló Gísladóttir

Erla Ósk og Þórdís Lóa ræða málin.Eygló Gísladóttir

Milla og Einar voru klædd í sitt fínasta púss.Eygló Gísladóttir

Birna Rún skemmti fólkinu.Eygló Gísladóttir
