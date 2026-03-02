Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík og fyrrverandi borgarstjóri, og Milla Ósk Magnúsdóttir, yfirframleiðandi hjá Act 4, buðu til kokteilboðs á 101 Hóteli á föstudagskvöld.
Fullt var út úr húsi og stemmingin töluverð. Hjónin buðu vinum, fjölskyldu og samferðafólki og mætti fólk úr ýmsum áttum.
Meðal gesta voru Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins; Guðni Ágústsson, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins; Einar Bárðarson, umboðsmaður Íslands; Brynja Dan, bæjarfulltrúi og áhrifavaldur; Trend-Pattra og Alþingiskonurnar Halla Hrund Logadóttir og Diljá Mist Einarsdóttir.
Birna Rún Eiríksdóttir uppistandari var með leyniatriði og setti allt á hliðina af hlátri með broti úr uppistandi sínu Bremsulaus sem sýnt er í Bæjarbíói