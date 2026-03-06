„Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. mars 2026 10:43 Jeff Goldblum er greinilega mikill aðdáandi Laufeyjar og virtist afar ánægður með að fá að troða upp með henni. Hollywood-leikarinn Jeff Goldblum var óvæntur gestur á tónleikum Laufeyjar Línar í Manchester í gærkvöldi. Laufey söng djazzklassíkina „Misty“ meðan Goldblum spilaði undir og að því loknu lýsti Goldblum henni sem stærstu súperstjörnu jarðarinnar. Laufey Lín hóf tónleikaferðalag sitt til að fylgja eftir plötunni A Matter of Time þann 15. september 2025, spilaði fjölda tónleika í Bandaríkjunum síðasta haust og hélt ferðalaginu áfram um Evrópu í febrúar og lýkur þeim á Íslandi um miðjan mars. Fyrstu tónleikar hennar á Bretlandseyjum voru í höllinni Co-op Live í Manchester í gærkvöldi. Sjá einnig: „Hún er komin til að vera“ Eitt sérkenni á tónleikum Laufeyjar á ferðalaginu er að um miðbik tónleikanna tekur hún óvænt lag, annað hvort lag eftir einhvern annan eða þá með óvæntum gesti. Á tónleikum hennar í New York í október mættu til dæmis Lin-Manuel Miranda og PinkPantheress. En aðdáendur Laufeyjar voru samt slegnir þegar hún kynnti gest gærkvöldsins inn. Hún sagðist ætla að spila eitthvað sem hún hefði ekki spilað lengi en að hún vildi ekki sjálf spila á píanóið. „Bara ef ég þekkti píanóleikara,“ sagði hún og kynnti Goldblum inn við gríðarleg fagnaðarlæti. Laufey og Jeff einbeitt í Manchester. Heiður og forréttindi Goldblum, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Júragarðsmyndunum og lék nýverið Galdrakarlinn í Oz í Wicked-söngleikjamyndunum tveimur, er jafnframt reyndur jazzpíanóleikari og hefur gefið út fjórar plötur með Mildred Snitzer-orkestrunni. Goldblum settist við píanóið og lék undir meðan Laufey söng „Misty“ við mikil fagnaðarlæti viðstaddra. Þegar lagið kláraðist þakkaði Laufey honum fyrir að spila með henni en Goldblum svaraði með gullhömrum: „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð að mínu auðmjúka mati,“ sagði Goldblum þá um tónlistarkonuna íslensku og gekk af sviðinu. „Jæja, þetta var skemmtilegt,“ sagði Laufey svo áður en hún hélt áfram með tónleikana. Eftir tónleikana tóku þau greinilega myndir af sér saman því Goldblum birti á Instagram myndir af þeim saman og skrifaði við hana: „Heiður og forréttindi að fá boð Laufeyjar á Manchester-tónleika hennar og flytja „Misty“ - eftirlætislag okkar beggja. 🫶🏻💐“ „ÞÚ ERT BESTUR!!!!! 🤍“ skrifaði Laufey í ummælum. View this post on Instagram A post shared by Jeff Goldblum (@jeffgoldblum) Laufey Lín Tónlist Bretland Hollywood Tengdar fréttir Laufey og Collab í eina sæng Súperstjarnan Laufey Lín er nýjasti samstarfsaðili íslenska kollagendrykksins Collab. Hún segist alltaf byrja Íslandsdvölina á því að fá sér ískaldan Collab og samstarfið hafi verið skemmtilegt. 2. mars 2026 18:00 Laufey Lín hjálpaði Alysu Liu að vinna gullið Alysa Liu varð í kvöld Ólympíumeistari í listdansi á skautum og batt þar með enda á tuttugu ára verðlaunaþurrð bandarískra kvenna í þessari grein. Hún varð líka fyrsta bandaríska konan til að vinna Ólympíugull á listskautum í 24 ár. 19. febrúar 2026 22:31 Mest lesið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Lífið Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Lífið Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Lífið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Lífið Fleiri fréttir „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Ástin það besta í heiminum Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Sjá meira