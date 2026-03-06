Tónlist

„Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jeff Goldblum er greinilega mikill aðdáandi Laufeyjar og virtist afar ánægður með að fá að troða upp með henni.
Hollywood-leikarinn Jeff Goldblum var óvæntur gestur á tónleikum Laufeyjar Línar í Manchester í gærkvöldi. Laufey söng djazzklassíkina „Misty“ meðan Goldblum spilaði undir og að því loknu lýsti Goldblum henni sem stærstu súperstjörnu jarðarinnar.

Laufey Lín hóf tónleikaferðalag sitt til að fylgja eftir plötunni A Matter of Time þann 15. september 2025, spilaði fjölda tónleika í Bandaríkjunum síðasta haust og hélt ferðalaginu áfram um Evrópu í febrúar og lýkur þeim á Íslandi um miðjan mars. Fyrstu tónleikar hennar á Bretlandseyjum voru í höllinni Co-op Live í Manchester í gærkvöldi.

Eitt sérkenni á tónleikum Laufeyjar á ferðalaginu er að um miðbik tónleikanna tekur hún óvænt lag, annað hvort lag eftir einhvern annan eða þá með óvæntum gesti. Á tónleikum hennar í New York í október mættu til dæmis Lin-Manuel Miranda og PinkPantheress.

En aðdáendur Laufeyjar voru samt slegnir þegar hún kynnti gest gærkvöldsins inn. Hún sagðist ætla að spila eitthvað sem hún hefði ekki spilað lengi en að hún vildi ekki sjálf spila á píanóið. „Bara ef ég þekkti píanóleikara,“ sagði hún og kynnti Goldblum inn við gríðarleg fagnaðarlæti.

Laufey og Jeff einbeitt í Manchester.

Heiður og forréttindi

Goldblum, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Júragarðsmyndunum og lék nýverið Galdrakarlinn í Oz í Wicked-söngleikjamyndunum tveimur, er jafnframt reyndur jazzpíanóleikari og hefur gefið út fjórar plötur með Mildred Snitzer-orkestrunni.

Goldblum settist við píanóið og lék undir meðan Laufey söng „Misty“ við mikil fagnaðarlæti viðstaddra. Þegar lagið kláraðist þakkaði Laufey honum fyrir að spila með henni en Goldblum svaraði með gullhömrum:

„Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð að mínu auðmjúka mati,“ sagði Goldblum þá um tónlistarkonuna íslensku og gekk af sviðinu. „Jæja, þetta var skemmtilegt,“ sagði Laufey svo áður en hún hélt áfram með tónleikana.

Eftir tónleikana tóku þau greinilega myndir af sér saman því Goldblum birti á Instagram myndir af þeim saman og skrifaði við hana: „Heiður og forréttindi að fá boð Laufeyjar á Manchester-tónleika hennar og flytja „Misty“ - eftirlætislag okkar beggja. 🫶🏻💐“

„ÞÚ ERT BESTUR!!!!! 🤍“ skrifaði Laufey í ummælum.

