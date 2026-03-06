Söngkonan og tónskáldið Laufey Lín er ein þeirra sem prýða lista yfir þá sem hlutu tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Alls er tilnefnt í níu mismunandi flokkum en meðal þeirra eru flokkarnir plata ársins, upptökustjórn ársins og texti ársins.
Hulunni var svipt af tilnefningum til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir tónlistarárið 2025 í gær, fimmtudaginn 5. mars. Fjöldi tónlistarfólks hlaut tilnefningu, þar af mörg kunnuleg nöfn en sum ný.
Tilnefningarnar voru kynntar í Austurbæ við Snorrabraut í Reykjavík en alls voru 135 tilnefningar til 27 verðlauna kynntar. Þann 18. mars kemur svo í ljós hverjir hreppa verðlaunin þetta árið.
Hér að neðan má sjá listann yfir tilnefningarnar: