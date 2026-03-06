Lífið

Þessi eru til­nefnd til Ís­lensku tón­listar­verð­launanna 2026

Freyja Þórisdóttir skrifar
Meðal tilnefndra eru ELVAR, Inspector Spacetime, Laufey og Ólafur Arnalds.
Söngkonan og tónskáldið Laufey Lín er ein þeirra sem prýða lista yfir þá sem hlutu tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Alls er tilnefnt í níu mismunandi flokkum en meðal þeirra eru flokkarnir plata ársins, upptökustjórn ársins og texti ársins. 

Hulunni var svipt af tilnefningum til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir tónlistarárið 2025 í gær, fimmtudaginn 5. mars. Fjöldi tónlistarfólks hlaut tilnefningu, þar af mörg kunnuleg nöfn en sum ný. 

Tilnefningarnar voru kynntar í Austurbæ við Snorrabraut í Reykjavík en alls voru 135 tilnefningar til 27 verðlauna kynntar. Þann 18. mars kemur svo í ljós hverjir hreppa verðlaunin þetta árið.

Hér að neðan má sjá listann yfir tilnefningarnar:

Flytjendur ársins

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

  • Laufey
  • Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Birnir
  • Mugison
  • Inspector Spacetime

Sígild og samtímatónlist

  • Björg Brjánsdóttir
  • Óður
  • Víkingur Heiðar Ólafsson
  • Cantoque Ensemble
  • KIMI ensemble

Djasstónlist

  • Ásgeir Ásgeirsson
  • Björgvin Ragnar Hjálmarsson
  • Mánudjass kvintett
  • Tómas Jónsson
  • Birgir Steinn Theodórsson

Önnur tónlist

  • Markéta Irglová
  • RAKEL
  • Björk Guðmundsdóttir
  • Néfur
  • Árný Margrét

Söngur ársins

Djasstónlist

  • Silva Þórðardóttir
  • Rósa Guðrún Sveinsdóttir
  • Rebekka Blöndal
  • Björg Blöndal
  • Stína Ágústsdóttir

Sígild og samtímatónlist

  • Bryndís Guðjónsdóttir
  • Jóhann Kristinsson
  • Hanna Dóra Sturludóttir
  • Álfheiður Erla Guðmundsdóttir
  • Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

  • Laufey
  • Steingrímur Teague
  • Una Torfadóttir
  • Páll Óskar Hjálmtýsson
  • Salka Sól Eyfeld

Lög og tónverk ársins

Djasstónlist

  • Hægur dans – Ingi Bjarni
  • Heima – Sara Magnúsdóttir
  • Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson
  • Watachico – Watachico
  • Hver stund með þér – Einar Scheving

Sígild og samtímatónlist

  • Bergmál úr garðinum – Haukur Tómasson
  • Eyland – Veronique Vaka
  • Fiðlukonsert – Þórður Magnússon
  • Before we fall, cello concerto – Anna Þorvaldsdóttir
  • Rangifonia: Earthsong – Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir

Önnur tónlist

  • Always – RAKEL
  • A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos
  • Hulin hönd – Ari Árelíus
  • Day Old Thoughts – Árný Margrét
  • Words That Move – Sævar Jóhannsson

Popptónlist

  • Lover Girl – Laufey
  • Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Bekkjarmót og jarðarfarir – Friðrik Dór og Moses Hightower
  • Bleikur Range Rover – Aron Kristinn og Birnir
  • Miklu betri einn – ELVAR

Rokktónlist

  • Loftið – Spacestation
  • Gera sitt besta – HASAR
  • Ugh – GRÓA
  • Riot – The Vintage Caravan
  • Ordinary Creature – Of Monsters and Men

Hipphopp:

  • Ljósin kvikna - Alaska1867, Aron Can og Þormóður Eiríksson
  • Sumarið - Úlfur Úlfur
  • Súperman - Saint Pete
  • LXS - Birnir
  • 10 ÞÚSUND - Emmsjé Gauti og Króli

Raftónlist:

  • REYKJAVÍKURKVÖLD – gugusar
  • eh plan? – digital ísland
  • In The Sound of Breathing – SAGES (Ólafur Arnalds & Loreen)
  • Party at My House – Inspector Spacetime
  • Partýið er þú og ég – GusGus

Plötur ársins

Kvikmynda- og leikhústónlist

  • Reykjavík Fusion – Veigar Margeirsson
  • Svepparíkið – Sin Fang
  • Where is Jón? – Úlfur Eldjárn
  • Stormur – Una Torfa, Þjóðleikhúsið og Stormur - Leikhópur
  • Little Disasters – Ragnar Ólafsson

Önnur tónlist

  • Quiet Presence – Sævar Jóhannsson
  • a place to be – RAKEL
  • A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos
  • Best á flest - Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson
  • Khemeia – Khemeia

Djasstónlist

  • Hope – Ingi Bjarni
  • Crossing borders – Ásgeir Ásgeirsson
  • Go Round Merry – Sunna Gunnlaugs
  • Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson
  • 210 – Ómar Guðjónsson

Popptónlist

  • A Matter of Time – Laufey
  • Alveg – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Borgartún – Snorri Helgason
  • Bríet - Act I – Bríet
  • RÍFAST – KUSK og ÓVITI

Rokktónlist

  • Reykjavík Syndrome – Spacestation
  • All is Love and Pain in the Mouse Parade – Of Monsters and Men
  • Drop P – GRÓA
  • Portals – The Vintage Caravan
  • Painted Blue – Pétur Ben

Hipphopp

  • STÉTTIN – Emmsé Gauti
  • Dyrnar – Birnir
  • Brat – Daniil
  • 222 – Alaska1867 og Whyrun
  • Joey 3 – Joey Christ

Raftónlist

  • Vatn og raf – Árni Grétar Jóhannesson og Jóhannes Pálmason
  • History of Silence – múm
  • QUACK – gugusar
  • Í henglum alheimsins – LaFontaine
  • fyi – knackered

Sígild og samtímatónlist

  • Where to From – Hildur Guðnadóttir
  • NÁND – Sigurgeir Agnarsson
  • UBIQUE – Anna Þorvaldsdóttir
  • XV – Eyþór Ingi Jónsson
  • Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert – Víkingur Heiðar Ólafsson

Viðburður ársins

  • Vor í Vaglaskógi – KALEO og fl.
  • Mánudjass – Mánudjass kvintett
  • Útgáfutónleikar Borgartúns í Austurbæjarbíói – Snorri Helgason
  • Stórtónleikar Birnis í Laugardalshöll – Birnir
  • Óperan „Dido og Aeneas“ á 50 ára afmæli Sumartónleikana í Skálholti – Sumartónleikar í Skálholti

Tónlistarmyndband ársins

  • You Stopped Asking This Question - Sævar Jóhannsson – Vikram Pradhan
  • STÆLAR - GKR – Magnus Andersen og GKR
  • Það sem jólin snúast um - GDRN, KK og Magnús Jóhann – Kristný Eiríksdóttir
  • LXS - Birnir – Erlendur Sveinsson
  • Beethoven: Piano Sonata No. 30, Op. 109: III. Andante molto cantabile - Víkingur Heiðar Ólafsson – Erlendur Sveinsson

Upptökustjórn ársins

  • 210 - Ómar Guðjónsson – Ásgeir Aðalsteinsson og Ómar Guðjónsson
  • Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm Hemm – Benni Hemm Hemm, Páll Óskar, Albert Finnbogason og Haffi Tempó
  • Where to From - Hildur Guðnadóttir – Hildur Guðnadóttir
  • XV - Eyþór Ingi Jónsson – Håkan Ekman og Anders Hannus
  • Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert - Víkingur Heiðar Ólafsson – Christopher Tarnow og Christian Badzura

Texti ársins

  • Nameless Children – Markéta Irglová
  • Sumarið – Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Guðmundsson
  • Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Svanavatn – Jón Hallur Stefánsson
  • La bohème – Sólveig Sigurðardóttir og Þórhallur Auður Helgason

Tónlistargrafík ársins

  • Best á flest – Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson - Davíð Arnar Baldursson og Ragnar Þórhallsson
  • Magical Thinking - Farao – Gréta Þorkelsdóttir
  • Deep Cuts - Cell7 – Eysteinn Þórðarsson
  • RÍFAST - KUSK & Óviti – Viktor Weisshappel fyrir STRIK STUDIO
  • Cornucopia Live - Björk Guðmundsdóttir – m/m paris


