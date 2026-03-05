Leikkonan Ebba Katrín Finnsdóttir slasaðist í upphitun fyrir Óresteiu og þurfti að leggjast undir skurðhnífinn. Af þeim sökum hefur sýningum á Óresteiu næstu tvær helgar verið frestað. Vonir standa til að sýningar hefjist að nýju í þarnæstu viku.
Blaðamanni barst til eyrna að sýningar á harmleiknum Óresteiu í Þjóðleikhúsinu væru í uppnámi vegna þess að Ebba Katrín Finnsdóttir, einn af fimm leikurum sýningarinnar, hefði rifið liðþófa. Blaðamaður hafði samband við Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóra til að forvitnast um stöðu mála.
„Ebba Katrín meiddi sig í upphitun og fór í aðgerð og þarf tíma til að jafna sig eftir það. Þess vegna höfum við þurft að fresta sýningum næstu tvær helgar sem er auðvitað óskaplega leitt. En þannig er nú leikhúsið því þetta er allt fólk sem stendur á sviðinu og alls konar getur gerst,“ sagði Magnús Geir.
Óresteia er eftir ástralska leikstjórann Benedict Andrews sem byggir hana á sígildum þríleik Æskílosar um heimkomu Agamemnons konungs úr Trójustríðinu og ýmsa atburði sem leiða af henni. Sýningin hefur fengið frábærar viðtökur hjá gagnrýnendum, víðast hvar fullt hús, þar á meðal á Vísi.
„Okkur í leikhúsinu þykir alltaf leitt þegar það þarf að fella niður sýningar en það gerist öðru hvoru. Sem betur fer höfum við ekki lent mikið í því á undanförnum misserum að þurfa að fresta sýningum. Okkur þykir vænt um þessa sýningu og tryggjum að allir fái miða sem voru komnir með miða á þessar sýningar og fái að sjá Óresteiu í framhaldinu,“ sagði Magnús Geir.
„Þetta er sýning sem er flókin og krefjandi, þannig að sjálfsögðu æfum við ekkert inn aðra leikara, þetta eru fimm leikarar sem bera sýninguna uppi og keyra hana áfram,“ sagði Magnús Geir.
Það er þá von á því að hún verði búin að jafna sig eftir þrjár vikur?
„Við vonum það. Það er aldrei hægt að segja alveg með vissu þegar fólk er að jafna sig og við gerum engar málamiðlanir þegar kemur að heilsu leikara eða gæðum sýninga. Það er það sem við vonumst til en við fylgjumst auðvitað með því,“ sagði hann.
„Ef hún þarf einhverja daga til viðbótar þá munum við hafa samband við þá gesti tímanlega og endurraða þeim dagsetningum eins og þessum sem eru framundan.“
Áður en þessi óvæntu meiðsli leiddu til frestunar á Óresteiu hafði velgengni sýningarinnar þegar leitt til þess að annarri sýningu Þjóðleikhússins var frestað. Sýningin Nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson í leikstjórn Björns Thors átti að fara í sýningar núna í vor en hefur verið frestað fram á næsta leikár.
„Óresteia er tímamótasýning sem mikil ásókn er í og fólk alveg heillað af. Það stóð til að hún yrði sýnd fram í byrjun mars en svo var orðið uppselt á allar sýningar á því tímabili og mikil eftirsókn í viðbótarmiða. Þá ákváðum við að endurskipuleggja svolítið hjá okkur og færðum Nýtt eldhús eftir máli yfir í byrjun september. Þannig náðum við að fjölga sýningum á Óresteiu,“ sagði Magnús Geir.
Sjá einnig: Óvænt stjörnuskipti í jólasýningu Þjóðleikhússins
Óresteiu átti að sýna fram í byrjun apríl en vegna meiðsla Ebbu verður hún sýnd fram í byrjun maí.
„Við munum að öllum líkindum ekki getað framlengt umfram það né fjölgað sýningum innan hverrar viku því þetta er löng og krefjandi sýning,“ sagði Magnús Geir.
„Nú er planið að Ebba jafni sig á þessum íþróttameiðslum og svo kvikna ljósin aftur eftir það og þá hlökkum við til að taka á móti áhorfendum,“ sagði hann að lokum.
Húsfyllir var í Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar á annan í jólum þegar jólasýning Þjóðleikhússins, gríski harmleikurinn Óresteia eftir Benedict Andrews, var frumsýnd. Ýmis þekkt nöfn létu sjá sig, Gísli Marteinn, Halla Tómasdóttir og Egill Ólafsson þar á meðal.
Jólasýning Þjóðleikhússins í ár er Óresteia eftir ástralska verðlaunaleikstjórann Benedict Andrews, sem jafnframt fer með leikstjórn sýningarinnar. Verkið byggir á sígildum þríleik Æskílosar og er flokkað sem eitt af höfuðverkum heimsbókmenntanna.
Hvaða leiksýningar á síðasta leikári voru bestar og hverjar voru verstar? Hvernig endaði jólabókaflóðið og hefur vinsældarlistinn einhverja þýðingu? Hvernig tókst til við ráðningu nýs óperustjóra þjóðaróperunnar, eða óperu undir hatti Þjóðleikhússins?