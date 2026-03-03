Lífið

Best að geta elt draumana saman

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Dagbjört Bjarnadóttir og Hákon Valdimarsson búa í London.
„Það var mjög fyndið þegar ég fór á fyrsta útileikinn minn hjá Brentford á Tottenham-vellinum og settist óvart í vitlaust sæti, hjá Tottenham-stuðningsmönnum. Þegar ég áttaði mig á því og lét þá vita vorum við komin í svo mikinn gír saman að þeir neituðu að hleypa mér í mitt rétta sæti,“ segir lögfræði-meistaraneminn og lífskúnstnerinn Dagbjört Bjarnadóttir. Hún býr í London með kærastanum sínum, fótboltamanninum Hákoni Valdimarssyni.

Hákon spilar með Brentford og Dagbjört sinnir masternum í lögfræði í fjarnámi en hjúin eru dugleg að ferðast og upplifa skemmtilega hluti. Dagbjört ræddi við blaðamann um lífið úti.

Hvað varð til þess að þú fluttir til London?

Ég flutti með kærasta mínum, en hann er að spila fótbolta hér í London.

Hvað hefurðu búið þar lengi?

Við fluttum í janúar 2024 eða fyrir rétt rúmlega tveimur árum síðan.

Hvað ertu að gera þar?

Ég er í fullu námi í meistaranámi í lögfræði og í fjarvinnu frá Íslandi.

Hefurðu búið annars staðar erlendis?

Já ég bjó í Danmörku og Bretlandi fyrstu fimm árin. Ég flutti síðan aftur til Danmerkur fyrsta árið í menntaskóla og er síðan mætt núna aftur til Bretlands.

Hvernig hefur daglegt líf verið hjá þér í stórborginni?

Í rauninni er enginn dagur eins hjá mér. Ég er auðvitað að klára masterinn í lögfræðinni, ásamt því að vera í fjarvinnu.

Dagarnir litast svolítið af því, en svo erum við mjög dugleg að ferðast um Evrópu þegar hann fær frí.

Ég reyni svolítið að skipuleggja mig þannig að ég sé að vinna og læra þegar hann er að spila og á æfingum og svo njótum við saman þegar tími gefst.

Hvaða hverfi er í uppáhaldi og afhverju?

Richmond er í miklu uppáhaldi. Við búum í Brentford sem er rétt hjá Richmond og er æðislegt hverfi þar sem Thames áin rennur í gegn. Hverfið er umvafið skemmtilegum götum, veitingastöðum og töluvert minna busy en Central London.

Uppáhalds kaffihús og veitingastaður úti?

Bagatelle er í miklu uppáhaldi, en það er franskur staður sem er á Dover street í Mayfair. Síðan elskum við Feather and Heart kaffihúsið í Brentford, en þangað förum við oft í brunch.

Hvað er skemmtilegast við lífið úti?

Það er svo margt í boði hérna í London og mikið að sjá og gera. Síðan finnst mér alltaf mjög gaman að fara á fótboltaleikina og upplifa stemninguna á mismunandi völlum.

Hefurðu fundið fyrir heimþrá ?

Ekki beint heimþrá kannski, en auðvitað sakna ég vina og fjölskyldu, þá kannski sérstaklega mömmu en við erum mjög nánar. 

Ég hef verið dugleg að kíkja í heimsókn til Íslands en það er einn af kostunum við London, þá hvað það er stutt að skjótast heim.

Hvað er framundan?

Við tökum svolítið einn dag í einu hérna úti. Dagskráin býður kannski ekki upp á annað en að plana hluti með litlum fyrirvara.

Við erum þó ákveðin í því að halda áfram að ferðast eins mikið og hægt er, sem og halda áfram að njóta hér í London.

Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti?

Kannski hvað Bretinn er ólíkur okkur Íslendingum að mörgu leyti.

Hvað er það steiktasta eða fyndnasta sem þú hefur lent í úti?

Það var mjög fyndið þegar ég fór á fyrsta útileikinn minn hjá Brentford hér í London, á Tottenham-vellinum, og settist óvart í vitlaust sæti hjá Tottenham-stuðningsmönnum. 

Þegar ég áttaði mig á því og lét þá vita vorum við komin í svo mikinn gír saman að þeir neituðu að hleypa mér í mitt rétta sæti.

Ég endaði því á að sitja hjá þeim allan leikinn og þetta er enn þann dag í dag einhver lang skemmtilegasti leikur sem ég hef farið á.
Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig?

Miðað við stöðuna núna erum við ekkert á heimleið á næstunni. Ísland er samt alltaf loka áfangastaður, það fer ekkert á milli mála.

Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til?

Ég myndi segja að það besta sé að við getum bæði elt drauma okkar saman, búið saman í stórborg og fengið að ferðast um heiminn þess á milli.

