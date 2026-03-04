„Þetta er eitt það erfiðasta sem ég hef gert en á sama tíma það sem hefur verið hvað mest gefandi,“ segir Hollywood leikkonan Lily Collins um það að ræða opinskátt um átröskun. Nú eru liðin tíu ár frá því að þessi Emily in Paris stjarna ræddi fyrst opinberlega um veikindi sín og hún segist aldrei sjá eftir því að hafa opnað umræðuna.
„Ég hef alltaf verið stuðningsmaður þess að vekja athygli á hættum átröskunar og opna umræðuna svo að fólk geti skilið aðstæður þeirra sem glíma við sjúkdóminn, svo enginn þurfi að þjást í þögn eða skömm.“
Átröskun er samheiti yfir nokkra geðsjúkdóma sem lýsa sér í miklum röskunum á matarneyslu og eigin sjálfsmynd. Átraskanir hafa oft mjög alvarlegar líkamlegar afleiðingar og geta jafnvel leitt til dauða. Sálrænu áhrifin eru þó ekki síðri, þar sem sjúklingar þjást gjarnan af miklum kvíða, þunglyndi og brenglaðri sjálfsmynd. Á áttavitinn.is er hægt að lesa meira um átraskanir og hvernig hægt er að leita hjálpar.
Collins er 36 ára gömul og fór með aðalhlutverk í átakanlegu kvikmyndinni To The Bone árið 2017 þar sem hún leikur konu sem glímir við anorexíu.
Hún er sömuleiðis dugleg að vekja athygli á samtökunum National Eating Disorders Association sem hún segir bjarga lífum daglega.
Collins segir að það hafi ekki einungis hjálpað sér sjálfri að ræða opinskátt um eigin veikindi heldur líka öðrum í svipuðum aðstæðum.
„Bataferlið er ólíkt fyrir hvern og einn og þetta er ferli sem er stöðugt í gangi.
Með hjálp fagaðila hef ég náð miklum bata og náð að tengja við aðra sem eru að ganga í gegnum svipaðar aðstæður. Þannig verður maður minna einn í þessu.
Að tala opinskátt um mína átröskunarsögu var og er eitt af því erfiðasta en á sama tíma mest gefandi sem ég hef gert í lífinu,“ segir Collins og bætir við: „Ef það hjálpar þó það sé ekki nema einhverjum einum þegar ég ræði um þetta þá er það algjörlega ómetanlegt.“