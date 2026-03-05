Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Stefán Árni Pálsson skrifar 5. mars 2026 14:00 Juan og Ásthildur giftu sig eftir bakpokaferðalag. Hér eru þau með börnum sínum tveimur. Juan Camilo Román Estrada er maður sem flestir ættu að kannast við þrátt fyrir að gera sér ekki endilega grein fyrir því. Auglýsingar, leiksviðið, þættir og kvikmyndir er meðal þess sem hann hefur tekið sér fyrir hendur á þeim átján árum sem hann hefur verið hér á landi. Í gærkvöldi fékk Tómas Arnar að hitta þennan merkilega mann og þræddi ævi Juan sem flutti til Íslands fyrir tilstilli örlaganna og ástarinnar. „Mig dreymdi einu sinni að ég væri einhvers staðar annars staðar og ég væri á einhverri leiklistarhátíð. Og í draumnum var ég að tala reiprennandi tungumál sem ég skildi ekki neitt. Árum seinna kynntist ég konu frá Íslandi. Ég kom til Íslands og fyrsta vinnan mín var í Þjóðleikhúsinu. Það kom þetta heim og saman. Merkilegt en þetta var einhvers konar fyrirboði,“ segir Juan. Pablo Escobar í heimalandinu Tómas hitti Juan í Háskóla Íslands þar sem hann er með skrifstofu en hann leiðir verkefnið Sprettur sem snýr að aðlögun innflytjenda að háskólanámi. „Ég kom úr fjölskyldu sem var alltaf mjög elskuleg og yndislegt að vera í kringum. Það var svolítið erfið staða í Kólumbíu, sérstaklega í Medellín. Það var þetta innra stríð með Pablo Escobar og eiturlyfjasölu í gangi og mikið óöryggi og ofbeldi.“ Var borgin bara svolítið eins og vígvöllur? „Að mörgu leyti. Ég man þegar ég var lítill þá vorum við vinirnir oft hræddir og sumir leiddust út í ýmislegt og voru myrtir. Þetta var partur af því að alast þarna upp.“ Þrátt fyrir erfiðar aðstæður í æsku hugsar Juan til yngri áranna með hlýjum hug og segir mikla ást frá fjölskyldu sinni og listir hafa bjargað sér frá því að verða fyrir sömu örlögum og sumir vinir sínir. Sumir æskuvinir Juan fóru út af sporinu og voru að lokum myrtir í heimalandinu. „Ég segi það sem bjargaði mér persónulega var að eiga mína fjölskyldu en þar var mikil ást og kærleikur. Þeir sem lentu í vandamálum voru fólk þar sem enginn var í kringum þá til að faðma.“ Í sex mánuði á bakpokaferðalagi Ísland kom snemma við í ævi Juan sem grunaði ekki á þeim tíma að hann myndi setjast að á þessari eyju í norðri. Allt breyttist þegar hann kynntist Ásthildi Valtýsdóttur sem var þá í Kólumbíu til að læra mannfræði en hún starfar í dag sem lögfræðingur. „Ég byrjaði í háskólanum í byggingarverkfræði. En á sama tíma var ég með alls konar áhuga á leiklist og var í leiklistarhópi, ljóðahópi og danshópi. Ég nýtti tímann í háskólanum vel,“ segir Juan sem kynntist eiginkonu sinni á þeim tíma. Juan og Ásthildur fóru í bakpokaferðalag um Suður-Ameríku í sex mánuði og gengu síðan í það heilaga. „Við vorum bara vinir. Ég vissi eitthvað af Íslandi en svo kynntist ég íslenskri konu. Við vorum að spjalla og ég varð mjög hrifinn. Við ákváðum að fara í ferðalag og við söfnuðum smápening og fórum í bakpokaferðalag í sex mánuði í gegnum Suður-Ameríku," segir Juan og bætir við að ferðin hafi verið mjög rómantísk. Eftir sex mánuði tóku þau ákvörðun um að giftast. Hjartað leiddi Juan til Íslands en nú hefur hann átt heima hér í nær tuttugu ár og eiga hann og Ásthildur tvo fallega drengi saman. Þegar Juan kom til Íslands árið 2007 talaði hann litla ensku og þekkti ekki stakt orð í íslensku. En hann var samt fljótur að aðlagast lífinu hér á landi eins og heyra má um í innslaginu hér að neðan. 