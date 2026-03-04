Lífið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sunneva Einars og Birta Líf algjörar pæjur í þrítugsafmæli Birtu um helgina.
„Þetta leggst furðuvel í mig. Ég var búin að vera smá stressuð að ganga inn í þennan nýja áratug en nú þegar það er komið að honum þá er ég bara spennt fyrir komandi tímum,“ segir hlaðvarpsstýran Birta Líf sem fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu um helgina með pompi og prakt. Blaðamaður ræddi við hana um tímamótin og gleðina.

Birta varð þrítug í gær þriðja mars en hélt upp á áfangann á laugardaginn.

„Laugardagurinn var fullkomin og það sem stóð upp úr er að hafa átt kvöld með öllu mínu besta fólki og skemmt okkur saman langt fram á nótt,“ segir hún og brosir.

Veislan var haldin rétt fyrir utan borgina í Aurora Basecamp. Aðspurð hvort eitthvað hafi komið á óvart á deginum segir Birta:

„Ég var búinn að biðja gestina mína að biðja til veðurguðanna fyrir daginn og ég sjálf gerði það sama. Það eina sem fór úrskeiðis var að það koma smá slabb þegar allir voru að mæta en það rættist svo úr veðrinu og það bara fallegur snjór úti.

Vinir mínir og fjölskyldumeðlimir komu mér á óvart með listamanninum Perró, sem mætti í afmælið og gerði sitt og það var mjög skemmtilegt surprise.“

Að sögn Birtu var ekki auðvelt að ákveða klæðaburðinn.

„Það var ótrúlega erfitt að ákveða í hverju ég ætlaði að vera. Eftir að ég var búin að velja þemað sem var gyllt þá vissi ég að fötin fyrir kvöldið þyrftu að vera í takt við það. 

Ég var síðan mjög lengi að velja hvaða kjóll yrði fyrir valinu, ég vildi hafa hann sérstakan og hann yrði standa upp úr.

Ég var í kjól frá úkraínska merkinu Statnaia, sem sérhæfir sig í handgerðum korsettum og kornett kjólum. Um leið og ég sá þennan kjól þá vissi ég að ég myndi ekki finna neinn annan og hann þyrfti að verða minn. 

Kjólinn minn var síðan sérsniðinn út frá mínum mælingum svo að hann myndi passa fullkomnlega, sem hann gerði.“

Birta Líf glæsileg ásamt bróður sínum Aroni Mola.Aðsend

Það eru þó nokkur ár síðan Birta ákvað að þrítugsafmælið yrði að vera risa partý.

„Eina leiðin til að fara inn í þennan nýja áratug er með trompi. Ég byrjaði að plana þessa veislu í byrjun árs og það tókst vel til. 

Ég fékk líka mikla aðstoð frá skreytingarþjónustunni, matarkompaníið sá um matinn, Rent a party um hljóðkerfið, Sulla var með kokteila á krana, svo það var í raun ekki mikill handavinna frá mér. 

Ég er mikill aðdáandi þess að bóka aðstoð hjá þeim sem kunna sitt fag best og það gjörsamlega borgaði sig.“

Hér má sjá myndir frá teitinu: 

Brjálað partý!Aðsend
Sunneva Einars, Jóhanna Helga, Birta Líf og Eva Einars skvísur! Aðsend
Herra Hnetusmjör og Kristmundur Axel trylltu lýðinn.Aðsend
Hendur upp hendur upp.Aðsend
Aron Mola og Birnir.Aðsend
Sunneva Einars og Aron Mola, besta vinkona og bróðir, veislustýrðu. Birta Líf var í skýjunum.Aðsend
Glæsilegar fjórar.Aðsend
Þessi stripparamálari gerði allt vitlaust.Aðsend
Egill Ploder og Aron Mola tóku sumartímann. Aðsend
Kristmundur Axel og skvísurnar.Aðsend
Strákarnir í stuði.Aðsend
Glæsilegt afmæli.Aðsend
Hildur Sif Hauksdóttir og Sunneva Einarsdóttir glæsilegar.Aðsend
Stemmari.Aðsend
Glæsilegar dömur í glimmeri.Aðsend
Upp til hópa upp til hópa.Aðsend
Ástrós Trausta, Binni Glee og Adam Helgason.Aðsend
Vinapör!Aðsend
Hildur Sif Hauksdóttir og Palli Orri.Aðsend
Herra Hnetusmjör.Aðsend
Adam og Guðmundur.Aðsend
Flottu!Aðsend
Sunneva Einars og Birta Líf eru bestu vinkonur og halda uppi hlaðvarpinu Teboðið.Aðsend
Vúhú!Aðsend
