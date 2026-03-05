Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Norfolk til ævarandi iðrunar leiddi hann sögusagnirnar í fyrstu hjá sér. „Ég ákvað að líta undan,“ sagði hann síðar. „Ég skammast mín.“
Það var ekki fyrr en árið 2010 að Norfolk lét sannfærast um að skoða málið nánar.
Í kjölfarið birtist sögulegur greinabálkur í The Times um glæpagengi í bænum Rotherham sem stunduðu fjöldanauðganir og mansal á stúlkum allt niður í ellefu ára aldur.
Norfolk fletti hins vegar ofan af fleiru en grimmúðlegri meðferð misindismanna á ungum stúlkum. Í ljós kom að bæði lögreglu og félagsmálayfirvöldum hafði verið kunnugt um það sem fram fór í Rotherham. Þau höfðu hins vegar ekkert aðhafst.
Hvers vegna ekki?
Að hluta til var ástæðan uppruni gerendanna; einstaklingar og stofnanir óttuðust ásakanir um rasisma. Aðgerðarleysi lögreglu, kennara og félagsmálayfirvalda skýrðist þó ekki síður af viðhorfi samfélagsins í garð fórnarlambanna sjálfra. Stúlkurnar voru afskrifaðar sem „sori“.
„Þetta snerist um snobb,“ sagði eitt fórnarlambanna í blaðaviðtali. „Við vorum stimplaðar stelpur af verkamannastétt sem væru til í tuskið. Látið var að því liggja að við hefðum stigið sjálfviljugar inn í þennan eitraða heim ... En það sem við þurftum var hjálp.“
Epstein-skjölin svipta nú hulunni af meintum kynferðisafbrotum, mansali og vændiskaupum valdamanna um heim allan.
Í síðasta mánuði var Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Karls Bretakonungs, handtekinn vegna upplýsinga í skjölunum.
Þótt Andrew hafi árum saman legið undir sök í kynferðisafbrotamáli tengdu Epstein tengdist handtakan þó ekki misnotkun á ungum stúlkum heldur misferli í opinberu starfi; Andrew er sakaður um að hafa, sem sérlegur viðskiptaerindreki Bretlands, deilt trúnaðarupplýsingum með Epstein.
Fáir stíga Andrew til varnar. Tilefni handtökunnar veldur þó mörgum gremju.
„Hvað eftir annað höfum við reynt að fá lögregluna til rannsaka Epstein í tengslum við kynferðisafbrot og mansal en verið sagt að athugun sýni að á því sé engin þörf,“ sagði Nazir Afzal, fyrrum saksóknari sem sótti til saka kynferðisafbrotagengin á Norður-Englandi í viðtali við The Times. „Í vikunni sáum við að þegar ríkið er meint fórnarlamb geta yfirvöld haft hraðar hendur. Þegar konur eru meint fórnarlamb finna þau hins vegar afsakanir til að lyfta ekki litla fingri.“
Fyrr á árinu komst upp um tilraun íslensks alþingismanns til að kaupa vændi. Þingmaðurinn kvaðst hafa gert mikil mistök sem hann harmaði og sagði af sér þingmennsku.
Fáir sáu ástæðu til að gera mikið úr málinu, enda sýndi þingmaðurinn af sér auðmýkt og tók tafarlaust ábyrgð á ákvörðunum sínum.
Umfjöllun um málið fjaraði hratt út.
Nýverið birtist hins vegar pistill um málið eftir samflokksmann þingmannsins, Jón Gnarr, á DV.is.
Í greininni lýsir Jón afsögninni sem „ósanngjarnri“ og spyr: „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Hann segir sér finnast „skrítið“ að búa í „samfélagi þar sem lögreglan og ríkisvaldið séu að njósna um og skipta sér af einkalífi og kynlífi fullorðins fólks“.
Jón lætur í veðri vaka að þingmaðurinn sé fórnarlamb slaufunar, þar sem „hinn siðprúði meirihluti, í krafti fjöldans og með óttann að vopni, getur fellt huglæga dóma þar sem menn eru niðurlægðir, sviptir æru sinni, atvinnu og lifibrauði og jafnvel útskúfaðir.“ Lætur hann þess þó ógetið að afsögn þingmannsins átti sér stað áður en málið komst á vitorð almennings, svo erfitt er að sjá að heykvíslar hafi átt hlut að máli.
Svo langt seilist Jón í tilraun sinni til að verja „góðan mann“ að hann leitast við að finna jákvæða fleti á vændi og veltir meðal annars upp hvort dæmi séu um „fólk sem byggir ástarsambönd og jafnvel hjónabönd á vændi“.
Jón Gnarr hefur sýnt að hann er hreinskiptinn og heilsteyptur stjórnmálamaður sem fengur er að.
Það sætir því furðu að hann skuli aðeins sjá raunir mannsins sem reyndi að kaupa vændi en ekki mögulegan harmleik konunnar hvers líkama hann hugðist kaupa.
Aðeins tvær skýringar geta verið á hinum undarlega einhliða vaðli Jóns á DV.is:
1) Annað hvort er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á kvikmyndina Pretty Woman með Juliu Roberts.
2) Eða skýringin er sú sama og skýringin á því að Andrew Norfolk leit undan; sú sama og skýringin á því að lögregla, kennarar og félagsmálayfirvöld í Rotherham aðhöfðust ekkert; sú sama og skýringin á því að bresk lögregla rannsakar nú misferli í opinberu starfi upp úr Epstein skjölunum en „lyftir ekki litla fingri“ þegar kemur að kynferðisafbrotum, mansali og vændi.
Skýringin er viðhorfið í garð þeirra sem sumir afskrifa sem „sori“ – eða, eins og eitt fórnarlambanna í Rotherham orðaði það: Skýringin er snobb.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.
Þegar þetta er skrifað stend ég frammi fyrir félagslega flóknu úrlausnarefni.
Í fyrra fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Við upphaf talningar blasti við að Íhaldsflokkurinn hafði beðið afhroð. Það aftraði þó ekki flokksjálkum frá því að halda öðru fram í kosningasjónvarpinu.
„Allar konur breytast að endingu í móður sína – það er þeirra harmleikur,“ ritaði Oscar Wilde.
Djúpvitur kona gaf mér eftirfarandi heilræði í kjölfar þess að ég greindi henni frá tilvistarlegri áskorun sem ég stend frammi fyrir: „Þú átt ekki að vera að elta lítil typpi,“ sagði hún.