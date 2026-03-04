Hjónin David og Victoria Beckham sendu syni sínum, Brooklyn Beckham, afmæliskveðjur í tilefni dagsins. Brooklyn opinberaði erjur fjölskyldunnar fyrir sex vikum síðan, sakaði foreldrana um að reyna að skemma samband hans við eiginkonuna Nicolu Peltz og sagðist hafa lokað á þau.
Brooklyn tjáði sig um deilur fjölskyldunnar í sex síðna færslu á Instagram 19. janúar síðastliðinn þar sem hann bar David og Victoriu þungum sökum og sakaði um lygar og pretti til þess að viðhalda fullkominni ímynd fjölskyldunnar.
Erjurnar virðist mega rekja til brúðkaups Brooklyns og Nicolu Peltz þar sem sonurinn sagði móður sína hafa hagað sér ósæmilega. Deilt hefur verið um sannleiksgildi frásagnarinnar, plötusnúðurinn DJ Fat Tony, sem þeytti skífum í brúðkaupinu, virtist staðfesta frásögn Brooklyn meðan söngvarinn Marc Anthony, sem tróð þar upp, sagði atburðina hafa verið ýkta úr öllu hófi.
Sjá einnig: Brúðurin hljóp grátandi út áður en Victoria dansaði við Brooklyn
Hvorki David né Victoria hafa tjáð sig beint um yfirlýsingar Brooklyns. David fór þó í viðtal í janúar þar sem hann ræddi um samfélagsmiðlanotkun barna og sagði að börn mættu gera mistök. Þótti fólki hann vera þar að tala um Brooklyn.
Foreldrarnir óskuðu Brooklyn síðan bæði til hamingju á Instagram-hringrásum sínum í dag en hann á 27 ára afmæli. Bæði birtu þau gamla sundlaugarmynd af sér með barnungum Brooklyn og skrifuðu við hana: „Tuttugu og sjö í dag 🥹. Til hamingju með daginn Bust, við elskum þig“ og „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“.
Lafði Victoria birti líka gamla mynd af mæðginunum saman með kveðjunni: „Til hamingju með 27 ára afmælið Brooklyn, ég elska þig svo mikið“. David birti sams konar mynd af feðgunum saman með kveðjunni: „Til hamingju með daginn Bust. Elska þig X.“
Buster og Bust eru viðurnefni Davids fyrir elsta son sinn sem hann hefur jafnframt látið flúra á háls sinn. „Ég hef alltaf kallað Brooklyn Buster frá deginum sem hann fæddist,“ hefur David áður sagt.
Brooklyn fylgir hvorki móður sinni né föður á Instagram þannig kveðjurnar munu sennilega ekki berast nema gegnum þriðja aðila.
Það hefur vart farið fram hjá neinum að Beckham-fjölskyldan stendur nú í sögulegum deilum sem vöktu sérstaklega mikla athygli í gær þegar Brooklyn elsti sonur Victoriu og Davids opnaði sig um áralangar erjur hans og fjölskyldu hans.